İsrail’in genişleme stratejisinde yeni evre: İran

Yusuf Tuna Koç

Geçtiğimiz günlerde, Tahran ve Washington arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri arifesinde İsrail’in İran’da stratejik isimlere ve noktalara yönelik saldırısıyla bölgedeki gerilimler yeni bir seviyeye tırmandı.

Ortadoğu’da 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırım, Lübnan’ın kısmi işgali, Hizbullah’a yönelik suikastlar, Suriye’de rejim değişikliği, Yemen’de Husilere dönük bombardımanlar ve farklı kerelerce İran’a yönelik saldırılar, İsrail’in Batı desteği ile bölgede kendisine yönelik tüm direniş güçlerini ortadan kaldırma stratejisinde tam gaz devam ettiğinin kanıtı. İran’ın vereceği yanıtın boyutunu henüz görmek için erken olsa da geçmiş çatışmalardan da yaşanacaklara dair karamsar bir tablo çizmek zor değil.

Ancak bölgede İsrail’in gerilimi tırmandırma stratejisinin sonuçlarının nereye varabileceğini tahmin edebilmek için henüz erken.

Bu hafta, gazeteciler Zeynep Gürcanlı, Hediye Levent ve Dış Politika uzmanı Aydın Sezer ile İsrail’in saldırısının arkasındaki gerekçeleri ve yaşanan gerilimin olası sonuçlarını konuştuk.

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ZEYNEP GÜRCANLI: SALDIRI NETANYAHU HÜKÜMETİNİ İÇERİDE RAHATLATTI

Gürcanlı: "Şimdilik ABD’nin yaptığı “İsrail saldırısına dahlim yoktu” açıklaması Türkiye’nin durumunu rahatlatan bir açıklama. Ancak ABD ya da İngiltere’nin de dahil olması halinde Kürecik NATO radar üssü olması sebebiyle işlerlik kazanacaktır. Tahran yönetiminin de bundan rahatsızlık duyacağı açık" diyor.

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HEDİYE LEVENT: KORKUTUCU SENARYOLAR RAFA KALKMADI

Yaşananlarla, ABD’nin de İsrail’e söz geçiremediğini görmüş olduk. Bu mümkün mü derseniz evet. İsrail Gazze, Lübnan, Suriye, İran derken ülke ülke saldırılarını sürdürüyor ki ne bölgede ne uluslararası alanda bu saldırıları durduracak bir caydırıcı güç de yok. Dolayısıyla şimdi İsrail’in İran’ın askerî kapasitesini vurması sürpriz olmadı.

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AYDIN SEZER: İSRAİL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN DURMAYACAK

Saldırıya ABD ve İngiltere katılmadı ama İran saldırırsa da İsrail’i destekleyeceklerini açıkladılar, dolayısıyla yaşananlara kayıtsız olduklarını söylemek mümkün değil. Ben hedefin İran’da rejim değişikliği olduğunu, başarılamazsa da rejimin toparlanamayacak kadar zayıflatılmasının amaçlandığını düşünüyorum açıkçası.