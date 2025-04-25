İşçinin vefat etmesi ve kıdem tazminatı

SORU:

1- Bizim sigortalı çalışan emekli bir personelimiz vardı. 17/4/2025 tarihinde vefat etti (iş kazası değil). Bu ölüm ile ilgili sigortaya veya herhangi bir kuruma yapmamız gereken bir bildirim var mı?

2- Bu personelin ailesine kıdem tazminatı ödemek zorunda mıyım?

3- Ayrıca sigortadan ölüm parası alabilmenin şartları nelerdir?

YANIT:

1. İşçinin vefat etmesi ile birlikte iş sözleşmesi de sona erer. Sözleşmenin sona erme tarihi işçinin vefat ettiği tarihtir. Dolayısı ile siz bu müteveffa çalışanınızın çıkış işlemini yapacaksınız. İşten çıkışı yapılan personelin çıkış nedeni 10 günlük süre içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Bilindiği gibi çıkış işlemi esnasında bir kod sistemi uygulanmaktadır. Bu kod sisteminde iş kazası olmayan vefat kuruma (10) koduyla bildirilmektedir. Ortada iş kazası ve/veya benzer bir durum söz konusu olmadığından SGK dışında başkaca bir kuruma yapmanız gereken bir bildirim yoktur.

2. 1475 Sayılı eski İş Kanunumuzun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi halen yürürlüktedir. İlgili yasa uyarınca vefat kıdem tazminatına hak kazandıran (mirasçıların) bir sözleşme sona erme biçimidir. Dolayısı ile sizin işveren kuruluş olarak bu kişinin kanuni mirasçılarına işçinin birikmiş kıdem tazminatını ödemeniz gerekir. Ancak bunun olması için mirasçıların mahkemeden veraset ilamı almaları gerekir. Bu ilamın alınmasının ardından ilamda tespit edildiği üzere kanuni mirasçılara miras paylarıyla orantılı olarak kıdem tazminatı ödemesi yapılır.

3. Sizin ölüm parası olarak adlandırdığınız ödeneğin adı sigortalı ve/veya emekli olanların yakınlarına SGK tarafından ödenen cenaze yardımıdır. Yararlanma şartları ve kimlere ödeneceği aşağıdaki gibidir:

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya

-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya

-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

CENAZE ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile kuruma başvurulması şartı aranacak olup ayrıca dilekçe istenmeyecektir. Hak sahiplerine aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde dilekçe ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir.