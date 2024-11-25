‘Incel’lerden, kutsal aileye: Anayasa’ya laiklik dememe ısrarı!

2000’lerin başında Taliban yönetiminin yıkılmasından sonra Afganistan’da hem İslam hem de ataerkilliğin merkezi devletin yok denecek kadar zayıf olduğu bir ortamda nasıl şekillendiği, 2011’de başlayan Arap ayaklanmaları, Occupy Hareketi, Wall Street’i işgal et eylemleri, Gezi Direnişi ile birlikte kadına yönelik şiddetin değişen biçimleri ortaya çıktı. Siyasal İslam’a, baskıcı rejimlere karşı direnişin en önünde yer alan kadınlara karşı şiddet, siyasal sindirmeyi amaçlayan saldırı biçimlerine dönüştü.

Muktedirler kadına yönelik şiddetin değişen biçimlerini güçlerini kaybetme risklerine karşı yeni ve geçmişten farklı argüman ve yöntemlerle daha şiddetli saldırı biçimlerine dönüştürdü. Edirnekapı’daki kadın cinayeti ile ortaya çıkan vahşet yıllardır uygulanılan bu saldırı biçimlerinin sonucuydu. Neoliberalizmin sonucu artan yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik kaygısının sorumlusu olarak kadınlar hedef tahtası haline getirildi. Kadınlar artan yoksulluğun sorumlusu ilan edildi.

Klasik ataerkillik sistemlerinin kendine özgü bir şiddet biçimi vardı. Kadınların tek başlı hanelerin mülkü addedildiği devirlerde namus diyerek kendileri üzerindeki tasarruf hakkı aile, aşiret, mahalle gibi topluluklara aitti. Kadınların kamuda görünürlüğünün artmasıyla ve kadın hareketinin yükselişi ile temel amacı yıldırma ve direnişi kırma olan yeni toplu saldırı biçimleri gördük.

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İşsizlik, güvencesizlik, mülksüzleşme sonucunda “erkeklik yükümlülüklerini” yerine getiremeyen ellerinde “erkekliklerinden başka” hiçbir şey kalmamış incel gibi isimlerle sosyal medyada da yaygınlaşan erkek kitleleri ortaya çıktı. İddiaları kadınların haklarının kendilerini mağdur ettiğiydi. Yıllardır sürdürülen kadın düşmanı söylemlere ülkemizde de kadına yönelik şiddetin artışını, kadın cinayetleri salgınını yaşıyoruz.

Kadınların kazandığı yeni yurttaşlık hakları, artan eğitim ve iş gücüne katılım oranları kadınları giderek kamusal alana çekti ve giderek geleneksel iş bölümlerini sarstı. Kültürel hegemonyanın giderek zayıflaması erkek ayrıcalıklarının savunulması rızanın yerini şiddete bırakmasına yol açtı. Genel seçim öncesi gündeme getirilen ve son tartışmalarla yeniden gündemleşen Anayasa taslağında da kadınların kıyafeti, kadınların nasıl giyineceğinin Anayasa eliyle tarifi ana maddelerden biri.

Anayasa taslağında “Kamuda/özelde dinsel inancı nedeniyle başörtüsü ve tercih ettiği kıyafet nedeniyle hiçbir surette engellenmemek şartıyla devlet kıyafet tedbirleri alır. “Dinsel inancı nedeniyle başörtüsü ve tercih ettiği kıyafet hiçbir surette kınanamaz” maddesinin ile dinsel inanca göre kıyafet kodlarının Anayasa’ya yerleştirilerek tüm din ve inançların değil, bir dinin bir mezhebinin bir yorumunun girmesi ile kadınların bedenlerini, haklarını hedef alarak siyasal İslam rejiminin son raunduna hazırlanıyorlar. Haklarımız, yaşamlarımız yine siyasal İslam rejiminin hedef tahtasında.

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Kadınlara saldırı yalnızca toplumsal cinsiyetle ilgili bir mesele değil bir rejim ve yönetim meselesi. Çeşitli ayakları var. Örneğin Diyarbakır’da “kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı” gerekçesiyle bir kafeye bir ay içinde iki kez el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Laiklik demekten imtina eden kadın düşmanlığının sınıfla bağını kurmayan, kimlik politikaları üzerinden söylemler, politikalar da bu saldırıların, gericiliğin, sağ popülist akımların önünü açıyor.

Sistemin diğer bir saldırı ayağı da kutsal aileye çağrı. Toplumsal cinsiyetin batı ve elitler tarafından geleneksel aile düzenini yıkmak için oluşturulduğunu söylüyorlar ve aileyi koruma altına almayı teklif ediyorlar. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da yine “kutsal aileye” çağrı adı altında bir miting yaptılar. AKP illerde kuracağını açıkladığı aile/manevi danışmanlarla, medeni kanun değişikliği planıyla aileyi koruma adıyla boşanma, miras, nafaka haklarının hedef alınmasıyla müfredat değişikliği ile her adımda “kutsal aile” diyerek karşımıza çıkıyor.

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Eğitim, saldırının diğer bir ayağı. 4+4+4 ile kız çocuklarının eğitim hakkı bir bir ellerinden alınıyor. Karma eğitimin tamamen kaldırılması da diğer bir amaç. Müfredatın temel omurgası; “Erdem-Değer-Eylem Modeli” dedikleri değerler adıyla “fıtrat, iffet, mahremiyet, edep, ahlak, aile bütünlüğü…” kelimelerinin tüm ders içerikleri ile biçimlendirildiği, “huzurlu insan”, “huzurlu aile ve toplum”un genel hedef olarak belirlendiği bir çerçeve olarak açıklanıyor. Medeni Kanunu silikleştiren, aile kurmada İslam hukukunu referans gösteren, evlilik yaşının yükseltilmesini aileye tehdit olarak ders içeriklerine yerleştirerek çocuk yaşta evliliklerin önünü açmayı amaçlayan bir müfredat dayatması var önümüzde. Aile reisliği ile devlet reisliği arasındaki ilişki ders içeriklerine yerleştiriliyor. Kadınların çalışma hayatında olmasını aile için sorun olarak gören, kreşlerin, bakımevlerinin olmaması gerektiğini savunan ve bu işleri kadınların kadın olmaktan kaynaklı yerine getirmesini telkin eden müfredatla hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile tüm kadın öğretmenler hedefte. Kanunun mecliste onaylanmasının hemen sonrasında çoğunluğu AKP ve Maarif Vakfı yöneticilerinden oluşan iktidar yanlısı Enstitü Sosyal Vakfı tarafından yalnızca kadın öğretmenlere “kıyafet dersi” verileceği açıklanıyor.

Bir yandan da düzen muhalefeti 22 yıldır bu ülkede hiç yaşamamış ve genel seçimden sonra siyasal İslam rejim inşası saldırıları kesintisiz sürmüyormuş gibi normalleşme, yumuşama açıklamalarına devam ediyor, Anayasa pazarlıklarına açık kapı bırakıyor.

Bu koşullarda kadınlar halkın birleşik mücadelesine çağrı yapıyor.

Bu kadar kapsamlı bir saldırı din aracılığıyla hayata geçiriliyor. Ve ısrarla laiklik demeden bir feminist mücadele ısrarı da devam ediyor. O kadar kötüsünü yaşıyoruz ki daha kötüsünü hatırlatarak laiklik mücadelesinden bağımsız bir mücadelenin olamayacağını konuşmak bile zul geliyor artık. İranlı genç kadının eylemi ile birlikte İranlı kadınların seslenişi de son söz olsun. Yasaklanan saçlarımız şimdi kardeşlerimizin boynunda idam ipi.