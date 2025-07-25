İnkâr ve imha

Kürt siyasi hareketinin de on yıllardır silahlı mücadele veren örgütün de en sık başvurdukları söylemlerden biri, bu topraklarda Kürt halkına yönelik “inkâr ve imha politikaları” olmuştur.

On yıllar boyu Türkiye’yi yöneten sağcı– dinci–faşist iktidarların Kürt ya da başka etnik ve pek çok başka din ve mezheplere bağlı toplulukların eşit bireyler olarak var olma ve yaşama hakkını “inkâr” ve onların bu kimliklerini “imha” politikaları, bu toprakların en acı ve utanç verici gerçeğidir.

2024 senesinin Ekim ayında ne hikmetse aniden ortaya çıkıveren ve arkasındaki gerçek nedenlerle ilgili kesif sis perdesi henüz bir türlü aralanamamış bulunan yeni “süreç” bu açıdan da iyi analiz edilmeyi hak etmektedir.

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat günü İstanbul’da okunan bildirisi ve yanına gidip gelenlerle dışarı yolladığı parçalı mesajların satır araları okunduğunda ne yapmak istediklerine dair ipuçları ortaya çıkar. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin “inkâr ve imha” politikalarına karşı mücadelede bir başarıdan (zafer diyemiyor ama) sözetse de “Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir” ifadesi ile biraz da “mevcut yerel ve uluslararası konjonktürde” en azından bu topraklarda silahlı mücadelenin artık işe yaramadığının da itirafı mevcut.

Ancak, PKK’nin içine düştüğü ve izah edemedikleri ciddi birkaç çelişki de orada öylece asılı duruyor.

Bunlardan birincisi, o hep sözünü ettikleri “inkâr ve imha” politikalarının mimar, mühendis, usta, kalfa ve uygulayıcı tüm ekipleriyle kol kola girerek nasıl bir “demokratik uzlaşma” sağlayabileceklerini izah edememeleridir. Daha da açık söylemek gerekirse, şunun şurasında daha “üç vakit önce” denebilecek bir süre önce “Bunların alayını son bir fertleri kalmayana kadar ezmedikçe biz bu beladan kurtulamayız” diye, Kürt olan ya da Kürtleri savunan herkese “eli kanlı bebek katili, cani terörist” gözüyle bakan ve henüz zerre kadar özeleştiri yapmamış insanlarla kucaklaşabilmeleri manidar değil midir?

Haydi, daha da açık yazayım… “Göbek adı faşizm” denebilecek elleri sıkarken, muhataplarının yine “üç vakit sonra” o bilinen “Ne Kürdü ulan? Ne sorunu ulan? Terörist bunların alayı. Tek bir tanesini bile hayatta bırakmadan ölmek bize haram olsun!..” çizgisine dönmeyeceklerinin garantisi var mıdır? Daha önce yapmadılar mı?

Dahası, bir yandan bu kadar büyük bir “paradigma değişikliğine” kalkışırken, kendileri de (İmralı’dan değilse de Kandil’den Süleymaniye’den) “Yok öyle yağma. İsteklerimiz yerine gelmezse, silah milah bırakmak yok. Aynen devam” tehdidi ile Öcalan mektubu çelişmiyorlar mı? Yani, “Demokrasi dışı bir yol yoktur” lafı orada süs olarak mı duracaktır?

En önemlisi de, bugün Türkiye’de demokratik meşruiyetini tamamen yitirmiş, hiçbir yasayı, hiçbir demokratik kural ve teamülü, hatta devleti temsil eden kişi olarak en fazla sahip çıkması gerektiği halde Anayasa’yı bile zerre kadar tanımayan, mahkeme kararlarını yırtıp üzerinde tepinen “tek kişilik” bir siyasi iktidar varken, içinde “demokrasi, demokratik vb.” sözcükler geçen hangi inisiyatif hayata geçebilir?

Bugünkü siyasi iktidar aygıtı, sadece Kürt varlığının ve Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin değil, her türlü demokratik hakkın “inkâr ve imhasını” esas alan bir siyaset izlemiyor mu? Seçilmiş insanlar bile “faşist - kayyımist, intikamcı” duygularla (Kürt – Türk gözetmeden) zindana tıkılmıyor mu?

Düşünce ifade özgürlüğü başlığı altındaki her şeyi, basın özgürlüğünü, grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları, insanca yaşayabilme ve insani koşullarda çalışabilme hakkını “inkâr ve imha” eden bir yönetim nasıl olur da “sadece Öcalan ve arkadaşları ile” adil, güvenilir ve sağlıklı bir barışa imza atabilir?

Temiz bir doğada yaşama, çocuklarına geleceğe umutla bakabilme hakkını, kadınlarına hayatlarının her bir dakikasında güven içinde varolma hakkını bile alenen çok gören, mahkemelerde hakimlerinin özgürce karar veremediği, bir ülkede, Öcalan ve maiyeti “kimlerle” demokratik bir Türkiye ve “eşit vatandaşlık” hedefine ulaşabileceklerini sanmaktadır?

“Mâlûmun ilâmı” anlamına gelecek, bunlar gibi uzun uzun pek çok paragraf yazılabilir.

Ama en önemlisi, özellikle uluslararası bağlamda emperyalist odakların bugünlerde “tayin edilmiş sömürge valisi” edalarında dolaşan birinin “ulus devletlerden rahatsızlık” sözlerinde simgelenen ortamda, şu soruları da sormaya hakkımız yok mudur?

Acaba asıl niyet “demokrasi ve silahsız mücadele” değil de, konjonktürel başka yerel ve uluslararası mühendislik çalışmalarının bir tezahürü müdür bütün bu olup bitenler?

Kürt hareketinin önderliği, bunca yıllık siyasi mücadelenin teori ve pratiğine vakıf insanlar olarak bu topraklarda özellikle de son 25, 35, 45 yılda olup bitenleri gayet iyi bilen siyasetçiler olarak, asıl meselenin “buralara demokrasi getirmek” olduğunu nasıl bilmezden gelirler?

Yani emperyalizmin ve faşizmin tehdit ve pençe darbelerine en fazla maruz kalan bir ülke halkının sadece bir tek bölümünün “inkâr ve imha” tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını sanmıyorlar herhalde?

Faşizme karşı tüm güçlerin, etnik ve dini ve mezhepsel etiketi ne olursa olsun, kolkola vereceği bir mücadelenin tek ve en etkili çözüm olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak boyun borcu değil midir?