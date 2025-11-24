Instagram’da devrimi örgütleyemezsiniz

Lev KOUFAX

Havana’da 15 Ekim’de gerçekleşen 3. Yıllık Sol Parti ve Hareketlerin Teorik Yayınları Uluslararası Buluşması, dünyanın her yerinden komünist ve ilerici güçleri bir araya getirdi. Hindistan Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi, Belçika İşçi Partisi, Macaristan İşçi Partisi, İrlanda’nın en büyük sendikası ve daha onlarca örgütten delegasyon katıldı. Küba Komünist Partisi’nin organize ettiği, Başkan Miguel Diaz-Canel’in birçok oturumuna katıldığı etkinlikte, bir araya gelenler kritik bir soruya odaklandı: İşçi sınıfı enformasyon savaşını nasıl kazanabilir?

Bir ülke tartışmaların odağındaydı: Venezuela. Latin Amerikalı katılımcılar Venezuela’nın ABD’nin emperyalist saldırganlığının ileri hattında olduğunu vurgulayarak, ülkenin Trump’ın neofaşist ideolojisi ve enformasyon savaşının yeni biçimleri için deneme sahası haline geldiğini belirttiler. Kübalı ve Venezuelalı konuşmacılar Diaz-Canel, Castro’nun biyografisini yazan Ignacio Ramonet ve İnsanlığın Savunması Ağı’nı yöneten Venezuelalı felsefeci Miguel Perez Pirela, ABD solunun bu durumu daha fazla gündem etmesini talep ettiler.

Temel argümanları açıktı: Sosyal medya platformları sınıf savaşının araçlarına dönüştü ve ABD solu bunların nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin tamamen yanlış bir algıya sahip.

KÜRESEL RIZA İNŞASI

Yapay zeka emperyalizmin en güncel propaganda aracına dönüşmüş durumda. Diaz-Canel Google’ın Yapay Zeka özetlerinin genelde Küba’yı sorunlu ve düşmanca bir bakış açısıyla sunduğunu anlattı. Sıradan insanlar, Kübalıların kendileri de Küba hakkında bilgi almak istediğinde, Google Yapay Zekası adayı en temel hak ve özgürlüklerin olmadığı bir diktatörlük olarak özetliyor. Bu özetler arama sonuçlarının en başında, resmi bir font rengiyle veriliyor.

Sistem yeni bilgi icat etmiyor, hali hazırda batı medyası ve ABD kaynakları tarafından üretilmiş baskın anlatıları sentezliyor. Arama motoru davranışı üzerine araştırmalar birçok kullanıcının ilk gördükleri bilgi bloğunun ötesine bakmaya gerek duymadıklarını gösteriyor bu da Yapay Zeka üretimi anlık özetlerin inanılmaz bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Küba buna karşılık olarak ilerici kaynakları ön plana çıkaran alternatif yapay zeka destekli arama araçları geliştirmek üzere programlama ekipleri oluşturdu. Bunun yanı sıra konuşmacılar, Kübalı araştırmacıların Google’ın yapay zeka sistemlerini en uç çarpıtmaları dengeleyecek düzeltici bilgilerle doldurmaya çalıştığını açıkladı. Díaz Canel ve Hindistan Komünist Partisinden Vasuki Umantha’nın vurguladığı gibi: Teknoloji, onu kontrol eden sınıfa hizmet eder. Soru yapay zekanın objektif olup olmadığı değil, işçi sınıfının çıkarlarını mı yoksa egemen sınıfın gücünü mü ileriye taşıdığıdır.

NEDEN CHE DEĞİL?

Ignacio Ramonet dijital çağda politik imgeler üzerine kışkırtıcı bir soru ortaya koydu. One Piece korsan bayrağı gibi bazı semboller neden birçok ülkedeki renkli devrimlerde isyan ve macera simgesi olarak hızla yayılırken, Che Guevara’nın yüzü, orak çekiç ya da Siyah Güç yumruğu gibi ilerici semboller bugün daha az dolaşıma giriyor?

