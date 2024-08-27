İş Bankası…

AKP yönetiminde 23 yıl sonra geldiğimiz vahim durum, ekonominin çökertilmiş olmasıdır…

Tarımsal üretim durmuştur…

AKP şimdi, köylünün toprağına göz dikti, yandaşa peşkeş çekmek istiyor…

Üretmeyen bir ekonomide işsizlik, sefalet ve açlık vardır…

Bir sonraki kırılma, karmaşa, çatışma ve kaosu getirecektir…

Nereye ve hangi kuruma baksanız çürümüş ve dökülmektedir…

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Devlet, laik demokratik sosyal hukuk devleti olmaktan çıkmıştır…

Eğitim tamamen hurafelere bağlı, bilimden ve insanlıktan uzak bir duruma getirilmiştir…

Utanmasalar, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklayacaklar…

Orta öğrenimde her öğrencinin Kuran’ı ezberleyen hafız olması istenmektedir…

Engin kültürümüz, yüksek ahlaki değerlerimiz, toplumsal dayanışmamız, inancı, kendi çıkarları için kullanan din tüccarlarının ahlaksızlığıyla yok edilmeye çalışılıyor…

Bir yandan da “ayaklar altına aldıklarını “söyledikleri milliyetçiliği köpürtmek için belinde kılıç, elinde ok, at üzerinde kalan bir yaşam öneriliyor…

Geçmişi yaşatmak, geçmişte yaşamakla olmaz…

Geçmişin dersleri, geleceği aydınlatmalıdır…

Hep at üzerinde kalmayı özlerseniz, bir gün atın üstünden (!) düşersiniz…

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Sürekli Cumhuriyet düşmanlığı yapanlara, 22 yılda yıkamadığınız bu ulu Çınarın, çok önemli dallarından biri olan İŞ BANKASINI örnek olarak göstermek isterim…

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Dünyanın en önde gelen bankalarından biri olan İŞ BANKASINI, Mustafa Kemal Atatürk’ün o eşsiz öngörüsüyle bu Cumhuriyet için kurdu.

Ve dün 100. Yılını kutladı…

Kutlu olsun…

Kuran ve bugüne getirenlere, verdikleri emekleri için şükran borçluyuz…

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1924 İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan İŞ BANKASI, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır…

Bankanın kuruluş işlemi, bankacılıkta tecrübeli, İktisat Vekilliği yapmış ve o sırada Mübadele, İmar ve İskân Vekilliği görevini yürütmekte olan Celal Bayar’a verildi…

Bakanlar Kurulu, 20 Ağustos 1924 tarihli ve 820 sayılı kararname ile Türkiye İş Bankası sözleşmesini onayladı…

26 Ağustos 1924 günü kurulan İş Bankasının ilk Genel Müdürü Celal Bayar oldu…

O gün iki şube ve 37 personel ile hizmete başlayan bankanın nominal sermayesi 1 milyon TL olarak belirlendi…

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Bugün banka hisselerinin, Yüzde 28.09'u Atatürk’e, %31,79'u halka açık olup, çoğunluk hissesi olan %40,12'lik oran ise, Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na yani Banka Çalışanları ve emeklilerine aittir…

Aslında İş Bankası, Banka çalışanlarının emeği, halkın sahiplenmesi ve Atatürk ilkelerinin gücüyle bugüne gelmiş başarılı bir Cumhuriyet projesidir…

Atatürk, “Ben Cumhuriyeti, Akıl ve halkla birlikte kurdum. “Demişti…

İş bankası, Atatürk’ün “Cumhuriyeti nasıl kurduğunu” anlatan öz değişine uygun en etkin örnektir…

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İş Bankası dünyada AKP’yle itibarını kaybeden Türkiye için, övünülecek az sayıda kalmış değerlerimizden biridir…

1924 yılında o zamanın 1 milyon lira sermayeyle kurulan İŞ Bankası, şimdi 2,5 trilyon Türk lirası aktif büyüklüğe ulaşan bir değer kazanmıştır…

Çok Başarılı yönetim sergileyen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bankanın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Bankanın bugün, 20 bin çalışanı ve 1042 şubesi bulunduğunu, 285 milyar liralık öz kaynak büyüklüğüne ulaştığını “açıklıyor…

Aran, “11 ülkede 22 yurt dışı şube, 3 banka, 2 temsilcilik esasında bölgesel bir bankaya dönüşen İş Bankası’nın, aktif büyüklük, kredi ve mevduatta özel bankalarda birinci banka konumunu sürdürmesini gururla” açıklıyor…

Hakan Aran Ayrıca,” mobil bankacılık uygulaması İşCep’in “dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması” seçilmesinin, 100 yılda Bankanın nereden nereye geldiğinin güzel bir göstergesi olduğunu” vurguluyor…

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The Banker dergisinin açıkladığı sıralamaya göre “İŞ BANKASI,” ana sermaye bazında dünyanın en büyük 181. Bankasıdır…

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Hakan Aran’ın açıklamaları, AKP İktidarının kin ve nefretle ezdiği Cumhuriyet değerlerinden yana olanların, geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayacak…

Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti kuran ATATÜRK’ÜN var ettiği İŞ BANKASININ emin ellerde olduğunu hissettiriyor…

Türkiye İş Bankası, 100. yılını kutlayarak ikinci yüzyılına böylece ihtişamlı bir şekilde adım atıyor…

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Bir itirafta bulunmak isterim, dünya çapında kurumsallaşmış bir büyük kuruluş olan İŞ Bankasının “mudi’si “değilim...

Atatürk’ün askeri ve milletvekili olan dedem Süleyman Fikri Mutlu, hep İŞ Bankalıydı… Eşim Serap’ta bu aile geleneğini sürdürüyor…

Ben, Mersin İleri İlkokulu 4. Sınıfındayken yazdığım tarımla ilgili kompozisyondan ödül aldığım ve çiftçilikle uğraşan babam da “bizim bankamız” dediği için, fanatik bir Ziraat Bankalıyım…

Hoş, Ziraat Bankası da çiftçinin bankası olmaktan çıktı ama hep içimde bir umut var!

Elbet bir gün Ziraat Bankası da İŞ Bankası gibi, çiftçiye destek veren, tarımı büyüten, köylüyü koruyan yani gerçek işlevine dönen dünya çapında bir banka olur…

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“AKP varlığında zor!” denilebilir.

Ama önemli olan zoru başarmak!

İş Bankası güzel bir örnek…