İsmail çıkacak yine yazacak

BirGün Gazetesi onlarca genç gazetecinin yetiştiği bir okul aynı zamanda. Halk için halktan yana taraf gazeteciliğin okulu. İsmail Arı da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuduğu ilk yıldan itibaren BirGün okulunda yetişen bir gazeteci. Hazırladığı her haberi nasıl bir emekle, özenle ve heyecanla hazırladığına ilk günlerden beri tanığım. Aklı, kalbi halk için halktan yana, memleketten yana oldu her zaman her haberinde.

Cezalandırılan da bu oldu. İsmail gazetecilik suçundan tutuklandı. İsmail özgür kalıncaya kadar hazırladığı haberleri tekrar ve tekrar yazmak, hatırlatmak ve takip etmek sorumluluğunu taşıyoruz şimdi.

Suçlandığı haberlerin başında harcamaları kamu bütçesi, halkın bütçesi tarafından karşılanan Yunus Emre Vakfı’ndaki 630 milyon TL’lik soygun yer alıyordu.

66 ülkede faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile birçok rektör ve bürokrat yer alıyor. Haber sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile 23 kişi hakkında iddianame hazırlandı, eski başkan Şeref Ateş Temmuz 2025’te tutuklandı.

***

Savcılığın “uydurma ve kurgu” olarak nitelendirdiği faturalara vakfın kasasından ödeme yapılmasına izin verilen belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan birçok isim ise yargılanmıyor. Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın da yargılanmayanların arasında yer alıyor. Göktaş ile Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye yazılmadı. Yunus Emre Vakfı ve vakfa bağlı Enstitü yurt dışında kurduğu merkezlerde Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülke içinde de kültür ve sanat faaliyetleri yürüten bir yapı olarak 2007 yılında kuruldu. Harcamaları kamu bütçesinden karşılanıyor.

Kurulduğu yıldan bugüne Yunus Emre Vakfı ile başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere kamu kurumları arasında imzalanan çok sayıda protokolle karşılaşıyoruz.

Devlet tarafından vakıf kurulması Akp döneminin olağanı hale getirildi. Devlet vakıf kurabilir mi? Eğitim alanında faaliyet gösterecek vakıf, vakıflar kurmaya neden ihtiyaç duyulur? Vakfetmek, kişinin, kişilerin mal veya gelirini kamu yararına sunması anlamına geliyor. Vakıf ise vakfedilenin toplumsal fayda sağlayacak bir şekilde kullanıldığı yapı. Bağışta gönüllülük şart. Vakıflar ticari şirketler gibi bir sermaye ile kurulmaz.

Vakfın anlamı, amacı, işleyişi çok açık iken devlet, iktidardaki parti neden vakıf adıyla ayrı örgütlenmeler kurar? Eğitim alanında birincil sorumluluğu olan kurum Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iken bu sorumluluk neden vakıflara devredilir, vakıflarca, vakıflarla faaliyet yürütülür? Okullara, okul yemeğine, çocukların eşit, nitelikli eğitim hakkına, öğretmen atamalarına ayrılması gereken bütçe neden vakıflara, Yunus Emre Vakfı’na aktarılır? İmzalanan protokoller eliyle MEB, bir vakıf; Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde öğretmenleri nasıl görevlendirebilir? Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde asli sorumlu olan ÖSYM bu sorumluluğunu neden Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yürütür?

***

Kurulduğu günden bugüne Yunus Emre Vakfı/Enstitüsü ile MEB ve ÖSYM arasında kaç protokol imzalandı? Protokoller doğrultusunda Yunus Emre Vakfı’na kamu bütçesinden ne kadar harcama yapıldı? Yapılan harcamalarla başta deprem bölgesi olmak üzere kaç okul yapılırdı? Kaç öğretmen atanabilirdi? Okul yemeği kaç yıl süresince tüm kademelerde ücretsiz verilebilirdi? Başat sorun olan okullardaki temizlik ihtiyacı için kaç kamu emekçisi atanabilirdi?

İsmail yazmasaydı Yunus Emre Vakfı’nda yaşanan soygunu kimse bilmeyecekti. İsmail yazmasaydı onlarca yolsuzluğu, istismarı, adaletsizliği kimse bilmeyecekti. İsmail çıkacak ve yine yazacak. Son söz BirGün belgeselinde İsmail’in kurduğu cümleler olsun; “Demokrat Gazetesi’nden bu yana geleneğin ürünüdür BirGün. Ne yaparlarsa yapsınlar bu gemi de batmaz.”