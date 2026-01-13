İstanbul’da ‘haraç ağı’

Kentin çeperlerindeki yoksul mahallelerinden ibaret sanılan ve belki de bu yüzden çok önemsenmeyen, dışarıdan bakılan çete şiddeti, kiraların astronomik olduğu, adına “nezih” denilen semtlere de uğruyor.

Bu semtlerdeki işyerlerinden de “sokağın hakkı” diye haraç kesilmek isteniyor, tehditlere maruz kalıyorlar. Yani çeteler, arada sırada bazı kurşunlama olaylarıyla gündeme gelse de çoğunlukla güvenli olarak bilinen ilçelerde de hüküm sürmeye çalışıyor. Çeteler mahalleden çıktı, hedeflerinde bütün İstanbul var.

ŞİRİNEVLER

Casperler iddianamesine göre, liderliğini Hamuş kod adlı İsmail Atız’ın yaptığı çete, İstanbul, Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde faaliyet gösteriyor. Zanlıların, “Bahçelievler’in Şirinevler bölgesinde uyuşturucu madde ticareti, yağma, tetikçilik gibi suçlarla maddi kazanç elde edebilecekleri her türlü gayri meşru faaliyet alanlarında yer aldıklarının tespit edildiği” ifade ediliyor.

Ancak tek “faaliyet” alanları bu bölge değil.

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Beykoz, Fatih, Bakırköy, Sarıyer, Çekmeköy, Pendik, Avcılar, Başakşehir, Tuzla, Sultanbeyli, Esenyurt, Esenler, Güngören, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Sultangazi de iddianamede suç yeri olarak belirtilen ilçelerden. Ayrıca İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Adana’daki bazı gasp, yağma ve silahlı saldırılardan da Casperler sorumlu tutuluyor.

Kimilerinden 3, kimilerinden 5, 8 hatta 15 milyon lira istenen işletmelerin kurşunlanmasıyla ilgili sayfalarca müşteki beyanı var.

İddianamedeki 116 suçlamadan bazıları şöyle:

KADIKÖY

14 Kasım 2024’te saat 05:30 sıralarında Feneryolu Mahallesindeki Kale Taksi isimli iş yerine yönelik yakarak mala zarar verme eylemi…

BEŞİKTAŞ

5 Mayıs 2025’te Etiler Mahallesi’nde bulunan Nolimit SC Oto Galeri’ye silahlı saldırı…

14 Nisan 2025’te Sinanpaşa Mahallesi’ndeki Fennos Cafe’de Cengiz Şire’nin ateşli silahla öldürülmesi…

BAKIRKÖY

29 Temmuz 2024’te Sakızağacı Mahallesi’ndeki Oh Olsun isimli işyeri önünde işyeri yetkilisi B.K.’nın ve bir müşterinin silahla kasten yaralanması…

3 Ağustos 2024’te yine Sakızağacı Mahallesi’ndeki XS Club’a silahlı saldırı…

BEYKOZ

29 Haziran 2025’te Çubuklu Mahallesi’ndeki Hisar Motors’un kurşunlanması…

ŞİŞLİ

24 Mart 2025’te Grand Aras Otel içindeki Han Aras Restoran’ında üç kişinin yaralandığı silahlı saldırı…

Haritaya baktığımızda, sorunun giderek büyüdüğünü, tek bir çetenin dahi tüm İstanbul’da “haraç ağı” kurmaya çalıştığını görüyoruz.