ION Rotası 7 kültürel rotadan biri seçildi

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi’nin önderliğinde hayata geçirilen ION Rotası Projesi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü “Go Türkiye” platformunda Türkiye’nin 7 kültürel rotasından biri olarak seçildi. Bu başarı, Seferihisar ve çevresinin tanınırlığını artıracak önemli bir adım. ION Rotası, Ege’nin doğası ve tarihini birleştirerek İyonya kentlerini keşfetme imkânı sunuyor.

Rotadaki antik kentler, doğal güzellikler ve gastronomik zenginlikler, ziyaretçilere unutulmaz deneyim yaşatıyor. Teos, Lebedos (Seferihisar), Ephesos (Efes), Kolophon (Menderes), Klazomenai (Urla), Phokaia (Foça), Eritrea (Çeşme), Priene, Myus (Söke), Miletos (Didim), Chios (Sakız Adası), Samos ve Paninion (Kuşadası) şehirlerinden oluşan İon Rotası, Ege’nin en önemli antik yerleşimlerinden olan İonia şehirlerinin geçmişini bugünle buluşturuyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “ION Rotası’nın Go Türkiye platformunda yer alması, Seferihisar’ın kültürel ve tarihi zenginliğinin bir kez daha tescillenmesi. Bu gelişme Seferihisar ve çevresinin uluslararası platformlarda bakanlık tarafından tanıtılacağı anlamına geliyor. Bölgemiz için çok önemli bir gelişme” dedi.