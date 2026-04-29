Irak Komünist Partisi Lideri Ra’id Fahmi: Kimlikçi, mezhepçi siyasete karşıyız

Nabil SALİH

Amerika'nın 2003'teki işgalinin ardından Irak kimlik eksenli bir siyasal dizayna tabi tutuldu. Irak Komünist Partisi (IKP), görkemli dönemlerini geride bırakmış olsa da hâlâ Irak siyasetinin kilit aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor. Genel Sekreter Ra’id Fahmi, ülkede yükselen mezhepçiliği ve derinleşen ekonomik sorunları değerlendirdi.

Parlamento seçimleri, mezhepçiliğin Irak siyasetinde yeniden ve açık biçimde yükselişine sahne oldu. ABD işgaliyle kurumsallaşan bu kotacı sistemi aşmak için IKP nasıl bir strateji izliyor?

Mevcut tabloyu kavramak adına tarihsel süreci doğru okumak gerekiyor. Baas rejiminin devrilmesinden sonra, siyasi temsilin etnik ve mezhepsel kimliklere göre paylaştırılmasına dayalı bir model inşa edildi. Biz, bu modele en başından itibaren itiraz ettik.Aslında bu yaklaşımın kökenleri 1992’de, Ahmed Çelebi öncülüğündeki Irak Ulusal Kongresi’ne dayanıyor. O dönem muhalefet, ideolojik zeminini terk ederek "Sünni-Şii" eksenli bir kimlik siyasetine kaymaya başladı. 2003 sonrasında ise bu ayrışma resmen kurumsallaştı. Ortaya çıkan siyasi süreç, doğası gereği bölücüydü ve ortak bir ulusal kimliğin gelişimini baltaladı. Bugün siyasi partiler, net bir ideolojik programları olmadığı için dar kimlik alanlarına sığınıyor; tabanlarını ancak mezhepçiliği körükleyerek harekete geçirebiliyorlar. Ancak bu yapıdan sağlıklı bir devlet çıkması mümkün değildir; zira devlet, bizzat onu yöneten aktörler eliyle parçalanmıştır. Bu düzen, kayırmacılığı ve yolsuzluğu yakıt olarak kullanan bir kriz yönetimi mekanizmasından ibarettir. Bizim önerimiz ise bellidir: Sosyal adaletin sağlandığı, vatandaşlık temelinde yükselen, demokratik ve laik-sivil bir devlet.

Bugünün Irak’ı, üretim odaklı bir ekonomi değil; petrol gelirinin paylaşıldığı tipik bir "rantçı devlet" modelidir. Dolayısıyla siyasi mücadele de bu ranttan daha büyük pay kapma yarışına dönüşmüş durumda. Mezhepçilik burada sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda güç ve kaynaklara erişim için kullanılan bir enstrümandır. Bu sistemi dönüştürmek, yeni bir toplumsal yapının oluşmuş olması nedeniyle oldukça güç. Yolsuzluk ve petrol geliri üzerinden zenginleşmiş, ticari kapitalizm ve gayrimenkul rantıyla semirmiş, arkasında silahlı grupların desteği olan yeni bir üst katman var. Alt tarafta ise sistemden hiçbir pay alamayan devasa bir kitle birikiyor: Gençler, işsizler, gündelik işçiler... Ancak bu gruplar örgütsüz oldukları için popülist söylemlere açık hale geliyorlar. Bizim hedefimiz, bu mezhep kotasına dayalı yapıyı tasfiye edip şeffaf ve liyakat temelli bir hukuk devleti kurmaktır.

2003’te ABD’nin kurduğu Geçici Yönetim Konseyi’ne katılmanız, stratejik hata olarak değerlendirilebilir mi?

Bu mesele genellikle bağlamından koparılarak ele alınıyor. Biz savaşa karşıydık. Ancak savaş başlayıp rejim devrildikten sonra ülke tam bir otorite boşluğuna ve kaosa sürüklendi. Iraklıların bir şekilde sorumluluk alması ve ülkeyi yönetmesi gerekiyordu.O dönemde seçenekler oldukça sınırlıydı. Ya sürecin tamamen dışında kalıp izleyecektik ya da içeride yer alıp müdahale etmeye çalışacaktık. Parti yıllarca baskı görmüş, kadroları zayıflatılmıştı. Halk ise on yıllardır süren ambargo ve savaşlardan dolayı takatsiz kalmıştı; herkes bir an önce istikrar istiyordu. O koşullarda silahlı direniş çağrıları toplumsal bir karşılık bulamazdı. Biz, mücadeleyi siyasi süreç içinde sürdürmeyi tercih ettik. Kararların, o günün son derece kaotik ve ağır şartları altında verildiği unutulmamalıdır.

Irak’ta inşaat sektöründe bir patlama yaşansa da sınıfsal uçurum derinleşiyor. Bu toplumsal yapıda sol bir örgütlenme nasıl mümkün olacak?

2003’te döndüğüm Irak, 1970’lerde bıraktığım ülkeden çok farklıydı. Diktatörlük ve savaşlar toplumu kökten dönüştürmüştü. Şehirler, kırsaldan gelen yoğun göçle birlikte muhafazakârlaştı. Bugün İslamcı hareketlerin kitlesel tabanı, kentlerin çeperlerindeki bu yoksul kesimlerden geliyor.

Bu kesimleri örgütleyen yapılar maalesef ideolojik değil, aşiret ve mezhep ağlarıdır. Klasik anlamda bir sanayi üretimi olmadığı için klasik bir sınıf mücadelesi zemini de zayıf kalıyor. 2019’daki halk hareketinde (Tişrin) insanlar "Bir vatan istiyoruz" dedi; bu güçlü bir talepti ancak örgütsüz olduğu için zamanla sönümlendi. Bugün örgütlenmenin artık daha yatay ve teknolojik imkanları kullanan, farklı kesimleri bir araya getirebilen bir karakter kazanması şart.

Mevcut ekonomik kriz ve neoliberal politikalar karşısında çözüm önerileriniz nelerdir?

Irak ekonomisi tamamen petrole bağımlı; bu da ciddi yapısal çelişkiler doğuruyor. Siyasi elitler, petrol gelirini kontrol ederek kendi güçlerini pekiştiriyor. Maaş ödemeleri bütçenin neredeyse yüzde 60’ını yutuyor. Örneğin Başbakan Sudani’nin bir milyon yeni kamu personeli alması ekonomik bir ihtiyaçtan değil, gençleri sisteme bağlı tutma kaygısından kaynaklanıyor. Yolsuzluk iki koldan ilerliyor: Birincisi, şişirilmiş kadrolar ve bürokratik kayırmacılık üzerinden; ikincisi ise bütçeden finanse edilen hayali veya maliyeti katlanmış projeler yoluyla. Irak, ihtiyaç duyduğu malların yüzde 90’ını ithal ediyor. Biz, hem bütçeye kaynak yaratmak hem de yerli üreticiyi korumak adına gümrük vergilerini ve vergi adaletini savunuyoruz. Ancak bu politikalar, ranta dayalı mevcut sistemin sahipleri tarafından sürekli engelleniyor.

Jacobin.com’dan çeviren Kıvanç ELİAÇIK