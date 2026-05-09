İnsan hakları devrini tamamladı mı?

Kurtul Gülen ve Önder Kulak Prof. Dr. Harun Tepe ile Yapı Kredi Yayınları'ndan son çıkan kitabı "İnsan Haklarını Kim Öldürdü?" üzerine konuştu.

“İnsan Haklarını Kim Öldürdü?” isimli son kitabınızda insan hakları fikri ile insan hakları pratiği arasında belirgin bir ayrım yapıyorsunuz. Bu ayrımı hangi felsefi-teorik temellere dayandırıyorsunuz? Açıklar mısınız?

Kitap ilk ortaya çıkışından itibaren insan haklarına yönelik eleştirileri, özellikle de yüzyılımızda C. Douzinas, S. Moyn, M.B Dembour, W.D. Kennedy’nin eleştirilerini ele alıyor. Bu eleştirilere bakıldığında, “insan hakları”ndan farklı şeylerin anlaşıldığı görülüyor. Moyn “son ütopya” dediği insan haklarından söz ederken, ölü bir kavram olarak doğan bu fikrin uluslararası siyasetin bir aracı olarak yüceltildiğini, kullanım değerini yitirdiği için de sonunun geldiğini söyler. Kimileri dünyanın her yerinde yüceltilmelerine karşın, her yerde insan hakları ihlallerinin sürdüğüne işaret ederek insan haklarının başarısız olduğunu düşünürken; kimileri insan hakları fikrini, metafizik bir insan doğası kavramına dayandığı, evrensellik iddiası taşıdığı için eleştirir. Ben bu eleştirilerin yöneldiği noktalara bakarak onları teorik ve pratik eleştiriler olarak ayırdım. “Tüm insanların onur ve haklar bakımından eşit olduğu (olması gerektiği)” etik düşüncesi olarak insan hakları ile insan haklarından daha az söz edilir olmasının -onun modasının geçmiş olmasının- farklı şeyler olduklarını göstermeye çalıştım.

Çalışmanızda insan haklarına yöneltilen eleştirileri belirli başlıklar altında sınıflandırıyorsunuz. Bu sınıflandırmayı hangi ölçütlere göre yaptınız ve size göre bu eleştiriler içinde hangileri daha kurucu ya da belirleyici bir rol oynamaktadır?

Sınıflandırmayı bir ölçüte göre yapmadım. Konuyu ele alırken, kavramlardan, fikirlerden değil, fenomenlerden, olup bitenlerden yola çıktım. Pratik eleştiriler dediğim eleştirilerin, insan hakları kavramı ya da düşüncesinden ziyade onun araç olarak kullanımlarını, insan hakları ihlallerinin sürmesini, insan hakları düşüncesinin yaygın kabul görmesinin bu ihlalleri önleyememesini dert edindiklerini gördüm. Bu başarısızlığın nedeni, kanımca ezilenlerin, baskı gören ve hakları çiğnenenlerin etik sesi olan insan hakları düşüncesi değil, sermayeyi baş değer gören ekonomik ve siyasal güç odakları; insan haklarının bu çıkar odakları karşısında zayıf kalmasıdır.

Teorik eleştirilerin ise insan hakları düşüncesinin bilgisel temellerine yönelik olduklarını; bunların en önemlileri, insan haklarının bir insan doğası kavramına dayanması ile insan haklarının evrenselliğine yönelik eleştirilerdir. Kanımca belirli bir insan kavramına dayanmadan insan haklarından söz edilemez. İnsanla diğer canlılar ve cansız varlıklar arasında bir fark yoksa, insanı özellikle diğer hayvanlardan ayıran kimi özellikler yoksa, insan haklarından da söz edilemez. Bu nedenle insan hakları düşüncesi belirli bir insan kavramına dayanır veya onu varsayar. Ama bu kavram insanı herkeste aynı olan bir doğaya veya yapıya sahip gören bir insan kavramı değil, insanı diğer canlılarla ortak özellikleri yanında onlardan farklı kimi özellik ve olanaklara sahip olan bir varlık olarak gören İ. Kuçuradi ve M. Nussbaum’un savundukları türden bir insan kavramı olabilir.

