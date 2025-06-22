İsrail-İran savaşı: Batı Asya için dönüm noktası

Prabir Purkayastha*

İsrail’’in İran’’a saldırmasıyla, Batı Asya’da tehlikeli bir kırılma noktasını seyretmeye başladık. Netanyahu 33 yıldır İran’ın nükleer bomba yapmaya yaklaştığını iddia ediyor. Hatta tüm dünyaya 13 yıl öncesinde Birleşmiş Milletler oturumunda o zaman da İran’ın bombaya birkaç ay uzakta olduğunu söylediği bir karikatür de gösterdi. Yine de aynı açıklama, yani İran’ın bomba yapmaya birkaç ay kaldığı iddiası Tahran’a karşı savaşı için kullanıldı. Her seferinde niyet, ABD’’yi İran’ı yok etme savaşına ortak edebilmek, İran nükleer silah yapabildiği için değil, Batı Asya’da olası tüm engelleri kaldırabilmek için. ABD bunu Irak’ı işgalinde yaptı. George Bush’un, Irak’taki kitle imha silahları hikâyesini sözde gerekçe olarak kullandığını hatırlayın. Seküler Suriye’nin yıkımında da benzerleri söylenmişti. İsrail, kendisinin on katı nüfusa sahip ve tek başına gücünün yetmeyeceği kadar büyük bir ordusu olan İran’ın yıkımı için ABD’nin yardımına ihtiyaç duyuyor.

Netanyahu İran’a saldırılarının Trump’ın elini zorlayacağını ve ABD’yi kendi savaşına katabileceğini düşünüyordu. Trump İran’ı tam bir yıkımla tehdit ettiğinde, G7’den alelacele çıkıp danışmanlarıyla görüşmeye gittiğinde ve Amerikan savaş gemileri ve hava kuvvetleri bölgede yoğunlaşmaya başladığında da bunu başarmaya çok yakındı. Ancak şu anda, ABD hâlâ bekleme oyununu sürdürüyor, ya MAGA kitlesinin Batı Asya’da yeni bir savaş konusundaki bölünmüşlüğü sebebiyle ya da askerî danışmanları kendisini bölgede yeni bir çıkmaz yaratma konusunda uyardığı için.

Eğer 9 yıllık Irak savaşı George Bush’un başkanlığını bitirdiyse, Trump aynısını tekrar etmek ister mi? Üstelik İran, Saddam Hüseyin’in Irak’ından çok daha büyük ve askerî olarak çok daha güçlü. Her ne kadar ABD henüz İran ile savaşa girmemiş olsa da İran etrafındaki güçlerini yoğunlaştırıyorlar ve uçak gemileriyle savaş gemilerinin denizyoluyla tahkimatı sürmeye devam ediyor. Trump bir başka savaş istemiyor olabilir, ancak Siyonistler ve ABD’deki savaş lobisi tarafından yeni birine sürüklenebilir mi? Bu soru hâlâ ortada. Trump’ın kendisinden alıntı yaparsak; “Vakit gelmeden bir saniye önce son bir karar vermek isterim. Çünkü bir şeyler değişir, özellikle savaşta. Savaşla ilgili şeyler değişir. Bir uçtan başka bir uca gidebilir.” Bu sebeple, Trump’a göre dünyanın kendisi bıçağın ucunda, savaştan yalnızca bir saniye uzakta!

İsrail ve Netanyahu’nun gündeme almaya çalıştığı konuyu ele alalım: İran bombadan yalnızca birkaç hafta uzaktaymış. Eğer İran’ın %60 oranında gerçekleştirdiği uranyum zenginleştirme %90 olması gereken silah seviyesine geldiyse, gereken tek şey de buysa, bu iddia doğru. Halbuki İran’ın bir bomba tasarlaması, nükleer tetik üretmesi ve bomba hazır sayılmadan önce de bu tasarımı denemesi gerekir. Mevcut Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın Amerikan Kongresine sunduğu Amerikan İstihbarat Ajansı Raporu, İran’ın bir bomba yapımına yaklaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını gösteriyor. Ne de zaten ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney İran’ın nükleer silah üretimine yönelik yasağını kaldırdı. Amerikan savaş şahinlerine göre ise kanıtların bir önemi yok, tek istedikleri savaş.

O zaman, neden ABD ve İsrail’deki savaş şahinleri İran ile savaş istiyor? Hem de bölgedeki geçmiş tüm savaşların (Irak, Libya ve şimdi de Suriye) sonucu sadece batık devletler olmuşken? Bunun sebebi Batı Asya’nın Batı açısından önemi. Bölgenin askerî bağımlılığı, Batının doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynakları üzerinde kontrolünü güvence altına alıyor, bu da Amerikan dolarını güçlendiriyor. ABD, Carter doktrininin Amerikan stratejik rezervleri olarak adlandırdığı Batı Asya’nın enerji kaynaklarını kontrol ettiği sürece ABD ve müttefikleri dünya ekonomisini kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. Trump’ın yenilenebilir enerjiye itirazı, dolar hegemonyası ve Batı Asya petrolleri üzerindeki askerî hegemonyası ile dünyayı kontrol edebilme tahayyülüne dayanıyor, İsrail’i de bu amaç için bölgenin egemen gücü haline getirmeye çalışıyorlar.

