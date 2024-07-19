İşsizlik ödeneğinden yararlanabilir miyim?

5 yıldır bir fabrikada çalışmaktayım. Kesintisiz sigortam yattı ama evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorundayım. Vardiyalı çalıştığım için ayrılmak zorundayım acaba işsizlik ödeneğinden yararlanabilir miyim?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları:

• Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik

sigortası primi ödemiş olmak,

• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Evlilik sebebi ile de olsa işinizden kendi isteğinizle ayrılacağınız için işsizlik sigortasından ne yazık ki yararlanamazsınız.

EMZİRME (SÜT) İZNİ NE KADAR?

Emzirme iznimin günde 1,5 saat olduğunu biliyordum. Fakat bir internet sitesinde 3 saat olduğunu okudum. Ben de işverenimi bilgilendirmek için kanun maddesini okutmalıyım, fakat bulamıyorum ve gerçekten böyle bir şey var mı?

İş Kanunumuz bu konuda açıktır. 74. maddenin ilgili kısmını aşağıda okuyabilirsiniz:

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

BAŞKA MAĞAZAYA GİTMEK İSTEMİYORUZ

Mağazamızı sözleşmesi biteceği için ağustos ayında kapatacaklar ama tam tarih belli değil. İmzaladığımız sözleşmede yakın mağazaya gönderme gibi maddeleri varmış. Mağazayı kendi istekleri üzerine kapatıyorlar. Bu durumda biz yine de tazminat alabiliyor muyuz? Başka mağazaya gitmek istemiyoruz.

Öncelikle bu kuruluşla olan iş sözleşmenizin içeriğine bakmak gerekiyor. Anladığımız kadarıyla zincir mağazalara sahip olan bir şirket. Siz işe girerken sözleşmenizde yer alan tayin maddesini kabul ederek işe başlamışsanız işverenden gelen bu tayin kararına uymanız gerekecektir. Aksi halde tazminat hakkınız olmaz. Ancak istisnai hallerde olabilir. Örneğin; işveren sizi istifaya zorlamak için ikametinize çok uzak işyerlerine tayin ediyorsa ve/veya ücret ve çalışma koşullarınızda olumsuz değişiklikler söz konusu ise çalışma koşullarının başkalaşması sebebiyle tayin edildiği işyerine gitmeyi kabul etmeyerek (haklı fesih hakkını kullanarak), kıdem tazminatı talep ederek işten ayrılabilir.