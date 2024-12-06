Işık, ilham kaynağı oldu

BirGün EGE

BBC, 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını açıkladı. BBC, bu yılki listeyle, toplumsal değişiklik yaratmaya çalışan ve kendi toplumlarında iklim krizinin etkilerine karşı savaşan kadınlara dikkat çekiyor.

Listede Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisèle Pelicot, oyuncu Sharon Stone, olimpik atletler Rebeca Andrade ve Allyson Felix, şarkıcı Raye, sanatçı Tracey Emin, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza bulunuyor.

Listede ayrıca Muğla’nın Milas İlçesi’ndeki Akbelen Ormanı’nı koruma mücadelesiyle tanınan Nejla Işık da yer aldı.

DİRENİŞİN ÖNCÜLERİNDEN

Işık, İkizköy’de halkın orman talanına karşı direnişinin sembol isimlerinden biri. Direniş, madencilik faaliyetleri nedeniyle Akbelen Ormanı’nda gerçekleştirilen ağaç kesimlerine karşı davalar, protestolar ve uzun süreli nöbetlerle dikkat çekti.

Nejla Işık, hem güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine hem de şirketlerin baskılarına rağmen, İkizköy halkıyla birlikte ormanlarını ve zeytinliklerini savunmaktan vazgeçmedi.