İnciraltına ‘kamu yararı’ betonu

İlayda SORKU

İzmir’de uzun süredir tartışma konusu olan ve tarım alanlarının imara açılmasıyla gündeme gelen İnciraltı planlarıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bölgenin tarım dışı amaçlarla planlanmasına dayanak oluşturan “tarım dışı kullanım uygundur” kararına karşı açılan dava İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, planın “kamu yararı” taşıdığına hükmetti.

SÜREÇ BİTMİŞ DEĞİL

Mahkemenin kararına gerekçe olarak, bilirkişi raporlarının hükme esas alınabilecek nitelikte olmaması gösterildi. Böylece bölgenin bir kısmının “Turizm Tesis Alanı” bir kısmının ise “Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan” ilan edilmesini içeren plan değişikliğinin önünde yargı engeli kalmadı. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, sürecin henüz sona ermediğini vurguladı. Çakıcı, “Geçmiş dönemde de pek çok dava oldu. En sonunda da bilirkişi raporları verilmişti. Aslında bilirkişi raporları da olumluydu ancak karar böyle çıktı. Elbette süreç bitmiş değil. İstinafa taşıyacağız, hukuki süreci sürdüreceğiz. Gittiği yere kadar götüreceğiz” dedi.

Mahkeme sürecinin yanı sıra kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarını da sürdüreceklerini belirten Çakıcı, şöyle konuştu: “Planlara itiraz ediliyor. Bunun dışında, buranın tarım arazisi olduğunu, çevresel açıdan özel bir alan olduğunu ve şehrin geleceği açısından önem taşıdığını kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek.”