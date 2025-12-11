İstikamet emeğin türkiye’si

İlknur BAŞER

Tokat Şık Makas işçilerinin direnişlerinin parçası olan 16 Kasım mitinginde işçilerle hasbıhal ettik. İşten çıkarmalardan önce 3500 işçinin çalıştığı ve sendikalaşmanın olduğu fabrikada, iş kazalarının boyutlarını işçilerden dinlediğimde rejimin sömürü boyutlarını bilmeme rağmen tüylerim ürperdi. Aynı günlerde BirGün’de Prof Dr. Aziz Çelik iş cinayetlerinin SGK raporlarına göre yayınlanan rakamlarının gerçekte iki katı olduğunu SGK verileriyle ortaya koymuştu. Ancak işçilerden dinlediklerim; bu rakamların da buzdağının görünen yüzü olduğunu gösterdi. İşçiler; çalışırken günde neredeyse iki üç işçinin parmaklarının koptuğunu, kotların işlemden geçtiği çamaşır makinasında unutulan işçinin bir-iki saat makinada santrifüj olduğu ve ciğerleri patlamak üzereyken çıkarılıp hızlıca ortamdan uzaklaştırıldığı vb gibi iş kazalarının çoğunun kayda geçmediğini belirttiler. Kaza geçiren işçilerin ise; işten atılmak ve başka yerde işe giremeyeceği tehditlerine maruz kaldığını paylaştılar. İş güvenliği önlemlerinin kağıt üzerinde kaldığı, denetimlerin haberli, göstermelik yapıldığı ülkede iş kazalarını bildirmemek patronlardan beklenendi. Soma, Ermenek, İliç, Dilovası’nda. İşçi katliamlarının yaşanması da tesadüf değildi.

İŞÇİLER ÇIKARTILIYOR

AKP ile emek rejimi genel olarak; düşük ücretler, sendikasızlaştırma, esneklik, denetimsizlik, kölece çalıştırma üzerine kuruluydu. İşçi sınıfı yaşamak için çalışırken parça parça kaybettiği organlarıyla yavaş yavaş ölüme yatırılıyordu. Sermaye düzeni işçileri; yedek işgücü ordusu, işsizlik, açlıkla tehdit ediyordu. Yıllardır topraktan koparılarak mülksüzleştirilen, işçileştirilen emekçiler; bu kez sermayenin ucuz emek cenneti ülkelere göçüyle işsizleştiriliyor. 2025 yılı bitmeden iki bin tekstil fabrikası kapanarak Mısır’a göç etti. On binlerce işçi işsiz kaldı (kadın işçiler ağırlıkta). Kapanacak işyeri sayısının daha da artacağını söylemek müneccimlik olmaz. Benzer durum Cumhuriyet döneminde ülkenin sanayileşme hamlesi için kurulan Divriği demir madenleri için de geçerli. Önce maden özelleştirildi, bugün daraltacağız diyerek işçi çıkarılıyor.

Sermaye ucuz emek, hammadde için dünyayı dolaşırken, tek adam rejimi sermaye lehine düzenlemeleri emir telakki ediyor, hukuk sistemini patrona koruma kalkanı yapıyor. İşçi sağlığı-güvenliğini maliyet kalemi gören sermaye artı değeri arttırmak için işçinin hayatını yok sayıyor. Hakları için direnen Şık makas işçisi; ‘bizim valimiz yok mu? Devletimiz yok mu? Bizi neden görmüyorlar’ diye bağırırken gerçekte iktidarın patronun yanında saf tuttuğu gerçeğiyle yüzleşiyor.

Engels’in İngiltere’de emekçi sınıfların durumu kitabı: Sanayi devrimi ile topraktan koparılıp işçileştirilen milyonların kölece çalıştırılma örnekleriyle doludur. Engels eserinde 1844’lü yılların İngiltere’sinde çocuk, kadın, tüm işçilerin uzun çalışma saatleri, barınma, beslenme, iş kazaları ve sefaletini ortaya koyar. Kitapta ‘fabrikalar cenin tarlalarına dönüşmüştü’ cümlesi; 16-18 saat aralıksız çalıştırılan kadınların fabrika yanındaki depolarda baygın yatarken uğradıkları tecavüz sonrası düşükleri anlatmak için kurulmuştur. Yine; kopan bacak, kollar, yarı aç çalıştırılan işçiler, 3-4 yaşında minik parmakları sermayenin kullanımına sunulan çocuklar… Kitapta; işçi sınıfının sağlığı ile ilgili bahsedilen raporda, Manchester’daki işçi çocukların %57’inin 5 yaşını doldurmadan öldüğü belirtilir. Engels; ‘bir birey, bir diğerine bedensel zarar verir ve bu ölümle sonuçlanırsa buna insan katli, bunu yapan kişinin önceden bilmesine cinayet deriz. Aynı şekilde toplum da yüzlerce proleteri kılıcın ya da kurşunun yol açacağı ölümler kadar vahşice, doğal olmayan, zamansız bir ölümün pençesine ittiğinde, binlerce kişiyi yaşamı için gerekli olan şeylerden yoksun bıraktığında ve yaşayamayacağı koşullara sürüklediğinde ve bu binlerce insanın yok olacağını bile bile bu koşulların sürmesine izin verdiğinde cinayet işlemektedir.’

Kitabın yazılmasının üzerinden 175 yıldan fazla zaman geçti. İşçi sınıfı yıllar içinde örgütlü mücadeleyle bir dizi kazanım elde etti. Hatta bazı ülkelerde adaletsiz düzeni yıktı, isyan bayrağını indirmedi. Emek ve sermayenin savaşı hep sürdü. Reel sosyalizmin yıkılışıyla ‘ilan edilen’ sınıflar bitti tezine rağmen bugün katmanlaşmış yapısıyla işçi sınıfı tüm çıplaklığıyla ortada. Temel çelişki bellidir.

*SOL Parti Sözcüsü