İran BRICS’in ve Güney’in birinci savunma hattı

Pepe Escobar

İsrail’in İran’a saldırısı; hız, titiz askeri planlama ve sürpriz etkisi İran ordusunun iletişim sistemlerinin hacklenmesi, Devrim Muhafızları’nın komuta kademesinin hedef alınması, dron saldırıları ve nükleer altyapının vurulması gibi ilk aşamada etkili görünen hamlelerine rağmen temelde başarısız oldu. İranlı uzmanlar, askeri şebekeyi yalnızca birkaç saat içinde tekrar devreye aldı. Ardından düzenlenen füze saldırıları sonrası Devrim Muhafızları, İsrail’in komuta ve kontrol sistemlerini “geliştirilmiş istihbaratla” ciddi şekilde sekteye uğratabileceklerini açıkladı. Demir Kubbe delindi. Tel Aviv ve Hayfa’daki kritik altyapı noktaları yok edildi. Rafael silah kompleksinden Hayfa’daki elektrik santrali ve rafineriye kadar bu saldırılar tarihi bir dönüm noktası oldu. İslam dünyasında sevinç çığlıkları yükselirken, İsrail’e derin bir psikolojik travma yaşatıldı. “Yenilmez İsrail” miti çöktü. Gökyüzünden cehennemi yaşatmak, kadınları ve çocukları öldürmek, yarını yokmuş gibi propaganda yapmak; gerçek bir rakibe karşı savaş kazandırmaz.

Tahran, İran’ın saatler içinde çökertilebileceği yanılgısını planlayan Siyonist eksenin tüm hesaplarının yanlış olduğunu gösterdi. ABD Başkanı ise kendi açtığı tuzağa düştü. Politik tabanı şimdiden bölünmüş durumda ve çoğunluğu Siyonistleri desteklemiyor. Trump, sosyal medyada yayımladığı çocukça bir paylaşımda, İsrail saldırısından önceden haberdar olduğunu itiraf etti. Son gelişmeler, Washington’un fiilen sıcak savaşa gireceğine işaret ediyordu. Tahran’daki diplomatik kaynaklara göre İran, bu senaryoya göre hareket ediyor. Bu yüzden hâlâ tüm kapasitesini kullanmıyor; adım adım ilerliyor. Stratejik sabır yine sahnede.

GERÇEK SAVAŞ: BRICS’E KARŞI

O halde soru şu: ABD fiilen savaşta ise, Rusya ve Çin’in sabrını yitirmesi neye bağlı? İranlılar, siyonist ekseni ABD dahil olmak üzere yıpratacak tüm kaynaklara sahip olduklarını düşünüyorlar.

İran’ın cevabı oyunları altüst etti. Washington’da düzenlenen gülünç askerî geçit töreniyle gösteri yapan “Sirk Yöneticisi” artık çıplak ve maskesi düştü. Trump’ın artık bir değil iki vekalet savaşı var: Biri Rusya’ya, diğeri İran’a karşı. Yanında ise Kiev’deki neo-Naziler ve Tel Aviv’deki soykırımcılar var. Hepsi, BRICS’e karşı yürütülen savaş’ın birer parçası. Artık herkes biliyor ki bu savaş İran’ın nükleer programı ya da Trump’ın İran ile nükleer anlaşma hayaliyle ilgili olmadı. 1990’ların sonundan beri Siyonist eksenin bir takıntısı olan İran’da rejim değişikliği projesinde esas aranan İran’ın enerji ve nadir toprak elementleri gibi zenginlikleri ve belki de bu kaynaklarla çökmekte olan imparatorluklarının ömrünü uzatabilecek bir damar. Bunun dışında Çin’i enerji ithalatı ve Yeni İpek Yolu bağlantılarından koparmak; Rusya’nın yumuşak karnında dev bir yara açmak gibi bonuslar da cabası. Yani: İran, Rusya, Çin’i aynı anda vurmak; Avrasya entegrasyonunu ve çok kutuplu dünya düzenini durdurmak demek oluyor.

İRAN NEDEN DÜŞMEMELİ?

Moskova ve Pekin bu gerçeğin farkında: Hayatta kalmak için yalnızca provokasyonlara cevap vermek yetmez, zeki ve asimetrik şekilde hareket etmek gerek. Bu gelişmelerin ardından Rus istihbaratı, İsrail’in “Örümcek Ağı Operasyonu” ile Ukrayna’nın Rus nükleer bombardıman uçaklarına yönelik yaptığı sabotajları dron saldırılarıyla bir paralelliğin varlığını araştırıyor. Sonuçlar dikkat çekici. Tel Aviv’in Moskova’ya karşı sabotajda doğrudan rolü olup olmadığı ciddi şekilde sorgulanıyor. Aynı şekilde “Trump ateşkesi” de, NATO’nun yeni saldırısı için zaman kazandırma manevrası olabilir. Yakın gelecekte Rusya’nın İran’ın mevcut stratejisini uyguladığını görebiliriz: Ukrayna’ya karşı büyük altyapı savaşı; tıpkı Hayfa’daki enerji santrali gibi ülkeyi tamamen karanlığa gömmeyi deneyebilir. Küresel Güney, İsrail-İran arasında giderek ölümcül hale gelen bu çatışmayı izliyor. Artık herkes köşeye sıkışmış Batı’nın her geçen gün daha tehlikeli hale geldiğinin farkında. Barış maskesiyle topyekûn savaş yürütüyorlar. Tel Aviv’in yanması, yeni bir dönemin başlangıcı gibi gözüküyor. Küresel Güney’in nabzını tutarsak, İran’ın Batı Asya’da tıpkı yüzyıllarca yaptığı gibi jeopolitik otoriteyi tesis ettiği görülüyor. BRICS, Küresel Güney’in gerçek ve sarsılmaz omurgası haline gelmeli. Çünkü Batı artık hibrit savaş modunda değil; doğrudan tam savaş içinde. Küresel Güney de artık yeni moda geçmeli: Dava Uğruna Direniş modu. Nijerya’dan Endonezya’ya kadar BRICS üyeleri ve ortakları arasında artan bir fikir birliği İran’ın düşmesine izin verilemeyeceği yönünde. Batı’nın sınırsız tahakküm büyüsü bozuldu. Geriye sadece, savunmaz bir hayalin acılı feryadı kalacak. Bardağı taşıran son damla, başarısız bir “şok ve dehşet” operasyonu oldu.

Sputnik’ten çeviren

Umut Deniz AYDIN