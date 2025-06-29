İslamcılığın iktidar uğrağı olarak Madımak Katliamı

Politika Kolektifi

AKP, iktidara geldiği ilk dönemde “askerî vesayete karşı” bir demokrasi hareketi olarak görüldü. Oysa İslamcılık iktidara 2 Temmuz gibi nice aydın katliamında büyüyerek geldi. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta 33 aydın “Müslüman Türkiye” sloganları eşliğinde yakılarak katledildi.

Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne yönelik tahriklerle başlayan olaylar gün boyu sürdükten sonra, şenlikler için gelen insanların kaldığı Madımak Oteli uzun bir kuşatmanın ardından ateşe verildi. Şenlik öncesinde gerici güçler tahriklerini Aziz Nesin üzerinden başlatmıştı. Nesin’in “Şeytan Ayetleri” kitabının çevirisi üzerinden “Müslüman Halkımıza” başlıklı bildiriler yayınlayarak, “dinsizlere had bildirilmesi” çağrıları yapılıyordu.

“Şeriat İsteriz”, “Kahrolsun Laiklik”, “Müslüman Türkiye” diye başlayan sloganlarla otel önündeki kalabalık her geçen dakika çoğalırken, tek bir önlem dahi alınmadı. Otel önüne gelen askerlerin gözü önünde otel ateşe verilerek katliam adım adım gerçekleştirildi. Yaşananlar bir şeriatçı ayaklanmanın ötesinde devlet güçlerinin yol açarak hatta örgütleyerek parçası olduğu açık bir katliamdı.

