İşçi sınıfına selam

15-16 Haziran direnişinin 55. yıldönümünde, sinema sanatının işçi sınıfının mücadelesine bakmakta yarar var. Sinemayı diğer sanat dallarında ayıran özelliklerin başında sermayeye bağımlılığı geliyor. Sinema endüstrisi bu sanatın varoluşu adına olmazsa olmaz bir gereklilik. Elbette diğer sanat dalları da, yaratıcı endüstriler bağlamında kapitalist üretim çarklarına bağımlı günümüzde. Ama bir romancı ya da görsel sanatçı endüstri olmadan da yapıtını var edebiliyor; tiyatrocular sokaklarda meydanlarda sanatlarını icra edebiliyor. Bunları söylememin nedeni, büyük stüdyoların, güçlü dağıtım ve gösterim ağlarının bir sanat yapıtının geleceğini belirleyebilme gücünü ellerinde tutması. Doğal olarak işçi sınıfının sorunlarına eğilen filmlerin sayısı da toplam üretim içinde çok küçük bir oranı oluşturuyor. Sinema sanatı kapitalist üretim süreçlerine mahkum olduğu sürece tam bir ifade özgürlüğünden söz etmek olanaklı değil, ama bu koşullara meydan okuyarak sözünü söyleyebilenler de var.

Elbette, bu mahkumiyetin olmadığı bir başka üretim biçiminden de söz etmeliyiz. Sosyalist sistemde üretim araçları devletin elinde olduğu için kapitalizmin kuralları geçersiz. Sovyetler Birliği’nde Devrim’in ilk yıllarında sinema sanatının önemi anlaşılmış ve önemli yapımlar gerçekleştirilmişti. İşçi sınıfının iktidarında doğal olarak emekçilerin sorunları ve devrimin coşkusu ana temaları oluşturuyordu. Sergei Eisenstein’ın (Ayzenştayn diye, okunduğu gibi yazanlar da var) başyapıtlarından “Grev”, “Potemkin Zırhlısı” (1925) ve “Ekim” (1928), Pudovkin’in “Ana” (1926), “Kaçak” (1928) ve “Toprak” (1930) filmleri beyazperdede işçi sınıfının mücadelesini yansıtan ilk yapımlar sayılabilir.

Dönemin güçlü sinematografilerinden Alman sineması nın ustalarından Fritz Lang’ın, toplumdaki sınıfları vurgulayan ve ‘kafa’ ile ‘eller’i buluşturan ütopist bir çözüm arzusunu dile getiren, ama başkaldırının risklerinin altını çizmekten geri durmayan “Metropolis”i (1927) kapitalist dünyada sınıf çatışmasını dile getiren ilk önemli filmdir. Bu kuşkucu yaklaşıma yanıt 1932yılında, gene Almanya’dan, iki Marksist sanatçı Bertolt Brecht ve Slatan Dudow’dan gelir: “Kuhle Wampe” (Dünyanın Sahibi Kim?) Fransız sinemasının ustalarından René Clair’in kapitalizmin ‘seri üretim’ sürecinin eleştirisini müzikal bir komedi biçiminde yapan “A nous la liberté”(Hürriyete Can Feda, 1931) filmi dönemin başyapıtlarından biridir ve hiç kuşkusuz Chaplin’e ilham kaynağı olmuştur.

MODERN ZAMANLAR

Amerikan sinemasında ilk önemli toplumsal eleştiri, Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar”ıdır (1936). Chaplin, kapitalizmin çarkları arasında ezilen işçileri anlatır. Hollywood’da toplumsal sorunları dile getirmek pek kabul görmese de, büyük ilgi gören romanların beyazperde uyarlamaları büyük başarı kazandı. King Vidor’un “Günlük Ekmeğimiz” (1934), John Ford’un “Gazap Üzümleri” (1940) ve “Vadim O Kadar Yeşildi ki” (1941) depresyon sonrası Amerikan toplumundaki sınıfsal çatışmayı gündeme getiriyordu. Kırdan kente gelmek için on yılı aşkın bir süre beklemek gerekti. Elia Kazan 1954’de sarı sendika meselesi üzerine odaklanan “Rıhtımlar Üzerinde” filmi ile liman işçilerini beyazperdeye taşıdı. Aynı yıl, Herbert J. Biberman, maden işçilerinin sorunlarına eğilen “Toprağın Tuzu”nu gerçekleştirdi.

