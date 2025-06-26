İran'ı dize getiremeyen İsrail, bölgeye artık hükmedemiyor: Coventrate etkisi

David Hearst

Alman Hava Kuvvetleri, 14 Kasım 1940’ta İngiltere’nin Coventry şehri üzerine düzenlediği hava saldırısını olağanüstü bir teknolojik başarı olarak görüyordu. Nazi propaganda yayınlarında bu saldırı, “savaş tarihinin en ağır hava saldırısı” olarak lanse edildi. Nazi Almanyası’nın propaganda bakanı Joseph Goebbels, bu baskından o kadar memnun kaldı ki, saldırının şiddetini tanımlamak için yeni bir fiil türetti: "Coventrate" (Koventralaştırmak). Ancak bu zafer sarhoşluğu uzun sürmedi.

Britanya’nın zarar gören uçak motorları ve parça fabrikalarının işleri kısa sürede yedek fabrikalara kaydırıldı. Ayrıca fabrikaların üretim kapasitesi tamamen yok edilmemiş, sadece zarar görmüştü. Aylar içinde üretim eski düzeyine ulaştı. İngiliz halkı yıkım karşısında yılmak yerine daha da kararlı hale geldi. Kraliyet Hava Kuvvetleri, kısa süre sonra Almanya’ya karşı ağır bir hava saldırısı kampanyası başlattı.

Bugün ise benzer bir durum, İsrail ile İran arasında yaşanan son çatışmada gözlemleniyor. İsrail Genelkurmayı, İran’a karşı başlattığı ani ve yoğun hava saldırısının ilk saatlerinde ilan ettiği "tam zaferin", yalnızca 12 gün içinde stratejik bir yenilgiye dönüşebileceğini fark etti. Bu nedenle İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a uymayı taahhüt ettiği ateşkese bağlı kalma konusunda büyük bir isteksizlik gösteriyor. İlk etapta kazanıldığı düşünülen zaferin, sahadaki gerçek dengeleri değiştirmediği, hatta İsrail’i daha karmaşık bir güvenlik denklemine sürüklediği görülüyor.

İRAN DİRENİYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırısında ilan edilen üç ana savaş hedefinden hiçbiri şu ana kadar gerçekleşmiş değil. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın iddia ettiği gibi İran’ın nükleer zenginleştirme programının “tamamen ve bütünüyle yok edildiğine” dair herhangi bir kanıt yok. İran, saldırılardan önce en azından bazı santrifüjlerini güvenli bölgelere taşıma fırsatı buldu ve şu anda 400 kilogramdan fazla yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokunun tam olarak nerede saklandığı bilinmiyor. Öte yandan, saldırıların ilk saatlerinde öldürülen onlarca general ve bilim insanının yerine hızla yenileri getirildi.

CNN’in salı günü bildirdiğine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın istihbarat kolu olan Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan bir değerlendirme, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik hava saldırılarının, Tahran’ın nükleer programının çekirdek bileşenlerini yok etmediğini ve programı sadece birkaç ay geciktirdiğini ortaya koydu.

FIRTINAYA DAYANMAK

Tarihten bir örnek olarak, Coventry’de yaşananlar bize gösteriyor ki, İran’ın uranyum zenginleştirme ve füze üretim kapasiteleri birkaç yıl değil, birkaç ay içinde yeniden faaliyete geçebilir. Gerekli teknoloji, bilgi birikimi ve en önemlisi ulusal irade bu fırtınaya dayanmış durumda. Trump’ın ateşkesi duyurduğu günün ardından sadece saatler içinde İran’ın fırlattığı füzelerin verdiği zarardan anlaşılıyor ki, İsrail’in ikinci savaş hedefi olan İran’ın balistik füze kabiliyeti hâlâ ciddi ve devam eden bir tehdit olmaya devam ediyor. İsrail, yalnızca 12 gün içinde, İran’ın füzelerinden, iki yıl boyunca Hamas’ın ev yapımı roketlerinden ve aylar süren Hizbullah ile savaşta gördüğünden daha fazla hasar aldı. 12 gün içerisinde İsrail halkı, daha önce yalnızca Gazze ve Lübnan’da kendi savaş uçaklarının neden olduğu yıkımı şimdi kendi apartman bloklarında yaşadı. Bu da ülkede şok etkisi yarattı. Stratejik öneme sahip hedefler vuruldu, bir petrol rafinerisi ve bir elektrik santrali isabet aldı. İran ayrıca İsrail’e ait bazı askeri tesislerin de hedef alındığını bildirdi; ancak İsrail’in sıkı sansür uygulamaları nedeniyle bu iddiaları bağımsız olarak doğrulamak oldukça zor.

