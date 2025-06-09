İstanbul’dan Rus Eifman Balesi geçti

Konuk Yazar - Yazgülü ALDOĞAN

Bütün yaşamı dansa ve baleye adanmış bir Rus sanatçı; Boris Eifman. Rusların baleye verdiği önem ve Slav ırkının özelliklerinin sahneye yansıması zaten Nureyev gibi dünyaca ünlü Rus dansçıların çıkmasına neden olmuş. Eifman küçük yaşta baleye başlamış ama onun kadar atletik bedene sahip olmadığı için olsa gerek, koreografide yaratıcılığa yönelmiş ve klasik bale yerine St. Petersburg’da kendi okulunu ve balesini kurarak modern, çağdaş baleyi, dahası bale tiyatrosunu kurmuş. Rus edebiyatının ünlü eserlerini baleye uyarlayarak dünyada büyük ün kazanmış Eifman, İstanbullu sanatseverlerin gönlünü de ‘Anna Karenina’ ve Rus Prens Pavel’in iktidar kavgasını yansıttığı ‘Rus Hamlet’ baleleriyle çalarken konservatuvar bale öğrencileri için de bir bale dersi uygulaması gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nin Bale Stüdyosu’nda kız-erkek genç bale öğrencileri, Boris Eifman’ın asistanı Lyubov Andreeva’nın repetisyonu ile teknik çalışırken bu çalışmayı ve ardından Eifman’ın yaşamını anlatan belgeseli de izleme şansım oldu. Sahnede kuşlar gibi uçuşan, partnerinin kollarında gökyüzüne ulaşan ya da ‘point’te parmak uçlarında dakikalarca dans ederek tütülerinin içinde perileri andıran balerinler bu teknik ve stile nasıl ulaşıyorlar? Bunun bazı sahnelerini Natalie Portman’ın başarıyla canlandırdığı Siyah Kuğu’da ve Nureyev’in yaşamını anlatan filmde izlemiştim.

CANLI DERS

Yüzleri kendilerine çok yakışan ergenlik sivilceli delikanlıların, dağınık saçlarını topuz yapmış, eşofmanlı genç kızların repetitörün gösterdiği figürleri izleyip salonda kendilerini de izleyerek tekrar etmelerini seyretmek değişik bir deneyimdi. Ucu alçılı o bale pabuçlarının içinde saatlerce yapılan çalışmalarda ayak tırnaklarının nasıl kanadığı, kaslarının nasıl yorulduğunu anlatırlar, biliriz. Eifman’ın dansçıları sadece estetik değil, ayrıca çok da akrobatikti! Balerinin, baletin arkasından kalçasına basarak kollarının üzerinde nasıl yükseldiğini ve sadece tek elini tutarak yükseklerde nasıl dans ettiğini görmeden inanmak mümkün değil! Bir saat süren derste öğrenciler kan ter içinde figürleri tekrar tekrar uygular, eğitmenin gösterdiği adımları onun istediği gibi yapmaya çalışırken sahnede seyrettiğimiz performansa ulaşmak için saatler değil, yıllarca bıkmadan, vazgeçmeden çalışmaları gerekiyor. Bizim Degas tabloları gibi izlediğimiz dans dersi bir saatin sonunda biterken bu kadar çabayla varılan teknik ve estetiğin ömrü ne yazık ki çok kısa. Dansçılar fiziki kapasite ve estetik açısından sahneyi çok erken bırakıyor ve mesleğe koreograf ve eğitmen olarak devam ediyorlar. Aynı kayan bir yıldız gibi.