2 Temmuz’da neden Alevi’leri hedef alan böyle bir katliam planlandı, ne amaçlanmıştı sorularının yanıtlarını en açık biçimde ’90’ların bütününden bugüne toplumun içinden geçtiği dönüşüme bakılarak görülebilir. 12 Eylül cuntasının etkilerinin kırılmaya başladığı ’80’lerin ortasından itibaren siyasal iklim de değişmeye başladı. Zonguldak’tan Ankara’ya gerçekleşecek Büyük Madenci Yürüyüşleri, üniversite öğrencilerinin parasız eğitim mücadelesi ile toplumsal muhalefet yeniden yükselişe geçmeye başladı. Öte yandan Erdal İnönü’nün başkanlığını yaptığı Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 87 genel seçimlerinde yüzde 20’inin üzerinde oy alarak ve ’89’da yerel seçimlerde büyükşehirler başta yaygın bir başarıya imza atmıştı. Bunun hemen ardından ’90’da Bahriye Üçok ve Turan Dursun’un gerici güçlerce katledilmesinden, ’93 Ocak’ında Uğur Mumcu’nun öldürülmesine ve 2 Temmuz’a ulaşacak olan bu cinayet ve katliamlarla; yükselen toplumsal muhalefetin baskılanması, toplumun Alevi-Sünni, laik-muhafazakâr gibi kültürel kodlar etrafında bölünerek sisteme yönelik itirazların soğurulması ve neoliberalizmin tetiklediği toplumsal parçalanmanın hız kazanması hedeflendi. Arka planda kontrgerillanın yürüttüğü Kürt savaşı da nitekim toplumda korku, panik ve düşmanlık duygularını canlı tutan bir başka araçtı. Madımak ve diğer aydın katliamlarındaki amaç, 12 Eylül’ün yarattığı yıkıma rağmen ülkenin üniversitelerinden fabrikalarına, tarlalarından sokaklarına yeniden filizlenmeye başlayan toplumsal muhalefeti tasfiye etmekti. Katliamlar ve faili meçhuller, yalnızca 12 Eylül’deki gibi toplumu korkutarak sokaktan çekmeyi hedeflemiyordu. Özellikle bağımsızlıkçı bir sol-Kemalist aydın kesimini tasfiye ederek ülkenin laik kesimleri içerisinde sisteme Türkiye’nin emperyalist plandaki dönüşümüne ve neoliberalizme itirazı olabilecek aydınları ortadan kaldırarak, bu şekilde toplumun önemli bir kesiminin fikri önderliğini dönüştürmeyi planlıyordu. Nitekim bugün Kemalist “aydın” dendiği zaman akla gelen isimlerin Yılmaz Özdil, Muazzez İlmiye Çığ, Celal Şengör gibi soytarılar olması, siyasi liderliğinin Kılıçdaroğlu’ndan Ümit Özdağ’a sağın çeşitli yelpazelerine dağıtılması ve bu dönüşümün toplumsal muhalefet dinamiklerini sakat bırakan düşünsel sefaleti, ’90’larda ondan fazla aydının katledilmesinin sonucudur. Türkiye’de ’60’lardan bu yana emperyalizm karşıtı, kapitalizmle çelişkili bir düşünsel geleneğin yerine, Amerikancılıkla ve neoliberalizmle sorunsuz, sığ bir yaşam tarzı laikliği konulmak istenmiştir. Tüm bunların yanı sıra, bu katliamlar yalnızca devlet-ülkücü mafya ortaklığıyla gerçekleştirilmemiştir. 2 Temmuz ve birçok aydın katliamında, hem hedef gösterilen aydınlara uzanan parmakta hem de çekilen tetiğin ardında İslamcılar vardır. Madımak Otelinde tekbir ve bozkurt işaretlerinin birbirine karışması yalnızca çarpıcı bir enstantane değildi. 12 Eylül sonrası resmî ideoloji haline getirilen Türk-İslam ideolojisi, darbe sonrası yeniden görevlendirilen ülkücü-İslamcı kontrgerilla ve emperyalizmin bölgemizi etnik ve mezhepsel gerilimler etrafında dönüştürmeye dönük siyasi müdahalelerinin dışavurumuydu. “Kaybedilen” solcu ve Kürt öğrenciler, domuz bağı ile işkence edilen kadınlar, alelade bir saldırganlığın sonucu değildi, 2001’de ABD Irak’a girerek Afganistan’da ürettiği cihatçı-mezhepçi örgütlenmeleri komşularımıza taşımaya başladığında, Washington açısından Türkiye’de de buna uyumlu bir siyasal iktidar ve toplumsal dönüşüm ihtiyacı hâsıl olmuştu. O günlerde öngörmesi zor olan en önemli faktörlerden biri 2 Temmuz gibi uğrakların, İslamcıların iktidar yürüyüşündekini önemini görmekti. 1990’lar İslamcılar açısından 1994 yerel seçimlerindeki başarıları, 28 Şubat’la biten Refah-Yol koalisyonu ve hâlâ daha ekmeği yenen mağduriyetlerle anlatılsa da madalyonun bir de unutturulmaya çalışılan yüzü var. Kürt Hizbullah’ından İBDA-C’ye, Erbakancı gerici gruplardan tarikatçı çetelere, dönemin ülkücü mafyasıyla eşzamanlı ve Madımak’taki gibi örneklerde işbirliği içerisinde aydınları, gençleri, kadınları, toplumsal muhalefetin en ön saflarındaki kesimleri hedef alan saldırılar düzenliyordu. Bir yandan, devrimcilerin tasfiye edildiği fabrikalara, gecekondulara devlet desteği ile yerleştirilen tarikatlar ve İslamcı partiler eliyle işçi sınıfı ve yoksul kesimler içerisinde bir ideolojik dönüşüm örgütleniyor, kültürel bir kamplaşma kurgulanıyordu. Bu kamplaşmanın toplumun diğer ucuna da etki edebilmesi, aydınların tasfiyesi ve yaratılan korku ortamıyla mümkün oldu. Nitekim, Erbakan’ın İsrail tavrı, neoliberal dönüşüm konusundaki tereddütleri sebebiyle 28 Şubat eliyle siyasetten el çektirildikten sonra, Washington onun ılımlı öğrencilerine şans vermek istiyordu. İslamcılık, yalnızca yarattığı kültürel kamplaşma ve toplumsal düşmanlık açısından önemli değildi, ayrıca Afganistan’da start verilen Yeşil Kuşak projesinin Ortadoğu’nun tamamında etkili hale getirilebilmesi için, Batı ile uyumlu bir “ılımlı İslamcılık” projesine ihtiyaç vardı. Doğrudan CIA raporlarında tespit edilen bu ihtiyaç doğrultusunda bugün 25 senesini dolduran AKP karanlığının yaratılması, yalnızca Erbakan’ın tasfiyesi, ABD ve AB’nin politik ve ekonomik desteği gibi görünür biçimlerde sağlanamazdı. Toplumun da hem sağının hem solunun, işçi sınıfının, yoksul mahallelerinin böyle bir iktidarı yaratacak biçimde dönüşümü için Madımak gibi uğraklara ihtiyaç vardı. Bugün 33. yılını dolduran katliamın acıları hâlâ taze. Madımak’ın failleri o dönemin siyaset ve yargı bürokrasisinin, bugünün iktidarının örtülü ve açık destekleriyle yıllarca kollandı. Almanya İslamcı katillere kollarını açtı. Ana muhalefet, katliamdaki rolü açık olan Karamollaoğlu’ndan “muhalif dede” yarattı. Katliam için Aziz Nesin’i suçlayan Cengiz Çandar bugün bile vekillikle ödüllendirilecek kadar kıymetli! Ancak Madımak yalnızca aramızdan aldıklarının acısıyla değil, tüm siyasal-toplumsal anlamıyla bugün var olmaya devam ediyor. O gün “Müslüman Türkiye” diye bağıran tekbirci-bozkurtçu karanlık, 33 yılın ardından tüm ülkeyi hatta bölgemizi ateşe atmak için elinden geleni yapıyor. Başarısızlığa uğratılabilmesi de o günkü niyetlerinin bozulması ile mümkün. Emperyalizm karşıtı, sistemle barışmayan bir sol muhalefetin örgütlenebilmesi ve bu toprakların halkını seven, yürekli ve güzel aydınlarının öldürmekle tükenmeyeceğini göstererek.