Ramonet’in yanıtı sosyal medya algoritmalarının nasıl çalıştığıyla ilgiliydi. Bu sistemler egemen sınıfın çıkarlarıyla uyumlu içerikleri hızlandırır ve güçlendirir. Sınıf analizinden arındırılmış ve çoğu kez sağcı hareketler tarafından silah haline getirilmiş genel yolsuzluk karşıtı imgeler, sosyalist mücadeleye kök salmış sembollerden çok daha kolay yayılır. Bu platformlar ABD’nin hedef aldığı hükümetleri istikrarsızlaştıran içerikleri öne çıkarır, işçi sınıfı hareketlerini güçlendiren içerikleri ise bastırır.

Bu bir tesadüf değil, bizzat platformların tasarımına gömülü olan sınıfsal karakterin bir yansımasıdır.

TEMEL HATA: İÇERİĞİ DÜŞMAN PLATFORMLARA UYDURMAYA ÇALIŞMAK

Karakas havaalanı çevresinde faaliyet gösteren ABD askeri uçakları nedeniyle Havana uçuşu geciken Miguel Pérez Pirela, konferansın sosyal medya üzerine en kapsamlı analizini sundu. Bir milyondan fazla X takipçisine sahip olmasına ve platformu etkin kullanmasına rağmen, kurumsal sosyal medyanın anti emperyalist politikalara temelden düşman olduğunu savundu.

Pirela’ya göre Venezuela ve diğer sol hareketler kritik bir stratejik hata yaptı: Gazete makaleleri, teorik çalışmalar ve derin siyasi analizler gibi güçlü sol içerikleri kısa sosyal medya formatlarına uyarlamanın kitlelere ulaşacağı varsayıldı. Bu, platformları yalnızca doğru içerik gerektiren nötr araçlar gibi görmekti. Ve bu yöntem başarısız oldu.

Meta, X ve benzeri platformlar devrimci hareketler ya da hakiki topluluklar inşa edemez. Bağlantı halindelermiş yanılsaması yaratsalar da insanları algoritmaların kontrol ettiği yalıtılmış alanlarda yalnızlaştırırlar. Sol içerikler bastırılırken, ABD hükümeti, şirket medyası ve aşırı sağdan gelen propaganda öne çıkar. Bunlar kamusal alanlar değil, milyarderlerin kontrol ettiği özel propaganda makineleridir.

ODAK İÇİN SAVAŞ

Pérez Pirela enformasyon mücadelesini esas olarak bir odak savaşı olarak çerçeveliyor. Emperyalizm ile küresel işçi sınıfı arasındaki mücadele yalnızca fikirlerle ilgili değildir, insanların öncelik vermesini sağlamakla ilgilidir.

Sağcılar bu alanda üstün durumda. Trump provokatif bir şey söylediğinde platformlar bunu anında büyütüyor. Karayiplerde bir tekne patlaması, kışkırtıcı bir konuşma, sahnelenmiş bir provokasyon gibi dramatik bir kriz ortaya çıkıp bütün akışları dolduyor. Medya bunu olumsuz sunsa bile dikkat akışı yine egemen sınıfın anlatılarına yöneliyor. Sol kapsamlı bir yanıt verecek zamanı bulduğunda ise algoritmik sel çoktan algıyı şekillenmiş oluyor.

Sosyal medya yalnızca egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden hareketleri tanıtıyor: renkli devrimler, sağcı sokak kalkışmaları, neofaşist örgütlenmeler. Örneğin 6 Ocak darbe girişimi Facebook ve benzeri platformlarda zahmetsizce yayılmıştı.

ABD’nin 2019’da Juan Guaidó’yu kukla lider olarak yerleştirme girişimi bu durumu açıkça gösterdi. Venezuelalı muhalifler Facebook’un tasarımını, yani sağcı aşırılıkları öne çıkarmak üzere inşa edilmiş sistemi, yanlış bilgi ve kafa karışıklığı yaymak için kullandılar. Kriz, Venezuelalı devrimcileri dijital enformasyon savaşına bakışlarını kökten yeniden değerlendirmeye zorladı.

