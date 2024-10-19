Irak Kürtlerinin seçim krizi: Nedenler ve sonuçlar

Dr. Newzat HETUTI / Erbil Selahaddin Üniversitesi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 20 Ekim’de yapılması planlanan Parlamento seçimleri, 1991’den bu yana IKBY tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Yeni Nesil Hareketi, Lahur Şeyh Cangi liderliğindeki Ulusal Cephe, Ali Hama Salih liderliğindeki Ulusal Duruş, Kürdistan İslami Birliği ve Kürdistan Adalet Grubu gibi birçok siyasi parti ve bağımsız aday seçime katılıyor. Gerçekte bu seçimler, özellikle bölgedeki iki kilit ve baskın parti olan KDP ve KYB arasındaki önemli siyasi anlaşmazlıkların ortasında gerçekleşiyor.

SEÇİMLERİN ÖNEMİ

Altı yıldır IKBY’de seçim yapılmıyor ve şüphesiz bu gecikme IKBY’nin konumunu zayıflatarak kurumlarını gayri meşrulaştırdı. Bu nedenle, tüm eksikliklere rağmen seçimlerin yapılması, IKBY kurumlarının meşruiyetinin yeniden tesis edilmesi ve parlamentonun feshedilmesinden ciddi şekilde etkilenen demokratik sürecin yeniden canlandırılması için çok önemli bir faktör teşkil ediyor. Dahası, seçimlerin gecikmesinin Irak ve FSC’nin IKBY’nin iç işlerine müdahalesinin artmasına katkıda bulunduğu açık. Bu bağlamda, Parlamento’nun askıya alınması, IKBY Seçim Komisyonu’nun feshedilmesi ve IHEC’in Kürdistan’daki seçimleri denetlemeye zorlanması da dahil olmak üzere IKB’ye karşı birçok karar aldı. Tüm bu eylemler IKB’nin haklarını ve yetkilerini doğrudan baltalamıştır.

Seçimler IKBY’nin siyasi yönünü de belirleyecek. Çünkü siyasi partilerin farklı politikaları ve gündemleri var ve bu nedenle seçimlerin sonuçları Irak Kürdistanı’ndaki siyasi süreci önemli ölçüde etkileyecek ve IKB’nin Bağdat ve yabancı devletlerle ilişkilerinin niteliğini belirleyecektir. Son olarak, bu seçimler olası sonuçlar ve bir sonraki hükümetin oluşumu hakkında net bir vizyona sahip olmadan yapılacak ilk seçimlerdir.

OLASI SENARYOLAR

Gerçekleşmesi en muhtemel olan ilk senaryo, parlamentoda çoğunluğu sağlamaları halinde KDP ve KYB’nin bir sonraki hükümeti kurmasıdır. Ancak bu senaryonun kendine has sorunları vardır; özellikle Kürdistan’daki siyasi meseleler ve iktidar mücadelesi konusundaki derin bölünme nedeniyle her iki parti arasındaki ilişkiler önemli ölçüde bozulmuştur. Dahası, KYB’nin yarı yarıya güç paylaşımından daha azını kabul etmemesi ve bunun da KDP tarafından reddedilmesi muhtemeldir. Bu nedenle müzakereler kolay olmayacak ve çok zaman alacaktır.

Diğer senaryo ise bir sonraki hükümetin KDP ve Lahur Şeyh Cangi liderliğindeki Halk Cephesi Listesi tarafından kurulmasıdır. Kuşkusuz KDP ile KYB arasındaki ilişkilerin bozulması KDP’nin bu senaryoya yönelmesine yol açabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde IKBY’deki siyasi süreçte önemli değişim ve dönüşümler yaşanacak ve KYB 1991’den bu yana ilk kez resmi olarak hükümet dışında kalacaktır. KDP’yi bu adımı atmaya itebilecek nedenlerden biri, KYB’nin Musul ve Kerkük’te uyguladığı ve KDP’yi yerel yönetimin dışında kalmaya zorlayan politikayla ilgilidir.

Ancak bu senaryo birçok nedenden ötürü kolay değildir: Birincisi, KYB önemli bir güce, kaynaklara ve kendi topraklarına sahiptir, dolayısıyla bu yöndeki herhangi bir girişim ciddi zorluklarla karşılaşacaktır ve bu olasılık IKBY’nin parçalanmasına ve federal vilayetlere geri dönülmesine yol açabilir. İkinci olarak, bu senaryo KYB’yi doğrudan Bağdat’la ilişki kurmaya itecek ve IKBY’nin kendi topraklarında herhangi bir otoriteye sahip olmasına yol açmayacaktır. Üçüncüsü, KYB çok güçlü ittifaklara sahiptir ve Bağdat ve İran’daki Şii partiler KDP’nin KYB’yi bir sonraki hükümetin dışında bırakmasına izin vermeyecektir. Çünkü bu durum KYB ve KDP arasındaki KBY’nin iç güç dengesini temelden sarsacaktır. Bu da İran ve Şii partilerin KDP ve IKB’ye yönelik baskılarını arttırmalarına yol açacak ve gerilim tırmanacaktır.

Üçüncü senaryo, KYB’nin yardımıyla muhalefet partileri tarafından bir hükümet kurulması şeklinde gerçekleşebilir. Bu senaryo zayıf olmakla birlikte göz ardı edilemez. Özellikle de KDP oylarını kaybeder ve diğer partiler önemli ölçüde oy kazanabilirse. Bu senaryoda, KDP seçimlerden birinci çıksa bile, 2010 yılında Alevi ve Maliki arasındaki gerginlikte olduğu gibi, FSC müdahale edebilir ve hükümet kurma hakkını seçimlerden birinci çıkan partilere değil, seçimlerden sonra kurulacak ve parlamentoda çoğunluğu garanti edebilecek koalisyona verebilir.

Bu durumda KYB’nin hükümete girmese bile muhalefet partilerinin hükümet kurmasına destek vermesi mümkün. Burada KYB için kilit mesele bir sonraki hükümette yer alıp almaması ya da hangi partilerin iktidarda olacağı değildir. Asıl önemli olan KDP’nin iktidara gelmemesini sağlamaktır.

YENİ HÜKÜMET KRİZİ

Nihai Senaryo, KDP ve KYB’nin bir anlaşmaya varamayacağını ve muhalefet partilerinin hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyeceğini vurgulamaktadır. Bu durum IKB’yi uzun bir süre yeni hükümet kurma krizine sürükleyecek ve IKB’de erken seçime gidilmesine yol açabilecektir. Özellikle de anayasa döneminde partiler arasında uzlaşma sağlanamaması halinde, FSC’nin yeni seçimlerin yapılması gerektiğine karar vermesi mümkündür. Kuşkusuz bu durum Kürdistan Bölgesi’ni büyük bir siyasi krize itecek ve IKB için sonuçları ağır olacak ve Bağdat ile komşu devletlerin IKB’nin içişlerine daha fazla müdahalesinin önünü açacaktır.