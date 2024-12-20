İsmail…

Serdar KARCILIOĞLU

İsmail, geçen hafta Antalya’da Fatih Sultan Mehmet Camii avlusunda ölü bulunan bir turizm emekçisinin adıydı. İsmail, çalıştığı oteli sezonu kapattığından sonları düşünülmeden sokaklara salınan binlerce turizm emekçisinden birisi.

Kadersiz turizm emekçisi İsmail, işsizliğin getirdiği sorunlar nedeniyle ailesi ile arası bozuk olduğundan ve gidecek başka bir yeri de olmadığı için kendince en güvenli yer olarak belirlediği camii avlusunda yan yana getirdiği bankları kendisine mekân edinmişti. İlk iki gün hava güzeldi; akşamları sorunsuzca gelip yatıyor, sabah kalkıp kapı kapı iş arıyordu. Üçüncü geceye de yine ertesi gün bir iş bulurum umuduyla yatmış ve uyumuş idi.

Damsız bank evin, bulunduğu mekân gecenin karanlığı gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ışıkları ile aydınlanıyordu. Gök delinmişçesine yağan yağmur, bir garip turizm emekçisinin sonunu hazırlarcasına, cenin pozisyonuna dönüşmüş ve üzerinde ince bir pardösüden başka hiçbir şey bulunmayan İsmail’in üzerine boca ediyordu sert damlalarını. Zaten sağlığı da iyice bozulmuş olan İsmail, cami avlusundaki bank yatağında 3 gün boyunca yemeden içmeden işte tam da burada kaldı.

Ne yazık ki acı son geldi…

Ancak, o gün namaza gelenler bankta yatanın hiç hareket etmediğini görünce polise haber verdiler. Yapılan incelemede garip turizm emekçisi İsmail’in hayatını kaybettiğini söylediler… Avludaki kuru bank evine sığınan İsmail, günde 5 vakit namaz kılınan camide üç gün boyunca kimse fark etmeden can verdi. Evet ülkemizin geçtiği ekonomik krizin ortaya çıkardığı sonuçlardan sadece birisi idi İsmail…

Ancak işin en garip, en şaşırtıcı, insanlığın çürüdüğünün en belirgin anlatımı ise bir başka boyutu daha gözlerimizin önüne seriyordu… Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı Mustafa Çağlar, “Şahıs üç gündür bulunduğu yerde kalıyordu. Ben de bugün ikindi namazını kıldırıp camiden çıktığım esnada durumu zabıta ekiplerine bildirdim. Gelip sıcak bir yuvada kalması ve daha iyi bir yere götürmeleri için ama ekipler gelmedi. Bu şahıs cuma günü akşam saatlerinde itibaren buralardaydı. Yağmurda bile bu şekilde olduğu yerde kalıyordu. Üzerindeki kıyafetleri bile hâlâ ıslak” dedi.

Ama hiç kimse, “Be adam! Be din insanı! Üç gündür yağmurun altında yatan İsmail’i böyle görüyordun da, niçin içeriye almadın?” demedi. Be oraya beş vakit namaz kılmaya gelen cemaat! İsmail’i orada o halde görüp de imama, “Bu garibi niye içeriye almıyorsun!” demediler…

İşte aslında İsmail, ülkemizde son 20 yılda gelinen bozuk düzeni, yanlış yalan politikalarının üstünü örtercesine bir algı operasyonu olarak sundukları, her fırsatta rekor kırdırdıkları turizm sektörünün gerçek yüzünü gösteren bir sembol oldu. El birliği ile öldürdük İsmail’i…