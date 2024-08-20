Ipswich Town; 22 sene aradan sonra yeniden

2023-24 sezonunu Leicester City’nin ardından 2’nci sırada bitirerek Premier Lig’e yükseldi Ipswich Town, ülkenin doğusunda Suffolk bölgesinin 180 bin nüfuslu yaşanılası kasabasının mavi beyazı. Kökleri 1878’e uzanıyor, uzun seneler amatör kümelerde mücadele ettikten sonra 1936’da profesyonel liglere giriş yapmışlar. Ada futbolunun en üst liginde, benim dünyaya geldiğim zamanlarda, 1961-62’de ilk şampiyonluklarını yaşamışlar. O yıllarda arka arkaya 10 sezonda ligi ilk 6 içinde bitirirken 1978’de Federasyon Kupası’nı, 1981’de UEFA Kupası’nı kazanmışlar. 1992-93 sezonunda sahne alan Premier Lig’in kurucu kulüplerinden, elitler liginin ilk 3 sezonunda boy gösteriyor, 2002 Mayıs’ında Liverpool karşısında 5-0 mağlup oldukları maçtan sonra Premier Lig’e veda ettiler. Parasal sıkıntılarla boğuştukları zamanlarda, 2018-19 sezonunda Championship’ten düşerken, eskiyi bilen sevdalıları geçmişe ağıt yakıyordu.

Futbol âleminde lakapları ‘Tractor Boys’ (Traktör Çocukları), Premier Lig’de boy gösterdikleri ilk sezonda rakip Birmingham City taraftarları uygun görmüş onlara bu lakabı. Görmüş olanlar bilir, İngiltere’nin yeşil, bağlık bahçelik yerleşim yerlerindendir Ipswich, eski zamanlarda halkı genelde tarımla uğraşırmış. Rahat galip geldikleri maçtan sonra “No noise from the Tractor Boys” (Traktör çocuklarının sesi çıkmıyor) diye alaycı tezahürat yapmış Birmingham City taraftarları. Ipswich Town sevdalılar benimsemiş bu lakabı, neticede çiftçi çocukları, insan köklerini unutmamalı, o alaycı tezahürat ilham olmuş lakaplarına…

2021’de takımın başına getirdikleri 38 yaşındaki teknik adamla değişti makûs kaderleri. Öncesinde Tottenham Hotspur ve Manchester United’ın alt yapılarında çalışmış Kieran McKenna liderliğinde 2 sezonda 2 küme atlayarak elitler liginde mücadele etmeye hak kazanıyor, yıldızı parlayan hoca Chelsea ve Brighton’un tekliflerini kabul etmeyerek takımın başında kalıyordu. 2024-25 sezonunda 25 kişilik kadronun değeri 91 milyon euro, ligin açık ara en mütevazı kadrosu. Takımın yaş ortalaması 25.7, 12 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya geldi, 7 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor.

Premier Lig’in açılış haftasında, güneşli bir günde Ipswich Town evinde ligin dişli ekibi Liverpool karşısında. Ev sahibi 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Walton, savunmada Davis, Greaves, Woolfenden, Tuanzebe, orta sahada Morsy, Luongo, ileri uçta Hutchinson, Chaplin, Burns, önlerinde gol umutları Delap. Misafir Liverpool aynı dizilişte, kalede Alisson, savunmada Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson, orta sahada Grevenberch, Mac Allister, ileri uçta Salah, Szoboszlai, Diaz, önlerinde golcüleri Jota. Taraftarının desteğiyle maça iştahlı başlıyor ev sahibi, henüz 6. dakikada Ipswich savunmasında sarı kartı gören Woolfenden. Akabinde 13’te takım arkadaşı Hutchinson sert faulü sonrası sarı kartı gören oyuncu. İlk bölümde güçlü rakibin pas trafiği yaratmasına izin vermiyor Ipswich, Liverpool topa daha çok sahip olmasına rağmen 3. bölgede etkisiz. Ipswich’in başlangıçtaki dirençli oyunu umutlandırıyor sevdalılarını. 4’te Ipswich’te Burns takımın 3. sarı kart gören oyuncusu, akabinde soldan kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Liverpool. İlk devrede rakibin direnci ve enerjisi karşısında pozisyon üretmekte zorlanıyor Liverpool. Liverpool’un topa daha çok sahip olduğu ama pozisyon bulamadığı devre golsüz kapanıyor.

Liverpool tempoyu yükselttiği, geniş alanları etkili kullandığı 2. Yarının ilk bölümünde gole daha yakın takım. 57’de Ipswich Town’da sakatlanan Burns’ün yerini Johnson alıyor. 60’ta aradığı golü buluyor misafir takım, Salah’ın enfes pasında Jota rakip savunmadan önce davranıp yakın mesafeden topu sol köşeden ağlara bırakıyor, pozisyonda Ipswich savunmasının derinliğini kaybetmesi golü getiren etkenlerden. 65’te Ipswich orta sahasında Luongo yerini Taylor’a bırakırken forvet hattında Harness, Chaplin’in yerini alıyor. 65’te fark ikiye çıkıyor, rakip savunma arkasına pasta yakın mesafeden topu ağlara gönderen Salah, Liverpool’un golcüsünün kariyerindeki sezon açılış maçında 9. golü, ligin rekoru... 71’de Szoboszlai’nin enfes pasında ikinci golüne yaklaşıyor 11 numara, Walton köşeden çıkartıyor. 74’te Ipswich’in gol umudu Delap yerini Ali Al-Hamadi’ye bırakıyor. 77’de Liverpool’da Bradley, Alexander-Arnold’un yerini alıyor. Akabinde Jota ve Roberston’un yerlerini Tsimikas ve Gakpo alıyor. 9 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 30.014 taraftarın şahitliğinde 2 golle 3 puanı kapan Liverpool lige yeni hocasıyla iyi başlıyor. Ipswich’e gelince, ilk devrede gösterdikleri direnci 2. devrede gösteremediler, iki takım arasındaki kalite farkı belirleyici oldu.

Maçın adamı Diogo Jota, bu sezon Arne Slot’un forvet hattının merkezinde ilk tercih olması şaşırtmamalı. Liverpool’un pozisyon üretemediği ilk devrede sessiz kaldı, ancak takımı ikinci devreyi tempoyu artırınca bitiriciliği, ilk goldeki enfes zamanlamasıyla sahneye çıktı. Geçen sezon yaşadığı uzun sakatlıktan bu sezon uzak kalırsa Liverpool’un gol yollarındaki etkili ismi olacaktır, oyun zekâsı, bitiriciliği takdire şayan.