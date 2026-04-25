İşçinin sağlığını kim bozuyor?

Önder Kulak - Kurtul Gülenç

İşçi sağlığının kapitalist bir toplumda ülkenin ana gündem maddeleri arasında bulunması, çoğunlukla iki koşula bağlıdır.

Bunlardan ilki, işçilerin güçlü/etkili sendika ve siyasi kurumlar örgütleyip başlı başına gündem belirleyebilme kudretine sahip olmalarıdır. Diğer koşul ise aniden ya da bir birikim sonucu işçiler arasında kitlesel yaralanma, hastalık veya can kaybı ortaya çıkması ve bu belirgin olumsuz tablonun ya kendiliğinden ya da küçük ama bilinçli bir kıvılcımla toplumsal infiale dönüşmesidir.

Bu noktada işçilerin öznesi olduğu kurumlar görece zayıf olsalar dahi, halk nezdinde tetiklenen infialin oluşturduğu itkiyle, gündemin ilgili içerikle dolması beklenir. Ne var ki söz konusu olan örgütlülüğün ve sınıf bilincinin ivmesinin düşük olduğu bir uğraksa, “bilirkişiler” marifetiyle ortaya saçılan yanılsamalar, sorumluluğun verili toplumsal ilişkiler ve onun hakim kurucu özneleri sermayedarlarda olmadığı düşüncesinin aşılanması, beraberinde infialin massedilmesi ve içeriğin gündemden uzaklaştırılması babında etkili olabilirler. Burada bilhassa “nesne fetişizmi”nin özel bir formuna işaret edilebilir.

NESNE FETİŞİZMİ

Tarihsel olarak işçi sağlığı konusunda en sık konuşulan başlıklar arasında maden, tekstil ve tarım işçilerinin1 karşılaştığı akciğer hastalıkları da bulunur. Bu hastalıklar işin icrasında kullanılan ya da iş sırasında açığa çıkan birtakım zehirli maddelerin solunması ve akciğerleri tahrip etmesi sonucunda gelişirler. Dışarıdan bir maddenin işçi sağlığını bozduğu her örnekte olduğu gibi, bu üç başlık altında da bilirkişilerin aynı savunuda buluşması tesadüf değildir.

Bilirkişiler hastalıkların nedenini, ilgili zehirli madde olarak kabul ederler. Bununla beraber, bu maddenin üretimdeki mevcudiyetini, “işin doğası” gereği olağan sayarlar. Örneğin böylesi bir bakış açısı nezdinde, tarım işçilerinde ortaya çıkan akciğer hasarının başlıca sorumlusu zirai ilaçlardır ancak zirai ilaçlar kullanılmadığı takdirde ülkedeki kalabalık nüfusu besleyen endüstriyel tarımı sürdürmenin olanağı yoktur.

Burada çözüm olarak, sadece en dayanıklı işçilerin bu işleri yapmasından insana daha az zararlı zirai ilaçların geliştirilmesine ve tepkinin şiddeti ölçüsünde mevcut zirai ilaçlara daha az maruz kalmak üzere daha kısa işgünü ve erken emeklilik gibi çözümler sunulduğuna rastlanabilir. Hatta daha fazla maliyeti göze alıp en iyi koruyucu ekipmanların kullanılmasından da bahsedilebilir.

Lakin zirai ilaçların zararı sadece anlık maruz kalmayla sınırlı değildir. Gıdanın yanı sıra su, toprak ve havaya karışan zirai ilaçlar, tekrarlı maruziyet sağlayarak yine öncelikle yaşam alanı en yakında olan işçiyi etkilerler. Bütün bu koşullarda da sorumluluk daima tek başına zirai ilaçlara yüklenir.

Böylesi bir düşünce, nesne fetişizmi mahiyeti taşır. Fetişizm bağlamıyla nesneye onda olmayan bir nitelik, burada bir amaçlılık çerçevesinde kendi varoluşunu belirleyebilme olanağı atfedilir. Bu durumda nesne, bir üretim yahut tüketim metası ya da bu metanın bir çıktısı itibarıyla, işin ana bileşenlerinden biri olarak orada bulunmanın sorumlusu kılınır.

Oysaki toplumsal sıfatıyla nesnenin varoluşu, kendisini halihazırda mülk edinmiş bir özneye bağımlıdır. Bir sermayedarın başlattığı ilişki zinciri içinde doğadan alınıp metalaştırılmış, belirli ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilip dönüştürülmüş ve olumsuzluk yarattığı toplumsal ilişki kesitine eklemlenmiştir.

Doğrusu işçinin hastalanmasında nesne, bulunduğu ortamda temel etkendir ama işin bir bileşeni kılınıp işçinin akciğerlerine dolmasında, tıpkı doğada kendi halindeki herhangi bir madde kadar sorumluluğu yoktur. Burada sorumluluğu düşüncede nesneye yüklemek ve yanı sıra bir çaresizlik kurgulamak, belli ki nesnenin bağımlı olduğu öznenin amaçlılığının ve beraberindeki sorumluluğunun üstünü örter.

SORUMLUNUN AMAÇLILIĞI

Lewontin’in de işaret ettiği üzere, ilgili nesne ortadan kaldırılsa ve artık kullanılmasa bile sorun olduğu yerde duracaktır.2 Zira sorun nesne değil belirli bir özne; toplumdaki bu belirleyici öznenin amaçlılığındaki temel düsturun, varlığını sürdürebilmek için sürekli daha fazla artı-değer bağımlılığıyla gideri minimumda tutup kârı maksimuma çıkarma istemidir. Bu istem nedeniyle kapitalist toplumda “bir kirletici madde diğerinin yerini almayı sürdürecektir”3 çünkü çok daha az maliyetlidir.

Bahsi geçen zehirli/kirletici madde toplumun beslenmesi, dolayısıyla varlığı için bir “zorunlu kötülük” olarak addedilir. Ancak “zorunluluk” toplum için değil, sermayedar için söz konusudur. Buradaki “toplum” sözcüğünün arkasında belli ki sermayedarın ismi saklıdır. Sömürü odaklı yapının dışında hem insanı hem doğayı gözeten başka bir üretim biçimi mümkünken tümden yok sayılmasının nedeni, sermayedarın bu üretim biçiminde sınıfsal olarak var olmasının namümkün olmasıdır.

1 Konuya dair örnek bir araştırma için bkz. Cecilia S. Alcala ve vd., “Association of Pesticide Exposure with Respiratory Health Outcomes and Rhinitis in Avocado Farmworkers from Michoacan, Mexico”, Science of the Total Environment, 945 (2024), 173855.

2 Richard C. Lewontin, İdeoloji Olarak Biyoloji, Zoom Kitap, 2022, s. 56.

3 A.g.e., s. 56.