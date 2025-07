Islak sınav rüyaları

Louisiana Eyaleti

Okur-yazarlık Testi

(Bu test, ilkokulu bitirdiğini kanıtlayamayanlar için hazırlanmıştır.)

Sadece soruda sizden ne isteniyorsa onu yapın, ne daha fazlasını, ne daha eksiğini. Tek bir yanlış yanıtınızla test başarısız sayılacağından dikkatli olun. Testi tamamlamak için 10 dakikanız var.

1- Bu tümcede bir sayı ya da sözcüğün etrafını çizin.

2- Bu satırın son sözcüğünün altına bir çizgi çizin.

3- Bu satırın en uzun sözcüğünü çizin.

4- Bu satırdaki sözcüklerden en kısa olanı daire içine alın..

5- İlk önce, alfabede ilk önce gelen harfi daire içine alın.

6- Aşağıdaki boşluğa, biri diğerinin içinde (içine alınmış) üç daire çizin.

7- X harfinin üstüne küçük bir çarpı koyun.

8- Aşağıdakilerden alfabede ilk önce gelen harfin üstünü çizin.

ZVSBDMKITPHC

9- Aşağıdakilerden alfabede en son gelen iki harfin üstünü çizin.

ZVBDMKTPHSYC

10- Aşağıdaki ilk çembere, ‘L’ ile başlayan ilk sözcüğün son harfini yazın.

① ② ③ ④ ⑤

12- Cross out the number necessary, when making the number below one million.

(Bu soruyu Türkçeleştiremedim, çünkü bu, hem “alttaki sayıyı bir milyon yapmak için gerekli rakamı çizin”, hem de “sayıyı bir milyonun altında yapmak için gerekli rakamı çizin” biçiminde anlaşılabilecek, çok fena bir tümce...)

10000000000

13- 2 numaralı daireden 5 numaralı daireye, 2 numaralı dairenin altından ve 4 numaralı dairenin üstünden geçecek bir çizgi çizin.

① ② ③ ④ ⑤

14- Aşağıdaki satırda 20’den büyük ama 30’dan küçük her numarayı çizin.

31 16 48 29 53 47 22 37 98 26 20 25

∗∗∗

Bu, 1960'larda ABD’nin Güney eyaletlerinde siyahi yurttaşların güya ‘seçmen yetkinliği’ni ölçmek için, gerçekteyse oy kullanmalarını engellemek için yapılan testlerden biri... Gördüğünüz gibi, soruların en az yarısı hem iki anlama gelebilecek ve ne istendiğini anlamak için defalarca okumayı gerektirecek biçimde tasarlanmış, hem de yanıtlarken yanlışlık yapmayı kolaylaştıracak kafa karıştırıcı bir yöntemsizlik uygulanmış. O gün bu test kağıdını, çoğu ilkokulu bile okuma olanağı bulamamış siyahi yurttaşlara iğrenç bir sırıtmayla dağıtan ırkçı beyazların da kesinlikle başarılı olamayacağı, çıkışsız bir labirent...

İnanmıyorsanız bu testi Başkan Trump ve yardımcısı Vance’e verelim de sonucu görelim!

∗∗∗

İnsanlar arasındaki eşitliği bozmanın en meşru görünümlü yöntemlerinden biri sınavlardır. Bunu en iyi Türkiye’de yaşayanlar biliyor olsa gerek...

Öncelikle, her şey sınavı kontrol edenin elindedir. İkinci olarak, herkesin aynı eğitim sisteminden geldiği, sınava eşit hazırlandığı iddia edilir, ama aslında bırakın ülkenin iki ucundaki okulları, aynı kentin farklı semtlerindeki iki okulda bile eğitim kalitesi eşitsizdir. Eşitsizliğe fazladan şaibe mi eklemek istiyorsunuz, o halde bir de mülakat yapın!

Var olan eşitsizlik ve şaibelerin üstüne, dünyanın “Aman, biz bunlar gibi olmayalım!” diyerek parmakla gösterdiği ‘sınav güvenliği’ni de koydunuz mu, sınavlar tam anlamıyla ‘hocanın rüyası’na dönüyor.

∗∗∗

‘Hocanın rüyası’

(Okuma parçası)

“Meselâ, bazı kimseler, daha sonra kazanacakları bir başarıyı, çok öncesinden rüyalarında görebilmekte ve gireceği imtihan sorularını bütün ayrıntılarıyla müşahede edebilmektedirler.” (Fethullah Gülen)

Aktaran: Kendi Dilinden FETÖ – Örgütlü Bir Din İstismarı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017, s. 65.