NETANYAHU İÇİN ZOR DERS

Nihayet, İran rejimi hâlâ ayakta. Hatta rejim, İsrail’in sebepsiz saldırısı karşısında halkı bölmek yerine, milliyetçi öfkeyle konsolide etmiş gibi görünüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bir diğer büyük “başarısı” olan ABD’yi savaşa sürükleme hamlesi ise artık adeta zehirli bir kadehe dönüşmüş durumda. Tel Aviv’in ana otoyollarından birinde asılı duran “Teşekkürler Bay Başkan” pankartı, Trump’ın Netanyahu’nun savaş makinesine zamanından önce ve sert bir şekilde frene bastığı göz önünde bulundurulursa, daha ne kadar orada kalacak? On iki gün önce, Trump İsrail’in İran’a yönelik sürpriz saldırısında ABD’nin hiçbir rolü olmadığını öne sürerek işe başladı. Ancak saldırının başarıya ulaştığını görünce, sürece dahil olmaya çalıştı; bu tür bir operasyonun ancak Amerikan teknolojisiyle mümkün olabileceğini iddia etti. Saldırı devam ettikçe, Trump rejim değişikliğine de karşı olmadığını ima etti. Ancak son 24 saatte, Trump İran’dan koşulsuz teslimiyet talep etmekten, Katar’daki el-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik saldırı niyetini önceden bildirdiği için İran’a teşekkür etmeye ve barış ilan etmeye kadar geri adım attı.

TERSİNE DÖNEN OYUN

Netanyahu’nun İran’ı Gazze gibi yok etmek yönündeki hırslarını hızlandırmak yerine, Trump henüz başlamış olan savaşa noktayı koydu. Ayrıca bu kez, Netanyahu’nun, ABD Başkanı’nın iradesine karşı gelme gibi bir seçeneği bulunmuyor. Trump’ın kendi partisi içinde bile bu savaşa katılım konusunda ciddi muhalefet vardı. Bu nedenle Trump için bu girişimi sürdürmek siyasi açıdan oldukça riskliydi.

Netanyahu açısından ise bu 12 gün tam anlamıyla sert bir öğrenme süreci oldu. İlk gün, İsrail istihbaratının, Hizbullah’a karşı Lübnan’da elde ettiği başarıyı İran’da da tekrar edebileceğini, İran’ın askeri ve bilimsel komutasının ilk kademesini etkisiz hale getirebileceğini ve bunu doğrudan ABD yardımı olmadan gerçekleştirebileceğini kanıtlamıştı. Buna rağmen onuncu güne gelindiğinde, İsrail’in savaş hedeflerinden hiçbirine ABD’nin aktif katılımı olmadan ulaşamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştı. Ne var ki, Netanyahu’nun, Washington’u daha önce yalnızca İsrail’e ait olan bu projeye dahil ederek kazandığı övgülerin mürekkebi kurumadan, Trump bir kez daha en yakın müttefikinin altını oydu. Sonuçta Trump, sadece tek seferlik bir başarıya imza attı. İran’ın yerin derinliklerinde gömülü Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisinin gerçekten devre dışı bırakılıp bırakılmadığını değerlendirmeye dahi zaman ayırmadan, “görev tamamlandı” açıklamasını yaptı.