STRATEJİK YENİDEN YÖNELİŞ

Kübalı ve Venezuelalı devrimciler acı deneyimlerle ana akım sosyal medyanın sınıf düşmanına hizmet ettiğini öğrenmiş oldu. Görev bu platformları tamamen terk etmek değil, son derece sınırlı bir amaçla kullanmak olabilir.

Ortaya çıkan strateji sosyal medyayı dikkat çekici görseller ve kısa sloganlarla sınırlı kullanmak, insanları bu platformlardan çekip anti emperyalist kaynaklara yönlendirmek olmalıdır: gösteriler, sol kitaplar, devrimci siteler, politik çalışma, örgütlenme, imza kampanyaları ve sosyalist yayınlar için yazmak.

Venezuela’nın İnsanlığın Savunması Ağı pratik yenilikler geliştirdi. Kitaplara metnin okunduğu videolara yönlendiren QR kodları ekleniyor. Böylece okur, Pérez Pirela’nın sosyal medyanın lağımı olarak nitelendirdiği yere düşmekten çıkarılıp alternatif bir giriş noktasına çekiliyor. Bu sadece mecazi bir ifade değil, kullanıcıları bitmeyen ve yalıtıcı bir tüketime hapsetmek için tasarlanmış platformların da teknik tanımı.

Amaç insanları pasif kaydırmadan kolektif siyasi eğitime ve mücadeleye taşımak. TikTok ve Instagram başlangıç noktası olabilir, fakat ciddi siyasal çalışma başka yerlerde yürütülmelidir.

SİLİKON VADİSİ’NİN YENİ GÖREVİ

On yıllar boyunca ABD’nin emperyalist bilgi savaşının başlıca araçları şirket medyası ve Hollywood’du. Bugün bu görev Silikon Vadisinin eline geçti. Büyük teknoloji şirketleri egemen sınıfın yeni ideolojik aygıtı olarak işlev görüyor ve küresel anlatıları eşi görülmemiş bir hız ve kapsamla şekillendiriyor.

ABD ilerici hareketi, ciddi politik materyalleri bu tür platformlara uyarlamayı bırakmalıdır. Silikon Vadisinin bu gücü saldırganca kullanmasına şaşırmamalıyız, çünkü bu araçlar kapitalist egemenliği savunmak için kapitalistler tarafından yaratıldı.

Devrimci siyaset sokaklarda, çalışma yerlerinde, çalışma gruplarında doğrudan örgütlenmeyle inşa edilmelidir. Ana akım sosyal medya emperyalistlerin elinde emperyalizme hizmet etmek üzere tasarlanmış durumda. Küba ve Venezuela yeni siyasal eğitim yöntemleri geliştiriyor çünkü bunu kavramış durumdalar.

ÖĞRENEBİLİRİZ

ABD solu iki seçenekle karşı karşıya. Sosyal medyayı yalnızca daha iyi içerik isteyen nötr bir araç gibi görmeye devam edip mesajımızın Musk ve Zuckerberg tarafından kontrol edilen sirk içinde kaybolmasını izleyebiliriz ya da enformasyon savaşının ön cephesindeki yoldaşlardan öğrenebiliriz.

Bu teknoloji ve sınıf gücü üzerine eleştirel düşünmek anlamına geliyor. Sosyal medyayı stratejik ve minimal kullanmak anlamına geliyor. Yüz yüze örgütlenmeye, fiziksel materyallere, politik eğitime ve kolektif mücadeleye öncelik vermek anlamına geliyor.

Küba ve Venezuela halkı zor kazanılmış dersler sunuyor. Bunları incelemek ve harekete geçmek bizim sorumluluğumuzda.

Kaynak: struggle-la-lucha.org

Çevirmen: Yusuf Tuna KOÇ