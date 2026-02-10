İmamoğlu’nun korumasına garip soru: Neden yakınsın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluklar ve absürtlükler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresi de hedef alınıyor. 19 Mart’tan bu yana hukukta yeri olmayan şu yöntem uygulanıyor:

İmamoğlu’nun çevresindeki insanlar, delil olmadan gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyor. Bu kişilerin cezaevinden kurtulmak için etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade vermesi isteniyor. Aslında bu uygulama yasadışı ve tanıkların kendilerini kurtarmak için başkalarına iftira atmasının zeminini hazırlıyor.

CUMARTESİ GÖZALTINA ALINDI

Bu nedenle İBB iddianamesindeki suçlamaların büyük kısmı tanık ve gizli tanık ifadelerine dayanıyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer sanıkların ailelerinden kişilerin gözaltına alındığı ve tutuklandığı örnekler de yaşandı. İBB soruşturmasının tamamlanmasına ve dava açılmasına karşın gözaltılar devam ediyor.

7 Şubat’ta yani cumartesi günü İmamoğlu’nun yakın koruması Bektaş Kamburoğlu Beşiktaş Etiler’deki evinde gözaltına alındı. İki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde gözaltında tutulan Kamburoğlu önceki gün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Tabii ki Emniyet ifadesindeki ilk soru; ‘Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musun?’ oldu.

Kamburoğlu “Ben herhangi bir örgüte üye olmadığım için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” diye yanıt veriyor.

İMAMOĞLU’NUN HEMŞERİSİ

Kamburoğlu, 1977 Trabzon Of doğumlu. İmamoğlu ile hemşeri. Profesyonel olarak futbol oynamış ve sonrasında güreş ile ilgilenmiş. Güvenlik eğitimi aldıktan sonra ise LC Waikiki’nin sahibinin, Ulusoy Holding’in sahibi Yılmaz Ulusoy’un, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in korumalığını yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden tutuklanmasına kadar yakın koruması oldu. İBB iştiraki İSTGÜVEN’de SGK’lı silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor ve İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın yakın korumalığını yapıyor.

Gözaltına alınan Kamburoğlu’nun İstanbul Emniyeti’nde alınan ifadesi trajikomik ve absürt. Çünkü İmamoğlu’nun yakın koruması Ekrem İmamoğlu’nun yakınında olduğu için sorgulanıyor.

İMAMOĞLU’NUN AİLESİ SORULDU

Emniyet’teki ifadesinde yakın korumaya isimler sıralandı ve tanıyıp tanımadığı soruldu. İlk sıralanan isimler şöyleydi: Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, kayınçosu Cevat Kaya. Yakın korumanın tanıdığı aileden sonra İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşları soruldu. Yakın koruma, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın, İBB Spor Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın arasında olduğu isimleri tanıyordu.

Arasında iş insanlarının ve İBB’nin bilişim bölümünde çalışanların da olduğu toplam 27 isim soruldu ve yakın korumanın bunların büyük kısmını tanıması normaldi.

‘NEDEN TELEFONLA KONUŞTUN’

Ama bu isimlerle telefon ile görüşme kayıtları ve baz sinyalleri de sorguda Bektaş Kamburoğlu’na soruldu. Mesela sorulardan biri şuydu: “Murat Ongun ile 2019-2024 tarihleri arasında 247 telefon irtibatınız hakkında açıklamanızı yapınız.”

Elbette hayatın olağan akışına çok uygun bir yanıt vardı: “Yakın koruma ekibinde olduğum için bir yere gidileceği zaman ‘Geldik, geliyoruz, çıktık, giriyoruz’ gibi bilgileri vermişimdir.”

Neden bu kişilerle baz sinyali verdiğine yönelik soruya da yanıt çok inandırıcıydı: “11-12 senedir Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yapmaktayım. Ekrem İmamoğlu ile Türkiye’nin her yerine birlikte gittik. Adı geçen şahıslarda bu toplantılarda, mitinglerde, camilerde birlikte olabilir. Birlikte baz verme sebebim budur.”