YIPRATMA SAVAŞI

Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırısından sonra öyle bir hızla “görev tamamlandı” dedi ki, bu telaş İsrail’in gözünde oldukça kuşkulu göründü. ABD Başkanı’nın kendi askerleri ölmediği için İran’ı tebrik etmesi de aynı derecede sorgulandı. Bu tutum, Trump’ın Yemen’de Husilerle alelacele yaptığı anlaşmaya ve ardından Riyad’a gidip bunu siyasi kazanca dönüştürmesine benzetildi.

Buna karşın İran, ağır darbelere ve yüzlerce can kaybına rağmen bu çatışmadan bazı stratejik kazanımlarla çıkıyor gibi görünüyor. Evet, İran hava savunması tek bir İsrail savaş uçağını bile düşüremedi, yalnızca bazı insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebildi. İsrail uçakları İran hava sahasında neredeyse serbestçe dolaştı. İsrail istihbaratı ise Devrim Muhafızları ve İran’ın bilim camiasına ne kadar derinlemesine sızmış olduğunu bir kez daha gösterdi. Tüm bunlar ciddi zafiyetlerdi. Ancak hiçbiri belirleyici olmadı. İran için nihayetinde önemli olan tek şey, 1940’ların Britanya’sının deyimiyle, “soğukkanlılığını korumak ve devam etmekti.” Bu da İsrail’e ardı ardına füze göndermek anlamına geliyordu; bilerek, her biri düşürülse dahi, İsrail halkının sığınaklara hapsolduğunu ve İsrail’in pahalı Arrow füzesi stoklarının hızla tükendiğini bilerek.

İSRAİL EKONOMİSİNİN KALDIRAMAYACAĞI BİR CEPHE

İran’ın başardığı şey tam da buydu: İsrail’in 20 aylık savaştan sonra ekonomik olarak kaldıramayacağı ikinci bir cephede yıpratma savaşı sürdürmek. Netanyahu'nun ihtiyacı olan şey hızlı bir nakavttı; ilk gün elde edilen kısmi başarıya rağmen buna ulaşamadı. Yine de İsrail, Trump’ın açık uyarılarına rağmen bombalamaktan vazgeçemedi. Bu nedenle çok daha sert bir mesaj verilmek zorunda kalındı: “İSRAİL. BU BOMBALARI ATMAYIN. YAPARSANIZ BU BÜYÜK BİR İHLAL OLUR.” Trump’ın sosyal medyadaki büyük harflerle yazdığı bu uyarı, aslında ittifak ilişkilerindeki gerilimin boyutunu ortaya koydu.

ANLATILARIN SAVAŞI

Bu çatışma, hiçbir zaman gerçekten var olmayan bir nükleer silah programını sona erdirmekle ilgili değildi (eğer öyle bir program gerçekten var olsaydı, İran çoktan nükleer bomba üretmiş olurdu).

Bu, temelde iki anlatı arasında geçen bir savaş oluyor.

İlki tanıdık bir anlatı:

7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırı stratejik bir hataydı. Araplar ya da İranlılar ne kadar güç biriktirirse biriktirsin ne İsrail’in ne de ABD’nin askeri gücüyle boy ölçüşemezler. Hatta sadece son teknoloji silahlarla donatılmış bir İsrail bile tek başına yeterlidir. İsrail, düşmanlarını her zaman savaş alanında yener; tıpkı 1948, 1967, 1973, 1978 ve 1982’de olduğu gibi. Arapların tek seçeneği, İsrail’i olduğu gibi tanımaktır: Onunla ticaret yapmak ve Filistin devletini bir başka güne bırakmak. Bu bakış açısı, farklı tonlarda da olsa, Arap liderler ve onların askeri ve güvenlik kadroları tarafından gayri resmî biçimde benimsenmiş durumda.

HESAP VERİYORLAR

Alternatif anlatı ise şöyle: İsrail devleti mevcut haliyle var oldukça, bölgede gerçek bir barış mümkün değil. Sorunun kaynağı, Filistin’deki Yahudi varlığı değil, bu yapının kendisidir. İşgal sürdükçe, kim sopayı bırakır ya da alırsa alsın, direniş hep var olacak. Bu çerçevede, İran’ın, İsrail’in tahakküm ve fetih iradesine boyun eğmeyen bir rejim olarak varlığı, balistik füze kapasitesinden bile daha önemli hâle geliyor. İran’ın ABD ve İsrail karşısında geri adım atmadan direnebilme iradesi, Gazze’deki Filistinlilerin açlıkla teslim alınmayı reddetmesindeki ruhun bir yansıması.

