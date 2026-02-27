İşçiler hakları için direniyor

BirGün EGE

İzmir’ın Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Kömür Madeni işçilerinin eylemleri ile Manisa Soma’daki termik santralda ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası başlatılan direniş sürüyor.

Santral önünde kurulan çadırlarda nöbet tutan işçilere aileleri de destek verdi.

Konuşan bir işçi yakını, “Buraya gelen herkesin çocuğu var. Biraz şapkayı önlerine koyup düşünsünler. Harç istenmiyor, borç istenmiyor. Sadece emek, emek karşılığı istiyoruz. Özelleştirilirken Torku’ya satıldı. Niye satılıyor, niye özelleşiyor? Daha da özelleşecek yerler sırada bekliyor” dedi.

Bir başka işçi eşi santralın özelleştirilme sürecine tepki göstererek, “Buraya bir dikili ağacı yok. Soma'da hiçbir sosyal faaliyette bulunmamış. Ama burada yoğurdun kaymağını yiyip Konya’ya yatırmış ve işçiyi mağdur etmiş. Hiçbir haber verilmeden bu yapıldı. Özelleştirildi ama mülkünle hiçbir yer satılmamalı. Devletin toprağı satılmamalı. Biz doğma büyüme buralıyız. Nereye gideceğiz? Biz memleketin çocuğuyuz” şeklinde konuştu.

Ücretsiz izne çıkarılan bir işçi yaşadıklarını, “Bu santrala 13 senemi verdim. Geçen hafta işe geldim, kartım geçersiz sayıldı. İzne çıkarılmışız, haberimiz yok. Biz emeğimize dönmek istiyoruz. Çalışmak, üretmek istiyoruz. Soma yok olmasın, esnaf da biz de çalışalım. Biz ekmeğimizin peşindeyiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, Soma Termik Santralı önünde direnişe geçen işçileri ziyaret ederek destek verdi.

Başkan Dutlulu, “Bu santral 1980’li yıllarda kurulmuş, devlet tarafından işletilmiş ve büyük gelirler elde etmiş. Özelleştirme sonrası ise adım adım kötüye gitti. Gerekli yatırımlar yapılmadı. Amacımız kimseyi suçlamak değil, çözüm üretmek. Geçen hafta Enerji Bakanımızla görüştüm. Bizim bakış açımız kamulaştırma yönünde ancak mevcut ekonomik şartlarda bunun kolay olmadığını biliyoruz. Alıcıların olduğu söyleniyor. Sürecin hızlandırılması ve işçilerin yeniden işlerine dönmesi gerekiyor” diye konuştu.

KINIK’TA İŞÇİLER YÜRÜDÜ

Kınık'ta bulunan Polyak Kömür Madeni işletmesinde çalışan işçiler, ücret alacakları için ve hak gasplarına karşı eylemlerini sürdürüyor. Bağımsız Maden-İş öncülüğünde maden önünde toplanan işçiler, Kınık Meydanı'na doğru 16 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

İşçilerin talepleri şu şekilde açıklandı: “Ödenmemiş ücretlerimiz derhal ve eksiksiz ödensin. Tazminat haklarımız için teminat verilsin ve iş güvencesi sağlansın. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri eksiksiz uygulansın.”

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi Volkan Çetin, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, “Patronumuz bize gülüyordu. Direnin, grev yapın diyordu, sanıyordu ki biz oyun oynuyoruz. Bugün yürüyüş kararımızdan sonra hepsinin etekleri tutuştu. Şimdi abilerinden öğrendikleri taktikleri uyguluyorlar. Muhtarı devreye sokuyorlar. Sarı sendikacıları sokuyorlar. Belediye başkanını, kaymakamı arıyorlar. Bizim birlikteliğimiz Çinlilerin oyununu bozdu. Biz, birliğimizi bozmadığımız sürece istediğimizi alacağız. Dünden beri ortaya atılan, 'kapatıyoruz' söylemi yalan. Maden kapatmak o kadar kolay değil. Kapatma yalanları kafa karışıklığı yaratmasın. Sendikamıza haber gönderdiler, görüşmek istiyorlar. Yürüyüşten sonra görüşmemizi yapacağız. Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Soma İmbat Madencilik işçileri de, enflasyon farklarının ödenmemesi, ücretlerin zamsız yatırılması ve bir yıldır gasbedilen sosyal hakları için iş bıraktı. Kendilerine sıfır zam dayatıldığını söyleyen işçiler haklarını alana kadar geri adım atmayacaklar.