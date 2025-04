İstanbul'un gölgeleri arasında üç kadın

Ferhat ULUDERE

Bir doktor, bir yazar ve bir palyaço; aynı kentin içinde farklı hikayelerle bir araya geliyor Iraz Gökçe Zeytinli’nin kaleme aldığı Üç Kadın Bir İstanbul adlı romanda. Potkal Kitap etiketiyle yayımlanan kitap geçmişlerini çarmıh gibi sırtında taşıyan üç farklı kadının hikâyesini anlatıyor. Yazar ilk kitabında bu üç kadının hikayesine fon olarak İstanbul’u seçiyor.

Metropolün içinde saklanmış ve kimsenin görmediği hikayeleri açığı çıkaran Üç Kadın Bir İstanbul’u yazarı Iraz Gökçe Zeytinli’yle konuştuk.

“Üç Kadın Bir İstanbul”un yazım aşaması ile başlayalım? Bu üç kadın nasıl bir araya geldi ve bu hikayeyi anlatırken temel derdiniz neydi?

İnançları, kimlikleri ve kayıpları üzerinden ayrıştırılan, unutulan herkesi temsil ediyor Bazın, Asiye ve Yaren. Okuduğum, izlediğim üzücü haberler sonrası kendime şunu söylerdim ben, halen de söylüyorum; “Yarın öbür gün yine unutacağız.” Ülkemiz ve dünya gerçeklerine öykülerim vasıtasıyla ışık tutmayı amaçladım aslında. O insanların bilmediğimiz yönlerini, yaşadıkları zorlukları okuyucunun zihnine ve kalbine yerleştirmeyi arzuladım. Başka perspektifleri de yakalasınlar, fark etsinler istedim. Çünkü ötekilerin hikâyeleri olarak baktığımız yaşantılar, her an bizim de kapımızın önünde aslında ve zili çalması yalnızca an meselesi.

Üç kadının ortak noktası neden İstanbul, başka bir şehir değil?

Bunun iki temel nedeni var. Karakterlerimin mozaiği, İstanbul’un kültürel, etnik ve sosyolojik karmasıyla birebir örtüşüyor; katliamdan kaçmayı başaran Ezidi bir doktor, maskeyle kendini gizleyen bir palyaço ile ev arkadaşları olan cüce genç kadın ve transeksüel şarkıcı, depremde kaybettiklerinin acısıyla kalabalıklara sığınan bir yazar… Dünyaya baktığımızda da bu parçaları aynı anda taşıyan şehir sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Bir diğer sebep de, ben İstanbulluyum. Her ne kadar ülkemizin bir çok şehrini ziyaret etme şansı bulsam da İstanbul benim çok iyi tanıdığım bir dost gibi. Her bir köşesine hakim olduğum, karakterlerimle beraber yaşadığım bir kent burası.

Ben üç kadının travmalarının aslında bir şehir olarak İstanbul’un travması olarak da okudum. Öyle, İstanbul çok enteresan bir şehir. İçinde öfke patlamaları, kavgalar, çekişmelerin eksik olmadığı tutkulu bir aşk hikâyesi gibi. Zaten ondan dolayı adına yüzlerce şiir, şarkı, roman yazıldı, yazılmaya da devam ediliyor. O kadar çok farklı duygu durum ve öyküyü taşıyor ki sırtında, ilham almamak ve bunu anlatma ihtiyacı duymamak mümkün değil.

Biraz da size dönelim, yazma macerasının başına gidersek, neydi sizi yazmaya iten?

Yazmak veya yaratıcı sanatlar, müzik aslında bir dışa vurum yöntemi. Ben buna yaşım henüz çok gençken “zehir” diyordum, bir şekilde içimden atmam gereken bir duygu yoğunluğu esasen bu. Kendi hayatınızdan, başka insanların hatta diğer tüm canlıların yaşamlarından topladığınız, biriktirdiğiniz his ve gözlemleri paylaşma ihtiyacı diyebiliriz. Benim her şeyle derdim olabiliyor ve aslında bir nevi dertleşiyorum okuyucularla.

Senaryo eğitimleri aldığınızı biliyoruz, bu eğitimlerin romana nasıl bir katkısı oldu?

Senaryo eğitimimin bana en büyük katkısı sistematik çalışma yöntemi oldu. Senaryo öncesi yazılan ve sinopsis dediğimiz özet yazma alışkanlığım, roman ve öykülerimi oluştururken bana büyük kolaylık sağlıyor. Yol haritanız varsa, kaybolmuyorsunuz.

Edebiyat ve sinema arasındaki bir sevgililik ilişkisi var gibi geliyor bana, bazen çok güzel buluşmalar oluyor, bazen ise korkunç sonuçlar çıkıyor.

Ben bilhassa edebi eserlerin sinema veya dizi uyarlamalarında mümkünse eserin sahibiyle ortak çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Karakter derinlikleri, olay örgüsü ve mekanların bir anlamı var yazar için. Bunları tam olarak anlamadan yapılan uyarlamalar bilhassa okuyucuları için eziyete dönebiliyor. Hatta cast için bile fikir alınmalı. Örneğin kitabımdaki ilk öykü olan Vicdan ve Tereddütler Üstüne adına benim kafamda oyuncular dahi belli şimdiden.

İlk kitabınız ile edebiyat dünyasına girdiniz, nasıl bir yol çizmeyi planlıyorsunuz kendinize?

Öncelikle yaşadığım müddetçe yazıp üreteceğim ben, burası net. İkinci kitabım bitmek üzere, Haziran ayına yetiştirmeyi çok arzu ediyoruz yayınevimle. Bir aşk üçlemesi geliyor, yine psikolojik gerilim ve polisiye öğelerle bezeli farklı bir kurgu. Ayrıca kısa öyküler ve denemeler de yazıyorum. Ben yazarak var olmak istiyorum. Kalemim sonsuzluğa açılan bir kapı benim için…