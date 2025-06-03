İsrail İran’ı vurmaya hazırlanırken ABD sessizce üslerini güçlendiriyor

Robert INLAKESH

İsrail’in İran’ı vurma tehdidi giderek daha sesli konuşulurken, ABD de sessizce ancak şüpheye yer vermeyecek biçimde kendi hamlesini yapıyor. Geçtiğimiz ay Washington habersizce stratejik bombardıman uçaklarını ve savaş uçağı filolarını Tahran’a saldırı mesafesinde olan Hint Okyanusundaki Diego Garcia askeri üssüne yerleştirdi.

Resmi açıklama silahların korunmasına dair bir hamle olduğu. Ancak konuşlandırmanın boyutu ve doğası Washington’ın İsrail’in başlatacağı bir saldırıya olası askeri müdahalesi için zemin hazırladığı ya da en azından Tahran’a aralarına girmeyeceği mesajı verdiğine dair spekülasyonlar yarattı.

Aşağı yukarı bir ay önce Amerikan Hava Kuvvetleri, nükleer kapasiteli hava araçlarından oluşan aktif filosunun üçte biri kadarını, yani 6 B-2 Spirit bombardıman uçağını Diego Garcia’ya konuşlandırdı. Bu araçlar ABD’den çıkıp tüm küredeki bütün hedeflere uçabilir, etkili olmaları için başka bir konuşlandırmaya ihtiyaçları yok. Bu yüzden de Hint Okyanusundaki uzak bir adaya yerleştirilmeleri dikkatleri çekiyor.

Söylendiğine göre B-2’ler Yemen’de Esnsarullah hedeflerine yönelik ön saldırılarda, sınırlı bir stratejik etki ile kullanıldılar. Yemen’deki Amerikan operasyonlarının resmi açıklamalarına bakarsak, en azından bazı B-2’lerin yerine yine güç gösterisi görevlerinde kullanılan uzun menzilli B-2 stratejik bomba uçakları yerleştirildi.

Ancak, ek silah gücü de eklendi. Bütün bir F-15E Strike Eagle savaş uçakları filosu üsse uçtu. Bu jetler saldırı kapasitesine sahip olsa da açık kaynak istihbarat analizlerine göre muhtemelen üs savunması için konuşlandırıldılar. Bu iddia eğer doğruysa Pentagon’un Diego Garcia üssünü yalnızca saldırı merkezi değil aynı zamanda da daha ciddi bir tırmanma durumunda olası hedef olarak gördüğü anlamına gelir.

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Ayrıca yine istihbarat kaynakları, İsrail tarafında gerçek bir hareketliliğe işaret ediyor. Salı günü yayınlanan bir CNN haberi, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlandığına işaret eden iletişim ve saha faaliyetlerinin sızdırıldığını yazdı. Amerikan resmi kaynakları bu planların faaliyete geçtiğini ve ciddi olduğunu düşünüyor.

Nisan ayında Donald Trump İsrail’in böyle herhangi bir operasyona “liderlik edeceğini” söylemişti. Bu yorum birçoklarınca Washington’dan doğrudan bir yeşil ışık değilse bile destek mesajı olarak yorumlanmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da kendi çapında tekrar tekrar hükümetinin İran’ın bir nükleer silah devleti olmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

Diplomatik kanallar hala açık olsa da ABD’nin yeni “kırmızı çizgi” politikaları herhangi bir düzelmenin önüne geçiyor. ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff geçtiğimiz günlerde, 2015’teki nükleer anlaşmada olmayan bir talep olarak, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini

durdurması gerektiğini söyledi.

İranlı yetkililer böyle bir talebi açıktan reddetti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, zenginleştirme faaliyetinin bir egemenlik hakkı olduğunu, pazarlık edilemez bir konu olduğunu yineledi. Ayetullah Seyit Ali Hamaney de ABD’nin yeni şartlarını “saçmalık” olarak yorumladı.

Ve 22 Mayıs’ta Arakçi daha sert bir uyarıda bulundu: Eğer İsrail’in tehditleri sürerse İran’ın, “nükleer üslerini savunmak için özel önlemler alacağını” belirtti. Açıklama özellikle muğlak tutulsa da Tahran’ın her tür olasılığa hazırlandığı konusunda herhangi bir şüphe bırakmadı.

Washington’da ise bu sırada etkili düşünce kuruluşları daha sert bir yaklaşım için baskıları artırıyor. Yakın Doğu Politikaları için Washington Enstitüsü (WINEP), İran’ın zenginleştirme altyapısının tamamen ortadan kaldırılması çağrısı yapıyor. Demokrasilerin Savunması Kurumu daha fazla ambargo uygulanması gerektiğini belirtti. Atlantik Konseyi, ABD’nin “Obama’nın İran anlaşmasını” yenilemekten uzak durması gerektiği konusunda uyardı.

Tüm bunlar yaşanırken, şu an bir WINEP’te olan bir Biden hükümeti üyesi Dana Stroul, İran’ın mevcut zayıflığının askeri müdahale için fırsat sunduğunu iddia etti. Bu görüş, Washington’ın düşünce kuruluşu ağında büyüyen bir konsensus yarattı: Tahran kırılgan vaziyette, şimdi saldırı zamanı.

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Bu sesler geçmişte de bölgede Amerikan müdahalelerine biçim veren sesler. Yeniden ortaya çıkmaları, taktiksel askeri konuşlanmalar ve retorik gerilimler, geçmişe benzer bir örüntüye işaret ediyor.

Tüm bu konuşulanlar arasında eksik olan ise olası sonuçlara yönelik bir kamuoyu tartışması. Yalnızca İran değil tüm Amerikan çıkarları, bölgesel istikrar ve Amerikan halkına dair. İran ile karşı karşıya gelmenin çok ciddi sonuçları olacaktır, buna rağmen Washington’da pek az kişi bu tür bir çatışmanın Amerikan ulusal çıkarlarına ne türden bir fayda sağlayacağını kamuoyunda tartışıyor, istisnalardan biri olarak Cumhuriyetçi Thomas Massie, bu bizim savaşımız mı diye sorduğu için güçlü lobilere hedef oldu.

Diego Garcia’daki konuşlanma bir tür tedbir olarak da yorumlanabilir. Ancak bu aynı zamanda vekil güçler, baskı yapan lobiler ve farklı çıkarları olan müttefikler tarafından belirlendiği dönemlerde tedbirlerin politikaya, politikanın savaşa ne kadar hızlı dönüşebileceğine dair de bir hatırlatma.

Savaşlar her zaman oylamalarla başlatılmaz. Hatta, sıklıkla nihayetinde ceremesini çekecek Amerikan halkının görebileceği noktadan çok uzakta sessiz konuşlandırmalarla başlar.

Kaynak: mintpressnews.com