İKİ EYLEM SORULDU

3 bin 741 sayfalık İBB İddianamesi’nde Bektaş Kamburoğlu’nun ismi bir kez bile geçmemişti. Ama iddianamede zaten var olan iddialar, ‘polis fezlekesinde var’ denilerek Bektaş Kamburoğlu’na soruldu.

Birincisi; iddianamede ‘Eylem-15’ başlığında yer alan Le Meridien Otel kameralarının bantlanmasıyla ilgiliydi. Hani bavullarda paralar olduğu söylenmiş, günlerce yandaş medyada ‘Para dolu çantalar’ diye yayın yapılmış, daha sonra çantalarda sinyal önleyici olduğu anlaşılmıştı. Yok paralar sorulmadı, zaten milyarlarca liralık yolsuzluk iddiasıyla başlayan soruşturmada halen en büyük delil olması gereken paralar ortaya konulmadı.

YİNE BAZ YANILGISI

Bektaş Kamburoğlu’na kameraların bantlandığı gün telefonunun neden otel çevresinden sinyal verildiği soruldu. Böylece yakın koruma, Ekrem İmamoğlu’nun yakınında olmadığı bir gün nedeniyle de sorgulandı. Çünkü kameraların bantlandığı gün Bektaş Kamburoğlu izinliydi. Evi, otele 500 metre uzakta, Etiler’de olduğu için telefonu aynı bazdan sinyal vermişti.

Soruya şöyle yanıt verdi: “Bahse konu otel ikametime 500 metre mesafededir. O gün oradan aracımla da yaya olarak da geçmiş olabilirim. Bu sebeple baz vermiş olabilirim.”

Bektaş ayrıca kameraların bantlanmasının yakın korumalar için rutin bir uygulama olduğunu anlattı.

‘GÖREVİM GEREĞİ ORADAYDIM’

Kamburoğlu’na diğer suçlama ise İBB Başkanlık Konutu’ndaki kamera cihazlarının sökülmesi ile ilgiliydi. “O gün neden Başkanlık Konutu’ndaydın” diye soruldu.

Yakın koruma şöyle yanıt verdi: “Görevim gereği İBB Başkanlık Konutu’na gider gelirim. İBB operasyonları sonrasında ben görevime devam ettim. Kameraların sökülmesi ve tahrip olayına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur.”

Zaten iddianamenin bu olayla ilgili bölümünde Kamburoğlu’nun adı hiç geçmiyordu.

İMAMOĞLU’NUN DOSTANE MEKTUBU

Kamburoğlu’nun telefonu incelendi ve iki mektup fotoğrafı bulundu. Biri cezaevindeki İmamoğlu’ndan diğeri İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’dan gelmişti. Polisler bu mektuplarda ‘cezaevinde görüldü’ damgasının olmamasını sorguladı. Kamburoğlu, not şeklindeki mektupların ismini hatırlamadığı avukatlar tarafından kendisine verildiğini ve dostane ifadeler olduğu için hatıra olarak sakladığını anlattı. İfadede sorulan İmamoğlu’nun mektubu şöyle:

“Sevgili Bektaş kardeşim. Değerli yol arkadaşım, hemşerim. Sana bu süreçte varlığınla ve tüm dikkatinle aileme en yakın ilgi ile destek olacağına inancım tamdır. Allah memleketimizi ve milletimizi bu kötü insanlardan korusun. Sizi elbette merak ediyor ve özlüyorum. İnşallah bu günler hızlı geçecek ve güzel günlerde birlikte olacağız. Ailene selam ve sevgilerimi ilet. Sürecim ve ailem sana, arkadaşlarına emanet. 31 Mayıs 2025. Ekrem İmamoğlu.”

Mustafa Akın’ın mektubu da dostane sözler ve iyi dilekler içeriyordu. Kamburoğlu iki haftada bir imza ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Türkiye bir yakın korumanın İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle gözaltına alınıp sorgulandığı günlere de tanık oldu.