İŞÇİ SINIFI CENNETE GİDER

Sınıf bilincini vurgulayan gerçekçi yapıtlar, 60’lı-70’li yıllarda İngiliz Özgür Sinema akımının filmleri, özellikle Karel Reisz’ın “Cumartesi Gecesi Pazar Sabahı” (1960), Brezilya ‘Cinema Novo’sunun ustaları Nelson Preiera Dos Santos’un “ Çorak Hayatlar” (1963), Glauber Rocha’nın “Kara Tanrı Beyaz Şeytan” ve Ruy Guerra’nın “Tüfekler” (1964), Arjantin’de Fernando Solanas’ın “Fırınların Saati” (1968), İtalya’da Ermanno Olmi’nin “İş” (1961), Mario Monicelli’nin “Il Compagni” (1963), Elio Petri’nin “İşçi Sınıfı Cennete Gider” (1971), Lina Wermüller’in “Tutto a posto e niente in Ordine” (1974) ve “Metal İşçisi Mimi’nin Yaralanan Onuru” (1972), Fransa’da Yeni Dalga’nın öncülerinden Jean-Luc Godard’ın “Herşey Yolunda” (1972), Polonya’da Kazimierz Kutz’un “Tacın İncsi (1971), Andrzej Wajda’nın “Mermer Adam” (1977), İsveç’te Bo Wideberf’in “Joe Hill” (1971), ABD’de Martin Ritt’in “İhanet” (1970) ve “Norma Rae” (1979), Barbara Kopple’ın “Harlan County” (1976), Hal Ashby’nin “Şöhret Yolunda” (1976), Paul Schrader’in “Mavi Yakalılar” (1978), bugün beyazperdede göremeyeceğimiz dürüstlükte filmlerdi.

DARDENNE’LER VE KEN LOACH

80-90’lı yıllardan 2000’lere Amerikan sinemasının demokrat kanadında toplumsal eleştiriler varlığını sürdürdü: Mike Nichols’ün “Silwood”u,(1983), John Sayles’in “Matewan” (1987), Danny de Vito’nun “Hoffa”sı(1992)… İngiliz sinemasında Polonyalı Jerzy Skolomowski’nin “Kaçak İşçiler -Moonlighting”(1982), Peter Cattaneo’nun “Anadan Doğma – The Full Monty” (1997), Stephen Daldry’nin “Billy Elliott” (2000), Arjantin’de Adolfo Aristarain’in “Dünyada Bir Yer” (1992), Belçika’da Dardennes kardeşler’in “Söz” (1996) ve “İki Gün Bir Gece” (2014) emekçilerin yaşamını beyazperdeye yansıtan namuslu yapımlar… 2000’lerde de Britanyalı Nigel Cole’un “Kadının Fendi – Made in Dagenham” (2010), Mathew Marchus’un “Onur”, (2014), Sarah Gavron’un “Diren!” (2025), Fransa’da Stéphane Brizé’nin “Savaşta” (2018), “İnsanın Değeri” (2015), “Başka Bir Dünya” (2021), Emmanuel Carréra’nın “Ayrı Dünyalar” (2021), ABD’de Martin Scorsese’in “İrlandalı”, Çin’de Yinon Dia’nın “Kara Kömür İnce Buz” (2014), Hırvatistan’da Srdjan Kovacevic’in “Fabrika İşçilere” filmleri işçilerin sorunlarına ve mücadelelerine ilişkin önemli yapımlar olarak sinema tarihine geçti.

