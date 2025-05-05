İşçiler zenginlerden 7 yıl daha az yaşıyor

Eloise GOLDSMITH

Vermont’un bağımsız temsilcisi ve Sağlık, Eğitim, Emek ve Emeklilik Senato Komitesi’nin kıdemli üyesi Senatör Sanders rapora dair konuşmasında “Amerika’da mevcut olan dev gelir ve varlık uçurumu yalnızca ekonomik bir mesele değil, kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meselesi” dedi.

Dahası, yapılan araştırmaya katılan insanların verdiği yanıtlarla oluşturulan analize göre, maaştan maaşa yaşamanın yarattığı stresin de “yüksek seviyede kaygı, depresyon, kalp damar rahatsızlıkları ve kötü bir sağlığa” sebep olduğunu söyledi.

Analiz farklı araştırmalardan bulgulara da yer vererek, daha yüksek gelirin daha uzun ömürle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. 2021’de yayınlanan bir Kongre Araştırma Servisi raporuna göre, ABD’de pandemi dönemi hariç olmak üzere zaman içerisinde yaşam beklentisi yükselmesine rağmen “araştırmacılar uzun zamandır daha düşük sosyoekonomik statüye sahip insanların, daha yüksek olanlara kıyasla yaşam beklentilerinin daha kısa olduğunu ortaya koyuyor. Yakın dönemde yapılan araştırmalar bu farkın son birkaç on yılda giderek arttığını gösteren kanıtlar sunuyor.”

Sanders’in raporu, pandemi öncesinde 2015-2019 arasındaki beş yıla dair vilayet başına verilere başvuruyor. Sanders ekibi tüm Amerikan vilayetlerine dair bu beş yıllık periyotta ABD Sayım Bürosu’nun ortalama hane gelirleri verileriyle Sağlık Metrik ve Değerlendirme Enstitüsü’nün ortalama yaşam beklentisi verilerini eşleştirdi.

Yaşam beklentisi farkı, daha yüksek gelirli kent ve banliyölerle düşük gelirli kırsal kesimler karşılaştırıldığında daha da artıyor. Rapora göre, “ortalama 100 bin dolarlık hane gelirine sahip kent ve banliyö vilayetlerinde ortalama yaşam beklentisi 81,6 yılken, ortalama hane gelirinin 30 bin dolar olduğu küçük kırsal vilayetlerde ortalama yaşam beklentisi 71,7 yıl, tam 1 yıllık bir fark var.”

Gelirlerdeki artış, yaşam beklentisinde de artış anlamına geliyor. Örneğin yine rapora göre, “kırsal eyaletlerde, ortalama yıllık hane gelirlerinde 10 bin dolarlık bir artış yaşam beklentisine 2,6 yıl eklenmesi demek.”

YOKSULLUK ÖMRÜ KISALTIYOR

Analiz ayrıca Sanders tarafından toplanan niteliksel verileri de içeriyor, sosyal medya araştırmasında çalışan insanlara stresin hayatlarını nasıl etkilediğini sormuştu. Ülke çapında binden fazla yanıt alındı.

Rapora göre Colorado’dan Caitlin şöyle diyor:

“Stres benim için yalnızca bir can sıkıntısı değil, doğrudan kalbime yönelik bir tehdit. Doğuştan kalp rahatsızlığı ve birden fazla mekanik kapakçıkla yaşamak her anksiyete atağı, faturalardan kaygılanarak geçirilen her uykusuz gece yalnızca zihinsel bir yorgunluk değil doğrudan kalbimde fiziksel bir yorgunluk anlamına da geliyor.”

Missouri’den Patrick ise “Maaş gününden maaş gününe yaşayarak aileme destek olmaya çalışmak beni çok streslendiriyor. Her an evsiz olmaktan tek bir finansal kriz kadar uzağız” diyor.

Bir kişi, sürekli geçici işlerde çalıştığı için sağlık sigortasını karşılayamadığını ve önleyici sağlık hizmetlerinden yararlanamadan yaşadığını belirtiyor.

Rapor, analize dair kritik bulgulara yönelik birçok politika çözümü öneriyor, asgari ücretin saatlik olarak en az 17 dolara çıkarılması, ücretli aile ve sağlık izninin güvence altına alınması ve tek ödemeli sağlık sigorta programı olan Medicare for All yasasının geçirilmesi gibi.

Kaynak: defenddemocracy.press

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