IRA, ETA, FARC örnekleri; yanlış iliklenen o düğme

Yakın tarihte silah bırakan veya kendisini fesheden çok sayıda örgüt var. İspanya’da ETA, Kuzey İrlanda'da IRA, Almanya’da RAF, Kolombiya’da FARC, Endonezya’da GAM vb... Yine benzer şekilde Kolombiya'da ELN ile Bogota arasındaki “silah bırakma” görüşmeleri de ağır aksak, kesintilerle sürüyor.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde silah bırakma kararı alan son örgüt PKK oldu. Ortadoğu’daki emperyalist “yeni dizayn”ın tetiklediği gelişmelerin neticesinde altı ayda pişirilen bu sürecin pek çok boyutu var.

Kuşkusuz ki her ülkenin, coğrafyanın, örgütün, yapının kendi özgüllükleri, farklılıkları söz konusu. Örgütlerin silah bırakması veya çatışma süreçlerinin sonlandırılmasın farklı veçheleri bulunuyor.

20. yüzyılın sonundaki Güney Afrika deneyimi direkt taraflar arasında yürütülürken Kuzey İrlanda’dan Bask Bölgesi’ne ve Kolombiya’ya kadar pek çok yerde ise gözlemci-garantör ülkeler, taraflar süreçte belirleyici oldu.

Değerlendirmede bulunurken bu özgüllükleri dikkate almakta yarar var.

DÜNYADA SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

• IRA: IRA ile İngiltere arasında 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması’nda ABD lideri Bill Clinton büyük rol oynadı. Clinton tarafından görevlendirilen ABD’li Senatör George Mitchell bizzat görev aldı. IRA 2005’te silahları resmen bıraktı.

• ETA: İspanya’daki Bask Bölgesi’nin bağımsızlığı için 1959’da silahlı mücadeleyi başlatan ETA, 2017’de kendisini feshetti. ETA ile Madrid arasındaki anlaşmada birden fazla uluslararası arabulucu ve aktör doğrudan veya dolayı olarak rol üstlendi. Norveç ve İsviçre gibi ülkeler görüşmeler ev sahipliği yaptılar. Uluslararası Temas Grubu, İrlanda eski Başbakanı Bertie Ahern, Kuzey İrlanda barış süreci danışmanı Jonathan Powell ön plana çıkanlardandı.

• FARC: FARC’ın 2016’da silah bırakması ve barış görüşmelerinde Küba’dan Venezuela’ya, Brezilya’dan Norveç ve Şili’ye pek çok ülke garantör ve gözlemciydi. Görüşmeler ağırlıklı olarak Havana’da sürdürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) ise gözlemci pozisyonundaydı.

• RAF: Almanya’da Vietnam Savaşı'na karşı başlayan öğrenci protestolarından doğan Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) Nisan 1998’de kendini feshetti. 1970–1990 arasında etkili olan örgüt, Almanya’daki haber ajanslarına bir mektup göndererek “silahlı mücadeleyi sona erdirdiğini ve örgütü feshettiğini” duyurdu. 1970–1990 arasında etkili.

• GAM: Endonezya’da Açe bölgesinin bağımsızlığı için 1976’dan itibaren silahlı mücadele yürüten Özgür Açe Hareketi (GAM) ile Jakarta yönetimi arasında 2005’te Helsinki’de anlaşmaya varıldı.

• MILF: Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ile Filipinler yönetimi arasında on yıllarca süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla görüşmeler 1997’de başladı. 2012’de ateşkes ilan edildi. “Bangsamoro Kapsamlı Anlaşma” 2014’te imzalandı. 2018’de özerklik elde edildi.

Benzer şekilde Güney Afrika’daki apartheid rejimine son veren süreçte de resmi bir dış arabulucu olmasa da Norveç, İsviçre gibi ülkeler süreci destekleyen gizli diplomasiler yürüttü. 1990-1993 yılları arasında Afrika Ulusal Kongresi Lideri Nelson Mandela ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı F.W. de Klerk arasında doğrudan sürdürülen müzakereler sonrası 1994’te anlaşma imzalandı, apartheid rejimi resmen sona erdi. İlk serbest seçimde Mandela cumhurbaşkanı seçildi.

İMRALI-ANKARA SÜRECİNİN FARKLILIKLARI

Mevzu benzer olsa da PKK deneyimi diğer ülkelerden bariz farklılıklar arz ediyor.

• Bahçeli üzerinden yürütülen süreç: Dünyadaki diğer örneklerden faklı olarak Türkiye’deki süreç, iktidar değil iktidarın “de facto” ortağı bir lider tarafından ilerletiliyor. Devlet Bahçeli’nin yönlendiriciliğinde iktidar tarafından yürütülen süreç sonucunda PKK, Öcalan’dan gelen talimatlar doğrultusunda silah bırakırken sürecin ana mimarı ilk kez iktidardaki bir lider değil.

• Arabulucular, taraflar, gözlemciler yok: Tek adam rejimi birinci çözüm sürecinin aksine üçüncü tarafların sürece dâhil olmasına izin vermedi. “Yerli” ve “milli” yürütüleceği kaydedilen müzakereler üçüncü taraflar dâhil edilmeden direkt Ankara-İmralı arasında sürdürüldü.

• PKK dört ülkeyi etkileyen bir aktör: PKK muadili örgütler ve diğer silahlı gruplardan farklı olarak dört ülkeyi de etkileyen bir hareket. Türkiye’yi olduğu kadar Suriye, Irak ve İran’ı da doğrudan ilgilendiriyor. Kürt meselesi de uluslararasılaştığı için çok katmanlı grift bir yapı. PKK’nin bölgesel ve uluslararası aktörlerle kurduğu doğrudan veya dolaylı bağlar söz konusu.

UCU AÇIK MESELEDE KAFALAR KARIŞIK

Tek adam rejiminin kapalı kapılar ardında Öcalan üzerinden sürdürdüğü adı konmasa da son dönemlerde yaygın şekilde tedavüle sokulan “Terörsüz Türkiye” sürecinde tarafların kafaları da, yol haritaları da oldukça karışık. Her iki taraftan da hemen her ağızdan farklı açıklamalar peşi sıra gelmeyi sürdürüyor.

Irak Kürdistanı İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in PKK’nin silah bırakma kararıyla ilgili olarak henüz somut bir adım atılmadığını ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda net bir tablo bulunmadığı yönündeki sözleri bir gerçekliğe tekabül ediyor. Ahmed, “Henüz ortada ilerleyen bir süreç yok” derken PKK, Ankara ve DEM’den gelen açıklamalar “ucu açık sürecin” “belirsizliği”ni tescilliyor.

AKP-MHP ittifakının sorunu çözmek yerine, süreç üzerinden kendi rejimlerinin tahkimatına çalıştıklarına dair emareler her yerde kendisini gösteriyor. O ilk düğme bir kez yanlış iliklenmeyegörsün.