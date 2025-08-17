İstanbul’u ayrıntılarda yaşamak

Şehrin tarih boyunca her zaman bir arada yaşamaya çalıştığımız İstanbul’un tarihini araştırmak, pek çok bağlamda hiç de zor olmayan bir iş; tabii nereden başlayacağımızı ve nerelerde nasıl kaybolup nerelere varacağımızı kestirebilmenin dışında. Şehrin tarihine, kültürüne, yaşamına dair birçok resmî, akademik, yaygın kabul görmüş kaynak var. Ancak kentlerin tarihsel ve kültürel serüvenini incelemek için en eğlenceli ve kıymetli yöntemlerden birinin, oranın günlük hayat öykülerinin izini sürmek olduğu aşikâr.

Gazeteci ve yazar Osman Cemal Kaygılı’nın, İstanbul’un Köşe, Bucağı başlığı altında 1931 ve 1932 yıllarında Yeni Gün gazetesinde tefrika edilen yazı dizisi, İstanbul’un günlük yaşamına dair önemli izler sunarken 1930’lar İstanbul’unu okurlara keyifli bir üslupla anlatıyor.

Edebî yönü ve yazın tarihimizdeki önemi epey büyük olan kitap, yayıma hazırlayan Cengiz Kahraman’ın katkılarıyla görsel anlamda da şölene dönüşüyor. Yaklaşık doksan yıl öncesine dönüp baktığımız İstanbul’un Köşe, Bucağı ; şehrin renkli simalarından esnafına, mahalle aralarından ticaretin yoğun olduğu büyük caddelere kadar uzanıyor.

Everest Yayınları’ndan Onurhan Ersoy’un editörlüğüyle ortaya çıkan edisyonuyla; aslına uygun biçimde, dönemin fotoğrafları ve karikatürleriyle zenginleştirilen kitap, son derece titiz bir çalışmanın ürünü. Osman Cemal’in metinlerinin ilk defa orijinal görselleriyle birlikte bir araya getirilmesi, bu baskıyı özel kılıyor. Basında yazılmış, çizilmiş, gösterilmiş her olgu o günün gündelik tarihini ölümsüzleştirir. İstanbul’un Köşe, Bucağı , 1930’ların ilk yıllarında genç Türkiye’nin en büyük şehrini güçlü bir arşiv niteliğiyle okura sunuyor. Kitap bu yönüyle nostaljik dokularıyla ön plana çıktığı kadar okura dünü ve bugünü karşılaştırmayı, gözlemlemeyi kolaylaştıran bir kaynağa dönüşüyor. Hem edebî lezzetle yoğurulmuş bir basın dili hem de araştırmalara katkı sağlayabilecek somut bir gündelik hayat tarihçesi bu kitapta buluşuyor. Gazetecilerin özgün bir üslupla kentin sokaklarında kaybolup metinler yazması, hayatın gerçekliğine dair gözlemlerin ihmal edilmemesi bağlamında da önemli ve değerli.

Kitabın öne çıkardığı birçok değerli unsur var. Bu noktada şehrin çokkültürlü katmanlarını ve zengin demografik yapısını ön plana çıkarmak mümkün. Tektipleşmenin, monotonlaşmanın henüz esir almadığı mahalle kültürleri, eğlence hayatı, insan tipleri bu kitabın anlattığı İstanbul’da siyah beyaz fotoğraflarla ölümsüzleşmiş olsa da şehre renk katıyorlardı. Kaygılı’nın bir dönemi anlatmaktan öte ölümsüz kıldığı satırlarda İstanbul’un sevdiğimiz, özlediğimiz, öykündüğümüz çeşitliliği dikkat çekiyor. Kaygılı’nın İstanbul’u, zengin dokulara sahip bir toplum yapısını hayatın her alanında barındırıyor. Kitapta söz edilen Ermeni seyyar aşçılar ve Rum meyhanelerinde buluşan İstanbullular, günümüzde silinmeye yüz tutmuş toplumsal dokuların ve etkileşimlerin temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Kurtuluş’ta, Balat’ta, Fener’de, Gedikpaşa’da, Kuzguncuk’ta, Beyoğlu’nda bu kozmopolit mirasın özellikle mimari yansımalarını görmeye devam etsek de yaşam kültürümüz tektipleşiyor. Bütün okuduklarımız, keyifli bir nostaljik anlatının yanı sıra hüzünlü hayıflanmalara da kapı açıyor.

Elbette İstanbul sokaklarında yalnızca etnik ya da dinsel çeşitlilikten söz etmek mümkün değil. İnsanlar, uğraşlarıyla da özgün kimlikler edinirlermiş. Kitapta dilencilerden seyyar satıcılara, kayıkçılardan tellallara kadar birçok işin erbabına rastlıyoruz. O günlerde önemli bir gazetecinin gözlem alanına dahil olan bazı meslekler, işler bugün de var ama zamanın dönüştürücü gücü bugün bazı meslekleri yalnızca böyle kitaplarda karşılaşabileceğimiz, tarih olmuş hatıralara çevirdi.