TAHRAN’IN SEÇENEKLERİ

Eğer ateşkes kalıcı hâle gelirse, İran’ın önünde birçok seçenek var. Ancak Tahran’ın Trump’ın daha önce iki kez terk ettiği müzakere masasına dönmekte acele etmesi için bir sebep yok. İlki, Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çekilerek; ikincisi ise bu ay, özel temsilcisi Steve Witkoff’un doğrudan görüşmelere başlamasına rağmen süreci yarıda bırakarak gerçekleşti. Trump, İran’ı oyalayarak müzakerelerle meşgul ettiğini ve bu sırada İsrail’in saldırıya hazırlandığını itiraf etti. Elbette bu numarayı bir kez daha çekmesi artık mümkün değil. İran’ın müzakerelere dönmesi için, İsrail’in yeniden saldırmayacağına dair güvenceler gerekiyor ama bu güvenceleri İsrail hiçbir zaman vermeyecektir.

Birçok uzmanın da dile getirdiği gibi, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki taahhütleri, ülkenin çıkarlarına hizmet etmemiş oldu. Artık İran’ın bu anlaşmadan çekilerek nükleer silah geliştirmeye yönelmesi için tüm gerekçeler mevcut. Zira bu, İsrail’in benzer bir saldırıyı tekrar yapmasını önlemenin tek yolu olarak görülüyor. Gerçek şu ki, İran hiçbir şey yapmak zorunda değil. En ağır yaptırımlara, 12 gün süren saldırılara ve en modern Amerikan silahlarına rağmen ayakta kaldı. Bir anlaşmaya da ihtiyacı yok. Hasar gören altyapısını onarabilir, sistemlerini yeniden inşa edebilir ve önceki örneklerde olduğu gibi bu krizden daha da güçlenerek çıkabilir.

AVRUPA’NIN SESSİZLİĞİ

Bu tablo karşısında Netanyahu ve Trump, giderek daha öfkeli ve kuşkucu bir iç kamuoyuna hesap vermek zorunda kalacaklar. Bu konuda İsrail’in eski savunma bakanı Avigdor Lieberman’ın sözleri dikkat çekici: “İsrail’in askeri ve istihbari başarılarına rağmen, bu savaşın sonu acı oldu. Koşulsuz teslim almak yerine, uranyum zenginleştirmeye, füze yapımına ve teröre fon sağlamaya devam eden bir rejimle zorlu görüşmelere giriyoruz.” “En başından beri uyardım: Yaralı bir aslandan daha tehlikeli bir şey yoktur. Açık ve net bir anlaşma olmadan yapılmış bir ateşkes, 2-3 yıl içinde çok daha kötü şartlar altında yeni bir savaşı getirir.”

İsrail, Gazze’nin ev yapımı roketlerini, İran’ın balistik füzeleriyle değiştirdi. Dolaylı bir düşmanı, vekil milisleri destekleyen bir aktörü, doğrudan savaşmaya hazır bir devletle dönüştürdü. Aynı zamanda bu devlet, İsrail halkını sığınaklara göndermekten çekinmiyor. Bu bir “başarı”ysa, Netanyahu’nun 12 gün önce hayal ettiği türden olmadığı kesin. Öte yandan, İran nükleer anlaşmasının imzacıları olan başlıca Avrupa devletleri ise sessizlik içinde. İran’la konuşabilecek bir pozisyonda değiller çünkü İsrail’in uluslararası hukuka aykırı saldırısına boyun eğerek, arabuluculuk kapasitelerini tamamen yitirdiler.

Bir kez daha, sözde korudukları uluslararası düzeni kendileri baltaladılar.

Kaynak: middleeasteye.net

Çeviren: Umut Deniz AYDIN