Ken Loach ayrı bir paragrafı hak eden tek yönetmen kanımca. Neredeyse bütün filmlerinde kapitalist sistemin acımasız koşullarında yaşam savaşı veren emekçileri anlatan Britanya sinemasının bu gözüpek yönetmeninin “Ayaktakımı” (1991), “Taş Yağmuru” (1993), “Minik Kuş, Minik Kuş” (1994), “Benim Adım Joe” (1998), “Ekmek ve Güller” (2000), “Emekçiler” (2001) filmleri ile tanışmadıysanız bulup izlemenizi öneririm. Konu bulmakta sıkıntı çeken sinemacılarımızın da bu filmleri ‘modası geçmiş Marksist filmler’ olarak nitelendiren sinema yazarlarına boş verip izlemeleri fena olmaz!

VE SİNEMAMIZ

Sinemamızda sınıf atlama özlemini kamçılayan çok sayıda film var. Sınıflar arası aşk hikayeleri (zengin kız-yoksul oğlan)her dönemde gözde konulardan biri oldu. Çoğunlukla melodram türündeki bu filmlerde sınıflararası geçişin olanaksızlığı vurgulanıyordu. Ama, az sayıda da olsa her dönemde sınıflar arası çatışmaya gerçekçi bir pencereden bakanlar da oldu. Tabi, bunu yapabilmek için 1961 Anayasası’nın göreli özgürlüğünü beklemek gerekti. Ertem Göreç’in “Karanlıkta Uyananlar” (1965), Yılmaz Güney’in “Umut” (1970), “Arkadaş” (1974), Lütfi Ö. Akad’ın “Diyet” (1974), Şerig Gören’in “Endişe” (1974), “Derdim Dünyadan Büyük” (1978), “Almanya Acı Vatan” (1979), Tunç Okan’ın “Otobüs” (1975), Zeki Ökten’in “Kapıcılar Kralı” (1976), “Sürü” (1978), “Düşman” (1980), Süreyya Duru’nun “Güneşli Bataklık” (1978), Atıf Yılmaz’ın “Kibar Feyzo”(1978), “Talihli Amele” (1980),“Bir Yudum Sevgi” (1984), Muzaffer Hiçdurmaz’ın “Çark” (1987), Başar Sabuncu’nun “Zengin Mutfağı” (1988), Erden Kıral’ın “Bereketli Topraklar Üzerinde” (1980), “Vicdan” (2008), Ali Özgentürk’ün “At” (1982), kısa filmi “Yasak” ve sınıf bilincini en gerçekçi biçimde yansıtan Yavuz Özkan’ın “Maden (1978) ve “Demiryol” (1980) filmleri ilk akla gelenler.

2000’lerde daha da azaldı işçilerin yaşamlarını anlatmaya çalışanların sayısı… Erdem Tepegöz “Zerre” (2012) ve “Gölgeler İçinde” (2020), Ahu Öztürk’ün “Toz Bezi” (2015), Ali Vatansever’in “Saf” (2018), Kıvanç Sezer’in “Babamın Kanatları” (2016), Metin Yeğin’in “Grev” (2021), Muhammet Çakıral’ın “Lacivert Gece” (2021) filmleri son dönemde yapılan filmlerin başlıcaları. Belgesellerin sayısında artış görüldü bu dönemde. Tümünü saymaya yerim yetmez. Yalnızca Feryal Saygılıgil ve Güliz Sağlam’ın “Kadınlar Grevde” (2010) belgeselini vurgulayayım ve 15-16 Haziran direnişini beyazperdeye yansıtan üç yapıta değinerek bitirelim: Nazım Alpman’ın “15-16 Haziran: Türkiye’yi Sarsan İki Gün”, Osman Serkan Düz’ün hazırladığı ‘Olaylar ve İnsanlar’ programının “15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi” bölümü ve Zafer Aydın, Cihangir Köse, Nesrin Uçar’ın hazırladığı TÜSTAV belgeseli: “İşçilerin Haziranı”.

İşçi sınıfının mücadelesini yansıtan filmleri tüm emekçilere olduğu kadar geniş toplum kesimlerine de izletmek gerek. İşçilerin haklı taleplerine tepki gösterenlerin işçi sınıfının sorunlarını daha iyi algılamasına katkı sağlayabilir. Geçmişte, DİSK’in kültür –sanat alanı ile ilişkileri çok daha yoğundu. Sinema alanına özel bir ilgi vardı. Bugün neden olmasın?