İnsan okur!

Geçtiğimiz Cumartesi, TÜYAP, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği’yle oluşturulan ve 13-21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen “42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın” açılışına katıldım...

Fırsat buldukça TÜYAP Kitap Fuarları’na katılmayı bir okur olarak hep önemsedim…

Çünkü “Kitap Fuarı”, sadece yeni çıkan yapıtları görme ve edinme fırsatı vermiyor, aynı zamanda değerli yazar ve düşünürlerin düşüncelerini de öğrenme fırsatı da veriyor…

∗∗∗

Katılabildiğim her açılışta farklı duygular yaşıyorum…

Bu yılda Tüyap’a 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu kitaplarıyla birlikte katılmış… Yüzlerce yazarı, İstanbul ve çevre kentlerden gelen okuyucularla bir araya getirmiş… 42. yılını kutlayan fuar, artık kültür yaşantımıza destek veren, yurttaşlarımızın bilinçlenmesine katkı sunan, düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini ülkeye anlatan bir kurum haline dönüşmüş…

∗∗∗

42. Fuar kalabalıktı…

Kapının önündeki kuyruklar kitaba olan ilgiyi bize anlatıyordu…

Fuara katılan ve yayınevlerinin önünde alacağı kitabı ciddiyetle arayan ve bulunca da gözleri ışıldayan gençleri görmenin mutluluğunu yaşadım…

Söyleşilerin yoğun ve heyecanlı geçtiğini gözledim…

Yeni çıkan kitapları izledim, ülkemizin en önde gelen yazarlarıyla buluşma fırsatı buldum…

∗∗∗

Bu gözlemimi sizlerle paylaşmamın nedeni; “23 yıldır başımızda olan iktidarın, sadece ekonomiyi çökertmekle kalmayıp, Cumhuriyetimizin laik ve demokratik yapısının ancak cehaletle yıkılacağı bir politika izlemesidir…

Gerçeklerden uzaklaşan, kandırmaca ve yalan üzerine siyaset yapan iktidar, doğal olarak toplumun cahil kalması için kitaplara sansür koyar, düşünce ve ifade özgürlüğünü yok eder!

Koltuktan kalkmamanın yolu olarak toplumun cahil kalmasını hedefler…

Çünkü; “Cahil toplum biat eder!”

Hele hele aç bırakırsanız, size köle olmaya namzettir…

∗∗∗

İktidar, birey ve toplumun hak ve özgürlüklerini elinden alırken, susmaları ve tepkisiz kalmalarını sağlamak adına sadece korkutma, baskı, sindirme yöntemlerini kullanmıyor, siyaseti de cehalet üzerine inşa ediyor…

Aç bırakmak için her türlü oyunu oynuyor...

Toplumun uyanabilmesi, bilinçli, aydınlık, demokratik, eşit haklara sahip yurttaşların varlığına bağlıdır… İktidar bu nedenle işbaşına geldiği günden beri eğitim/öğrenim politikasını bilinçli olarak yok ediyor…

Anayasal görevi olmasına rağmen devleti eğitimden çekiyor, yerini yandaş vakıf, dernek ve tarikatlara bırakıyor…

İlköğrenim, temel eğitim zorunluluğunu kaldırıyor…

Böylesi bir ortamda binlerce insanın İstanbul’un en uzak köşesindeki kitap fuarına katılması beni heyecanlandırdı…

Gençlerin eğitim ve öğrenimini engellemeye çalışan bir anlayışa rağmen, “Fuar alanının dolu olması, söyleşileri takip eden gençlerin yazarları dikkatle sorgulaması ülkemizin geleceği adına umut verdi…

Fuarda, Nazım Alpman ve Ekin Kadir Selçuk ile bir söyleşimiz oldu…

Sonra yazdıkları, “Mücadelenin Onurlu Yolu Fikri Sağlar Kitabı’nı” imzaladılar…

∗∗∗

Fuar da elde ettiğim bazı kitaplardan örnek vermek isterim…

Çok değer verdiğim Gazeteci Yazar Ramazan Öztürk’le birlikte oldum.

Bana son kitabını imzaladı. “Savaş Yılları Günlüğü”!

Öztürk, savaş muhabirliği yapan, ülkemizdeki ender gazeteci yazarlardan biridir...

Belki de en başarılısıdır…

Yıllar önce “Çağdaş Gazeteciler Derneği”, yazdıkları ve yaptığı haberlerden dolayı Yılın Gazetecisi ödülüne layık görmüştü. Ödülü büyük bir kıvançla ben vermiştim…

O günleri konuştuk.

Yeni kitabı, “Bir savaş muhabirinin tanık olduğu olaylar ve kırılma noktalarını” tarihi ve felsefi bir dille gözler önüne seriyor…

Kitap, savaş günlerinde yaşadıklarını, ölümle iç içe geçen mesleğini, o zor anlardaki tuttuğu notları, verdiği bilgilerdeki titiz çalışmasını, insanlığa duyduğu saygıyı, ancak “savaşta insanların birbirilerine gösterdikleri vahşeti çarpıcı” bir dille anlatıyor…

Bir solukta okunacak bir kitap…

∗∗∗

Okan Alay’ın “Öykülerindeki yalın anlatımı ve lirik diliyle yazdığı kitabından bahsetmek isterim…

Kırmızı Kedi Kitapevi’nden çıkan bu güzel kitabı tavsiye ederim…

Okan Alay bir akademisyen. Donanımlı genç bir yazar…

Çok kısa zamandan ödüller almış. Geleceğin önemli edebiyatçıları arasında sayılacağına inancım sonsuz…

∗∗∗

Tümgeneral Engin Çırakoğlu ve Prof. Abdürrahman Bakır’ın imzaladığı, “Kelebekler Kanat Çırpınca” adlı, KUMPAS BALYOZ davasında yargılanan ve tutuklanan Mustafa Önsel’in kitabı beni gerçekten çok duygulandırdı…

Mustafa Önsel, TSK’nın çok değerli subaylarından biri.

1300 günden fazla cezaevinde kaldı. Ancak AYM’nin “adil yargılanmadı kararı üzerine yeniden yargılandı ve beraat etti…

Kitabının konusu Bakır ve Çırakoğlu …

Önsel, onlarla ilgili gerçekten güzel ve ilginç bir eser bırakmış…

∗∗∗

21 yüzyılda biat kültürünü oluşturmak mümkün değil…

Atatürk ve arkadaşlarının 15 yılda akıl ve halkla kurduğu Cumhuriyet, 23 yıldır yıkılmaya çalışılıyor…

Ama hala dimdik ayakta… Çünkü; “İnsan Okur!” Okuyan insan, sorgular, mücadele eder… Aydınlık yarınlar için… Barış ve çağdaş gelecek için…

Laik ve demokratik bir ülkede yaşamak için…

“Okumaya devam!”