Evrensellik düşüncesi de insandaki bu özellik ve olanaklarda temel bulan etik ilkelerin genel-geçerliği düşüncesidir. “İşkence insanlık suçudur”, “Herkes yaşama hakkına sahiptir”, “Herkesin düşüncelerini ifade etmeye hakkı vardır” diyenler bu etik değer ve ilkeleri dillendirmektedirler.

İnsan hakları ihlallerini pratik koşullara bağlayıp fikrin kendisini korumanız, onu eleştiriye karşı bağışık hale getirme riski taşımıyor mu? Ayrıca insan haklarını belirli bir “insan” ve etik anlayışına dayandırmak, farklı kültürler karşısında dışlayıcı bir norm üretmez mi? Bu durumda insan hakları gerçekten evrensel mi, yoksa belirli bir düşünce geleneğinin genelleştirilmesi mi?

İnsan hakları fikrini koruma altına almıyorum, diğer özellikleri ne olursa olsun her insanın, her kişinin insan olduğu, kendisine her zaman her koşulda bir insan gibi davranılması gerektiği – örneğin kimsenin işkence ve insanlık dışı davranışlara maruz bırakılmaması gerektiği- düşüncesini değerli buluyorum. Bir şeyin değerli bulunması onun eleştiriden muaf olması anlamına gelmez. Bu kitap bunun cisimleşmiş halidir. İnsan hakları eleştirilerini eleştirel bir gözle ele alarak bu eleştirilerin haklı ve haksız bulunan yanlarını ortaya koydum. İnsan haklarını bir inanç konusu olarak değil, kendilerine dayalı siyasal yaşam inşa edildiğinde, herkesin onurlu ve eşit haklara sahip kişiler olarak yaşamasını mümkün kılacak bir etik düşünce olarak görmekteyim.

İnsan haklarının yukarıda söz ettiğim türden bir insan kavramına dayanması kimsenin dışlanmasına yol açmaz. Platon ve Aristoteles’ten günümüze filozoflar, özellikle etik ve politik konuları ele alırken hep bir insan kavramına dayanırlar. Filozof ve şairlerin söz ettiği insan kavramları, örneğin insanın akla sahip olması, etik eylemde bulunabilmesi, “bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşcesine” yaşamayı istemesi, bunlar belirli bir kültüre mi aittirler? Fikirlerin belli bir kültürde ortaya çıkmış olmaları, onların yalnızca bu kültür için geçerli veya değerli olmaları anlamına gelmez. Bilim, hukuk, felsefe, sanat, teknik gibi tüm insan başarıları; insan hakları, adalet, özgürlük, barış gibi fikirler belli bir kültürde kavramsallaştırılmış olsalar da insan olan herkes için geçerli ve değerlidirler. Her bilgi, her teknik gibi her kavram veya fikrin de belli bir kültürde ortaya çıktığı açıktır. Ama bu o bilgi ya da fikrin yalnız orası için geçerli olduğu anlamına gelmez. Bilgi her yerde bilgidir. Bir fikir olan insan hakları da öyledir. “İşkence insanlık suçudur”, “kimse işkence görmemelidir” biçimindeki etik ilkenin kimi kültürler için geçerli kimileri için geçersiz olduğu söylenebilir mi?

“Evrensellik”ten anlaşılan bu türden etik ilkelerin -insan hakları etik ilke ya da normlarıdır- genel-geçer olması, her yerde geçerli olması ise insan hakları ilkelerinin evrensel olduğu söylenebilir. “Hak” kavramı gibi “insan hakları” da insanlığın tarihin belirli bir döneminde ortaya koyduğu bir düşünce, bir gereklilik düşüncesidir: “Tüm insanların onur ve haklar bakımından eşit olduğu, eşit muamele görmesi gerektiği” fikridir. Etik ilkeler de ne yapılırsa bu düşünceye uygun olacağını bize söylerler.