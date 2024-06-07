İşçiler dört bir yanda direnişte

Emekçiler hakları için direnişe geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Menemen Belediyesi ve Purmo Group fabrikasında işçiler hakları için mücadele ediyor.

Aycan KARADAĞ

Derinleşen ekonomik kriz karşısında İzmir’de emekçiler hakları için direnişe geçti. Menemen Belediyesi’nde 28 Mayıs’ta işten çıkarılan 400 işçi, belediye önünde grev başlattı. 10 gündür belediye önünde direnişi sürdüren işçiler, dün yeryüzü sofrası kurdu. Emekçiler, kuru ekmek ve soğan yiyerek, ‘yiğit muhtaç olmuş kuru soğana’ türküsünü söyleyerek tepkilerini dile getirdi.

İşten çıkarılan Mustafa Doğan, “Biz 400 belediye çalışanıyız. Her birimiz işimizi layıkıyla yerine getirdik. Aydın Pehlivan seçim sürecinde hiçbir işçiye karışmayacağını söyledi. Ancak seçim bittikten sonra takke düştü kel gözüktü misali işçi kıyımına başladı, işçileri kuru ekmek soğana muhtaç etti” dedi.

İşçilerin yaptığı ortak açıklamada ise, “Bayramdan hemen önce bu haksızlık karşısında sizleri yanımızda olmaya davet ediyoruz. Belediyenin bir kamu kurumu olduğunu hatırlayalım. Belediye başkanlarının hangi siyasi ideolojiye bağlı olduğu bizi ilgilendirmez. Belediye başkanının ve yönetiminin göreve geldikten sonra tasarruf politikalarını işçi ve emekçi üzerinden yapması kabul edilebilir bir durum değil. Bugün bu haksızlığa susarsak yarın aynısı hepimize yaşatılacak. Sizleri de çocuklarımızın ekmeğimizin hakkı için bizlere destek olmaya, sesimizi duymaya ve duyurmaya çağırıyoruz... Çünkü şunu çok iyi biliyoruz tek başına kurtuluş yok” denildi.

195 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İZENERJİ ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan 195 işçi işten çıkarıldı. İşçiler ise 17 gündür mücadele sürdürüyor. DİSK Genel-İŞ İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, “İktidar gün geçtikçe tasarruf adı altında işçi ve emekçileri büyük bir darboğaza sokuyor. Yaşanan ekonomik krizin faturası, emekçilere ödetilmeye çalışılıyor. İşçilerin yoksulluk sınırı altında aldıkları ücretleri vergi adaletsizliği nedeniyle eriyor. İşçiden tasarruf olmaz. Kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasıyla tasarruf gayet mümkün. İşçinin alın teriyle oynayamazsınız” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nde ise geçen ay memurlar, maaşları eksik yatırılması sonrası eyleme geçti. TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube’den Nihat Filiz, “Belediye toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümlerini uygulamıyor. 15 gündür eylemlerimiz sürüyor. Çarşamba günü Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı önüne giderek eylem gerçekleştirdik. Belediye çözüm bulmaz ve gerçek adımlar atmazsa sendika olarak demokratik ve meşru her türlü eyleme hazırız” diye konuştu.

Öte yandan İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Purmo Group metal fabrikasında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, 32 gündür grevlerini sürdürüyor. 21 ülkede 3 binden fazla çalışanı olan Finlandiya sermayeli uluslararası şirket Purmo Group’ta sendika ve işveren arasında devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendikanın ücretlere yüzde 120 zam talebine karşılık, fabrika yönetimi yüzde 72 zam teklif etti. Toplu sözleşmede anlaşmaya ulaşılamaması nedeniyle, sendika üyesi yaklaşık 100 işçi, 8 Mayıs’ta greve başladı.