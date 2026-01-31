Instagram usulü fotoğraf kurgusu nedir?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Instagram usulü fotoğraf kurgulamak, söz konusu sosyal medya platformunda sadece fotoğraf paylaşılmasının ötesinde, platformun teşvik ettiği belirli bir usule göre fotoğraf üretilmesini içerir. Böylesi bir kurgunun fotoğraf üretilirken belirlediği başlıca dört bileşen olduğu hemen söylenebilir. Bunlar karakter, poz, mekan ve eşyadır.

Instagram’da vakit geçiren kişi, örneğin bir influencer yahut fenomenin takipçisiyken, fotoğrafın salt alımlayıcısıdır; fotoğrafı çeken veya çekilen ve paylaşanken ise, aynı anda hem alımlayan hem de kurgulayan. Bunlardan ilkinde karakter bir başkası tarafından yaratılırken, ikincisinde karakterin oluşturulması bizzat kendisi tarafından üstlenilir. Her iki koşulda da fotoğrafın öznesi ya daha önce oluşturulmuş bütünsel bir anlatıya ya da o ana özgü kurgusal bir kimliğe bürünür. Başka bir deyişle, aslında olduğundan farklıdır. Bu kimliğin oluşmasında, verilen pozlardan seçilen mekanlara ve kullanılan eşyalara, birtakım teamüllerin bileşenler üzerinde belirleyici olduğu söylenebilir. Örneğin fotoğrafta mekan seçiminin dizi, film gibi farklı ürün formlarındaki kullanımlara ve anlatımlara öykünülerek eşleştirilmesine/benzeştirilmesine veya kültür endüstrisine eklemlenmiş çeşitli güncel anı fotoğrafı pratikleriyle uyumlu kılınmasına bugünlerde rastlamamak hayli zordur.

MEKAN

Mekan kadrajın oluşumunda zemindir. Burada sık karşılaşılan bir paylaşım örneğine bağlı olarak, mekanın kurgudaki yerini daha iyi değerlendirebilmek mümkün. Örneğin göze hoş gelen anıt, bina ve başka türden tarihi yapılar önünde çekilen birtakım fotoğraflardan bahsedelim. Bu paylaşımlarda dikkat çeken ilk sorun, fotoğrafın arka planı olan yapının tarihsel mahiyeti hakkında özne ya hiç bilgi sahibi değildir ya da ancak kendisine sunulan resmi tarih yazımına bağlı birkaç ifadeyle yetinmiştir. Bunu fotoğrafa eşlik eden altyazıdan öznenin kurgudaki eğreti nesne bağlantılarına kadar dayandırmak olası. Kaldı ki yapının geçmiş ve bugün ilişkiselliği dahilinde ne olduğu, olmadığı esasen kişinin ilgisinin dışındadır da. Verili mekanda fotoğraf çekme itkisini oluşturan, nesnenin kendisi değil, endüstriyel kültür kıstaslarının mekan seçimine müdahaleleridir. Bu müdahalelerin bir sonucu olarak, fotoğraf çekilecek mekanların sıralandığı listelere bizzat Instagram’da sıkça rastlanır.

Mekanın kimliği yok sayıldığında ve yapının kişideki mahiyeti yalnızca listede bulunma koşuluna bağlı olduğunda, fotoğraf nesnesi salt bir arka plan, deyim yerindeyse bir “görsel kabuk” haline gelir. Başlıca işlevi, bir tanıklığın parçası olmaktan ziyade, başka alımlayıcılar tarafından olumlanma koşulunu sağlamaktır. Bu durum kendini bilhassa tutarsızlık içeren örneklerde hayli belirgin kılar. Sözgelimi belirli bir zaman dilimi içinde işkencehane olarak kullanılmış bir binanın ve işkence yapmış birinin anıtının önünde, kendisine sorulduğunda işkenceye karşı olduğunu beyan edecek olan bir kimsenin yüzünde gülümseme, eğlenirken çekilmiş fotoğraflarıyla Instagram’da karşılaşmak hiç de şaşırtıcı olmaz şu günlerde. Zira fotoğrafta bulunan kişi, muhtemelen içerikten bihaber, yalnızca Instagram’da karşılaştığı yaygın bir pozu vermeye çalışmaktadır. Bu durumda mekanın kimliğiyle ilişkisizlik içerisinde, kendisini bahsedilen kıstasların belirlediği fotoğraf çekme zincirinin bir parçası kılmış ve bir komut olarak fotoğraf mekanları listesine uymuştur.

POZ

Kişilerin liste mekanlardaki muhtemel pozlarını görmek için Instagram’daki herhangi bir konum etiketini tıklamak yeterlidir. Çekilen fotoğrafların birbirlerine çok yakın oldukları hemen fark edilebilir. Kaynağı belki bir dizide, filmde, romanda ya da herhangi bir ünlünün fotoğrafında bulunan bir eylem hali, farklı insanlar tarafından tekrarlanır ve arka arkaya paylaşılır. Bu tekrarlar zaman içinde bir ritüele dönüşür. Zira süreğenliğine bağlı olarak, sözgelimi ayakta, oturarak, yatarak, eller serbest, yerde, havada… kalabalık bir insan kitlesinin aynı fotoğrafları çektiğine ve sonrasında başka bireylerin ortamdan ayrılanların yerini aldıklarına tanıklık etmek mümkün. Bu gibi ortamlar, mekansal kimliğin de yok sayılmasıyla, ritüellerin yerine getirildiği kutsal fotoğraf çekme alanları haline gelmişlerdir. Lakin en dikkat çekici nokta, kişilerin ya kadraja ya da objektife birkaç saniyeliğine bakıp mekanın içerdiği biricikliği hakkıyla deneyimlemeden ortamı terk etmeleri ve bir anlamda mekanla herhangi bir diyalog kurmamalarıdır.

EŞYA

Karakterin mekan ve pozla oluşturduğu anlatıda eşya, çoğu zaman tamamlayıcı ve kimi zaman asli öğedir. Eşya fotoğrafın “alegori öğesi” olarak da nitelenebilir. Öyle ki karakterle doğrudan belirli kavramların ilişkilendirilmesini mümkün kılar. Başta belirlenen örneği yine takip edelim. Bir yapı önünde, yaygın bir poz verilirken elde tutulan bir kitap, sözgelimi karakterin araştırma-öğrenme merakına ve bilgi birikimine atıf olarak kullanılır. Kişi kitabı okumamış ve okumayacak olsa dahi, alımlayıcı tarafından okumuş ya da okuyor şeklinde anlaşılması istenir. Bu niteliklerin o kişide hakikaten olup olmadığı konu dışıdır. Burada hedef sadece alımlayıcının olumlayacağı bir içerik oluşturmak ve kişinin “zaman akışı”ndaki hakim beğenilerle uyumunu sağlamaktır.

Benjamin, anonim “[G]eleceğin cahilleri yazmayı bilmeyenler değil, fotoğrafı bilmeyenler olacaktır” ifadesine, “Ama kendi çektiği görüntüleri okuyup yorumlayamayan bir fotoğrafçı da cahiller cahili sayılmaz mı?” sorusuyla önemli bir şerh düşmüştü. Bugün “görüntüleri doğru okuyup yorumlamak”, herkesin kendi fotoğrafçısı haline geldiği Instagram gibi platformlarda çok daha önemli. Zira söz konusu görüntüler özel bir “kurgu ürünü” olduklarından, artık saf bir fotoğraf çekme etkinliği değil, bir rasyonalizasyon sürecinin olmazsa olmaz parçalarıdır.