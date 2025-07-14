İmparatorluk bizim aklımızla dalga geçiyor

Caitlin A. JOHNSTONE

ABD, tarihte en kapsamlı şekilde belgelenmiş soykırıma karşı çıktığı için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Francesca Albanese’ye yaptırım uyguladı.

Aynı anda, yıllardır peşinden koştukları Suriye’deki rejim değişikliğini gerçekleştirdiği için ABD, El Kaide bağlantılı HTS’yi terör örgütleri listesinden çıkardı.

Aynı anda, Birleşik Krallık, Gazze’deki soykırıma karşı şiddet içermeyen eylemler düzenleyen Palestine Action adlı grubu yasaklı terör örgütleri listesine ekledi. Aynı anda, Gazze’deki soykırımı bizzat yürüten İsrail başbakanı, bu suçlara ortak olan ABD başkanını Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

Aynı zamanda, İsrail hâlâ yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişini yasaklamayı sürdürüyor. Bununla da yetinmeyip, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail ordusunun (IDF) uydurduğu, “yakılmış bebekler” gibi sahte vahşet hikâyelerini ortaya çıkaran İsrailli bir gazeteciyi tutukladı.

Aynı zamanda, Trump yönetimi, Jeffrey Epstein’ın herhangi bir cinsel şantaj operasyonu için müşteri listesi olmadığı ve kesinlikle intihar ettiği sonucuna vararak MAGA tabanını öfkelendirdi.

BATI VE ABD CEHALETLE BESLENİR

Kısacası, Batı imparatorluğu, aklımızla alay etmeyi kesintisiz devam ettiriyor. Barış savunucuları terörist, soykırımı mimarları barış ödülüne layık, gazeteciler tehlikeli, Epstein ise sadece birkaç hata yapmış zengin bir sosyetik olarak tanıtılıyor.

Bizi aptallaştırmak için her şeyi yapıyorlar: propagandayla, Silikon Vadisi bilgi sansürüyle, beyin yıkama odaklı eğitim sistemiyle. Sonra da hayatımızın geri kalanında bize aptal muamelesi yapıyorlar.

İmparatorluk, cehaletle beslenir. Ne kadar aptal, ırkçı, saf ve kolay dikkati dağılan bireyler haline gelirsek, o kadar korkunç gündemlerini dayatabilirler. Ve şimdi, neredeyse iki yıldır her gün, akıl almaz yalanlarla beslenerek gözümüzün önünde canlı yayınla bir soykırım izliyoruz. Aaron Bushnell’in dediği gibi: Egemen sınıfımızın “normal” dediği şey, işte tam olarak budur.

Kaynak: mronline.org

Çeviren: Atahan UĞUR