Batı medyası, Batı Asya’nın coğrafi varlığı için hep Ortadoğu terimini kullanıyor. Dünya görüşlerinin temelinde dahi tüm dünyanın ancak Batı’nın baktığı yerden bakması gerektiği inancı yatıyor. Batı’nın neo-sömürgeci dünya görüşü, Batı Asya’ya kendisine ait ekonomik bölge gözüyle bakıyor. Tam bu sebepten dönemin iki büyük sömürgeci gücü Fransa ve İngiltere, Batı Asya ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı bakiyesi petrol zengini bölgeleri kendi aralarında paylaşmışlardı. Ayrıca İran’ın demokratik yöntemlerle seçilen lideri Musaddık’ın devrilip yerine kukla lider olarak İran kralı Şah’ın geçirilmesinin Amerikan-İngiliz ortak operasyonu olduğunu da hatırlamak gerek.

İsrail’in İran ile en büyük sorunu çok büyük bir ülke olması. Şah’ın yıkılmasından sonra maruz kaldığı ekonomik ambargolara, Körfez Savaşında Batı’nın Saddam Hüseyin Irak’ına kimyasal silah sağlanacak boyuttaki desteğine rağmen ekonomik ve sanayi gelişimi önemli düzeyde. Bush’un Afganistan’ı takip eden Irak Savaşındaki içsel motivasyon, bölgedeki askerî hegemonyanın doğrudan Batı Asya’nın petrol rezervlerinin kontrolüne yol açacağıydı. ABD’nin Irak ve Afganistan’daki başarısızlıkları, Amerikan halkının savaş kazanmakla cephe kazanmanın birbirinden farklı olduğunu anlamalarına yol açtı. Halklar emperyal güçlere karşı direnişlerini sürdürebildiği sürece kaybetmezler. Vietnam’dan, hatta Irak ve Afganistan’dan çıkarılacak ders buydu, bugün yine unutulma tehdidi altında olan asıl hakikat buydu.

İsrail ve İran arasında süren mevcut hava savaşına bir bakalım. Geçen altı günün ardından, İran füzeleri Tel Aviv, Hayfa ve İsrail’deki diğer hedefleri vurmaya devam ediyor. İsrail’in başarısı ise İran’a sokulabilen dronlar ile sağlanan taktiksel sürprizler ve ülkenin askerî ve bilimsel liderlerine yönelik kimi hasar verici saldırılar oldu, ancak İran bu geçici sorunların etkilerinden kurtulmuş gözüküyor.

İran özellikle Hayfa’daki en büyük petrol rafinerisi dahil olmak üzere Tel Aviv dahil İsrail’deki birçok kritik hedefe yönelik olarak hipersonik füzeler kullandı. İsrail’in Demir Kubbe, Davud Sapanı, Ok gibi Amerikan Thaad bataryalarıyla güçlendirilen füze savunma sistemleri ise eğer füzeler aynı anda ateşlenmişse ya da hipersonik füzeler kullanılıyorsa başarısız oluyor. İsrail’in İran’daki nüfusun yoğun olduğu merkezleri ve nükleer tesisler, füze rampaları, İran Televizyonu gibi stratejik hedefleri vurmaya devam ettiği gibi, İran da İsrail’e füze saldırısına devam ediyor.

Yine hatırlamamız gerekir ki İran ABD’nin bir noktada İsrail’e katılması tehlikesine karşın rezervdeki füzelerinin önemli bir kısmını sakınmak zorunda. Eğer ABD bunu yapmazsa, İsrail Washington desteği olmadan yerin altındaki Fordow nükleer tesislerini yıkamaz ve bu savaş füze mücadelesinde kimin kime üstün gelebileceğiyle belirlenir. Her ne kadar saldırı füzeleri daha uzun vadeli sonuçlar elde etse de İsrail’in bunlara karşı geliştirdiği anti-füze füzeleri bu kadar dayanmayabilir. Basit bir rakam savaşı: atılan her bir füzeye karşı en az 10-12 bozucu füze atılmalı ki müdahale imkânı olsun. Bu gerçeklik, Wall Street Journal’ın “Yetkililer, İsrail’in Savunma Füzelerinin Azaldığını Söylüyor” başlıklı makalesi gibi haberlere de yansıyor.

Eğer mesele hegemon kalmaksa, İran ve halkı birçok kez düşmanlarının daha uzun yaşadıklarını kanıtladılar. Bu tüm Batı güçlerinin silah, para hatta yasaklı kimyasal silahlarla desteklediği Irak’a karşı Körfez Savaşında kanıtlandı. İran’ın kazanmasına gerek yoktu, yalnızca Batı’nın aparatlarını yenilgiye uğratacak kadar direnmesi gerekiyordu. İran’ın İsrail’e karşı da kazanması gerekmiyor. Yalnızca İsrail’in füze hava saldırısına dayanması ve direnişini sürdürmesi gerekiyor.

Eğer ki İsrail’in amacı İran’a hasar verecek bir saldırıda bulunup pes etmeye zorlamaksa, bu türden bir teslimiyet muhtemelen yaşanmayacak. Eğer savaş mevcut yoğunluğunda sürer ve ABD doğrudan müdahil olmazsa bir noktada çıkmaza girilir ve barış görüşmeleri başlar. Savaşı kazanamayan bir ülke muhtemelen barışı da kazanamaz.

Esas soru şu; İsrail İran’da rejim değişikliği hedefini gerçekleştiremezse ne olur? Bunun bölgeye etkisi ne olur? Dünya siyasetine etkisi ne olur? İsrail için başarısızlık ve İran’ın bu saldırıya dayanabilmesi bizi bu savaşın en temel sorusuna bir kez daha götürür: Bölge, İsrail’in Batı’nın askerî kolu olduğu neo-sömürgeci müdahalelerden özgür bir geleceğe kavuşabilir mi? Bu sorunun cevabı Batı Asya’nın ötesinde siyasi ilişkileri değiştirir, Avrupalı ülkelilerin ve Hindistan’daki bizlerin de öğrenmesi gereken ders bu.

*peoplesdemocracy.in