Anlatısı ve içeriğiyle okur için anlamlı bir zaman yolculuğunun tur rehberliğini üstlenen Osman Cemal Kaygılı, tarihe düştüğü notlarla İstanbul’un dinamizmini ortaya koyuyor. Zira Osman Cemal gözlemlerini bulunduğu zamanın monoton akışının ötesine taşıyarak şehrin muhitleri hakkında yorumlarını ve yer yer öngörülerini de ortaya koyuyor. En ilgi çekici kısım ise hem beklentiler hem de dönemin koşulları dahilinde şehrin bugün de çok iyi bildiğimiz muhitlerinin 1930’larda yazara sunduğu gözlemler. Bugünkü haliyle bildiğimiz, her gün geçtiğimiz ya da bilakis adını bile duymadığımız semtlerin o günlerde İstanbul’da hangi ihtiyaçları ve beklentileri temsil ettiğini okumak, içinde yaşadığımız şehrin dinamizmini ortaya koyuyor.

Örneğin, yazı dizisinin ilk bölümünün başlığı “İstikbal’in Şişli’si: Karagümrük” şeklinde. Burada, 1931 itibarıyla tramvay hattıyla yeni yeni hareketlenen Karagümrük’ün hızla modernleşmeye başlaması anlatılıyor. Kaygılı, Karagümrük’ün dış mahallelerinde geniş caddelerin açıldığını, apartmanların yükseldiğini görünce “Bu ne biçim Karagümrük, yoksa Beyoğlu yavaş yavaş bu tarafa mı taşınmaya başlamış?” şakayla karışık söyleniyor. Dış Karagümrük’te birbiri ardına açılan mağazaları “bonmarşe”lere benzetiyor; küçük dükkânların gelecekte büyük müesseselere dönüşeceğini yazarak bu semtin Şişli misali bir cazibe merkezi haline gelebileceğini öngörür. Aradan geçen yıllar, Karagümrük’ü belki bir Şişli yaptı mı, ziyadesiyle tartışılır ama Kaygılı’nın öngörüleri, İstanbul’da birçok muhitte gerçeğe dönüşme eğilimini sürekli hale getirdi.

İstanbul’un Köşe, Bucağı bir dönemin “yalnızca güzellenebilecek” nostaljisini ele almadığı ve daha evvel de belirttiğim gibi bir gazetecinin usta gözlemciliğiyle gündelik hayatın her yönünü ele aldığı bir eser. Erken Cumhuriyet döneminin İstanbul yaşamına dair belge niteliği taşıyan kitap, kent yaşamının kaotik ve kusurlu noktalarını da gözler önüne seriyor. Resmî tarihe alternatif yaratan, anlatısını halkın yaşamından alan kitap, doğrudan politik eleştiriler dile getirmez ama dönemin İstanbul’undaki eksikliklerin ve aksaklıkların kent yaşamını nasıl etkilediğini de anlatıyor. Kaygılı, ekseriyetle teorik meselelerle ele alınan bir dönemi doğrudan yaşam pratiklerine odaklanarak ele alıyor.

Kitabın kapağındaki imza her ne kadar Osman Cemal’e ait olsa da bu yazı dizisi, kolektif bir emeğin ürünü. Görsel yükünü Cumhuriyet ve Yeni Gün gazetelerinden usta foto-muhabirler Namık Görgüç ve Cemal Görel’in üstlendiği kitap, estetik zenginlikten ziyade belgesel niteliğinde görseller taşır. Romantizmden uzak, gerçekçi ve net görüntüler sunan bu fotoğraflar, kitabı yayıma hazırlayan Cengiz Kahraman’ın koleksiyonundan İstanbul’un Köşe, Bucağı ’na aktarıldı ve yaklaşık doksan yıl sonra bu fotoğraflarla metinler yeniden buluştu. Cengiz Kahraman’ın, bu fotoğrafları bulup gün yüzüne çıkarması, başlıbaşına bir arşivcilik başarısı. Kitaptaki karikatürler ise, yazı dizisinin hazırlandığı dönemin ileriki yıllarında Türkiye’nin en önemli soyut ressamlarından birine dönüşecek olan Ercümend Kalmık’ın imzasını taşıyor. Kalmık’ın çizimleri, Kaygılı’nın kaleminden dökülenlerle ortak bir ruh taşıyor. Metin, fotoğraf ve karikatürün bu birlikteliği, 1930’lar İstanbul’una dair, tek başına metnin asla sunamayacağı kadar zengin ve çokboyutlu, eşsiz bir tarihsel belge ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, İstanbul’un Köşe, Bucağı yalnızca Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli şehirlerinden birini, Cumhuriyet’in genç zamanlarındaki yaşam kültürüyle ele alıyor. Bunu yaparken de zarif, incelikli, yer yer mizahi yer yer eleştirel yaklaşıyor. Bir şehrin yaşanmışlığı, bazen “küçük ayrıntılarda” ortaya çıkar. İstanbul’u yaşamak ve köşesini, bucağını irdelemek isterseniz, bu kitapta çok şey bulacaksınız.