İşveren 7 aydır masadan kaçıyor

Mahir KANAAT

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) görev yapan temizlik ve güvenlik personeli, düşük ücret ve yetersiz sosyal haklara karşı seslerini duyurmak için 34 gündür grevde. 4 Temmuz’da greve çıkan işçiler düşük maaşlar ve yetersiz sosyal haklar karşısında taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) sürecinde hükümetin tepki çeken zam teklifinin ardından Büro İş Sendikası’na üye 500’ün üzerinde emekçi, enflasyon karşısında giderek eriyen maaşlarına ve çalışma koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Emeğin karşılığının ne olduğunu çok iyi bildiğinin altını çizen Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba şu ifadeleri kullandı:

“Bu toplu iş sözleşmesi aslında ocak ayında bitmeliydi. Bugünün konjonktüründe aylarca süren belirsizliklerin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Birileri emeğimizi küçümsüyorsa ve baskı kuracaklarını zannediyorsa işte buradayız. Üniversiteye emek veren çalışanların sendikası olarak her zaman üyelerimizin ekonomik ve sosyal hakları için müzakere masasında olmaya hazırız. Tutarsız tavırlar sebebiyle çok mağdur edildik. Çok sıkıntılar yaşadık. Artık bu sıkıntıların daha fazla yaşanmasını istemiyoruz. Haklarımızı alıncaya kadar her ne olursa olsun bu eylem devam edecek. Çünkü karalıyız, haklıyız. Ocak ayından bugüne kadar gelen süreçte sağlıklı bir müzakere süreci yaşayamadık. Yaşadıklarımız adaletli değil. Bu işin bu noktaya gelmesi milyonlarca işçinin ekonomik anlamda bir travma yaşamasına sebep oldu” dedi.

Haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirten Öz Büro İş İzmir temsilcisi Adem Aydemir de şunları dile getirdi: “İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde bu yılın ocak ayından bugüne dek süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığından dolayı grevin 34’üncü günündeyiz. Şu ana kadar çalışmış olduğumuz kurumun artık bu işin daha fazla uzamaması için 10 yıldan fazladır emek veren personelini düşünüp sözleşme masasına oturmalarını talep ediyoruz. Bu sürecin hem kurumdaki yöneticilerimize hem de kadrolu işçi personelin yararına olmadığı düşüncesindeyim. Haklarımızı alana kadar greve devam edeceğiz.”