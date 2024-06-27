İsyan gelecektir

“Mülkiyeliler Birliği’ndeki kum havuzunu hatırlayan bir ben kaldım şimdilerde” diyor Eren Aysan Arka Sokakta İsyan’da. Birkaç gün evvel arkadaşım Emel “Ankara’da güzel bahçeli bir yer vardı çocukken mini golf oynardık” dediğinde ‘Begül’ diye yanıtlarken saklayamadığım heyecanım bundan benim de. Biz olma halinin özlemi. Artık biz duygusuyla öyle az karşılaşıyoruz ki. Ortak acılarla, benzer yazgılarla ve yalnızlıklarla sınanmış olanlarımız bile birbirine sarılır, birbirinden güç alırken şimdilerde bambaşka beklentilerle birbirine kırılır, uzaklaşır oldu. Ben diyor, ben odağından bakıyor herkes hayata. Kendisi için beklediği ilgiyi yanı başındakinden esirgeyerek yargılayan oluyor. Bunun kendisini ne denli ve daha da yalnızlaştırdığını fark etmeden ben öznesinin penceresinden kalabalık sokağı ve karmaşayı izliyor, olan bitene müdahale edemeyişine için için kırılırken bir başkasının neden müdahale etmediğinin hesabını soruyor, sorguluyor. Belki onun da yetemediklerine isyan ederek yaşadığını, boğulmamak için son gücüyle dalgalara karşı kulaç attığını unutarak en sert, en keskin eleştirileri peş peşe sıralayıveriyor.

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Duyarsızlaşıyoruz. Söylemeden, sormadan birbirini anlayanların, konuşmadan söylenenlerin incelikli zamanları çok gerilerde kaldı. Göze sokmadan, karşılık beklemeden paylaşmanın, başkasının acısını alan küçük sessiz jestlerin olmadığı bir dünya artık burası. Sessizliğin sesini duyanlar güzelim atlara binip giderken gürültünün patırtının içinde sesini duyuramayanlar can çekişiyor. Canan Kaftancıoğlu 31 Mart 2019’da İstanbul kazanıldığında “Biz Mevsimi” başlıyor demişti. Ben bu tanımı çok sevmiştim. Ayrımcılığa karşı kapsayıcı ve içtenlikli bir güneşi de yağmuru, fırtınayı da paylaşma hali. Biz mevsimi birbirini gören, hisseden, koruyan, kucaklayan bir kavrayışı tarif ediyordu. Şimdilerde sokakta elinde bir şemsiyeyle tek başına yürüyor herkes.

Bu dünyadan göçen onurlu hayatları, bize bırakılan mirası hatırlatıyor Eren Aysan bize. Onlar acıya yenilmeyen, acıyı bize kader biçene isyan ederken sevgiyi, bilgiyi, ilkeyi ve iyiliği giyinmiş süvarilerdi. Nezaketle, tevazuuyla dokudukları yaşamlarının ibresi geleceğe bakıyordu. Biz mevsiminin çiğ taneleriydiler. “Hikâyesi güzel günler”in izini sürüyor Eren. ‘Arka Sokakta İsyan’ adını vermiş kitabına. Yitip giden soylu bir zamanı hatırlayarak, isyanının arka sokakta kalmasına razı gelmeyerek anlatıyor. Arka sokakları caddelere bağlıyor, çıkmaz sokakları haritaya şerh düşüyor. İsyanını arka sokaklara küreyen umarsızlığa başkaldırıyor. Orada bırakılmasını sağlayan sıradanlığın üzerine tertemiz zamanlardan kalma kolalı, beyaz iş bir aile örtüsü serip yarına davet çıkarıyor. Çalakalem yaşanan hayatın en gri duvarında üzerine sürülen boyaya isyan edip solmuş, yıpranmış köşelerden baş gösteren ayçiçeklerini yeniden boyuyor. Bazı insanların kalın duvarlarının altında kimsenin bilmediği cam kırıklarını o görüyor. Onlara basmadan, kesikleri kanatmadan yalın, zarif ve içtenlikli bir dille iyileşirken iyileştirici oluyor. Unutulsa da yerli yerinde duran güzellikleri usulca bugüne çağırıyor. Birlikte hatırlayıp, hissedenlerle paylaşarak bir belleği uyandırırken kuru otları yeşertmeye niyet ediyor. Ne olursa olsun dik duruşun bedelini ödeyenlere duyduğu sadakatle soy ağacımızın devamı için dallara renkli dilek ipleri bağlıyor. Kum havuzunda mercimek taşı aramaya davet ediyor bizi.

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Çankaya’da gittiğim Saime Ana anaokulunun bahçesinde en sevdiğim şeydi kumlar arasında tek tük saklı mercimeği andıran boz ve bej renkli taşları bulmak. Arka Sokakta İsyan için bir Ankara kitabı denebilir pekâlâ. Ankara önce şairlerini yitirdi. Aydınlarını İstanbul’a göç verdi. Sonra Ankara’nın yalnızlığı çoğaldı ve yayıldı. “Sadece Ankara’da değil bütün Türkiye’de azar azar, onar onar, yüzer yüzer öldük sonrasında” demiş Eren. Ahmet Erhan’ın Sivas yangınının ardından koşup Behçet Aysan’ın evine vardığında kapıyı çaldıktan sonra eve giremeyip Eren’in verdiği sandalyede daire kapısı önünde saatlerce sessizce oturuşunu anlatmış. Şu kirlenmiş zamanda, en inandığım yakınların ne kadar uzak olduğunun can acısıyla ayırdına vardığım bir anda yok oluşuna yandığım incelikleri hatırlatan, çarpıcı bir an/ı. Eren, “Ölmeyecek kadar yaralı” olma halini ve yarasını saklayarak başkaları için savaşan, “Gün gördüm, günler gördüm” diyebilen nadir aydınlarla anılarını, onlardan kendisine kalanları dingin, şiirsel bir dille bize sunuyor bu kitapla. Kimler yok ki o anılarda. Melih Cevdet Anday, Şükran Kurdakul, Vüs’at O Bener, Enver Ercan, Azer Yaran, Ulus Baker, Veysel Öngören, Ahmet Say, Gülten Akın, Metin Altıok…

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Bir arkadaşım yıllarca cezaevinde yatan akrabasına tahliye olur olmaz sormuş: “Dışarda en çok özlediğin neydi?” ve “Uzağa bakmak...” yanıtını almış. Biz, iki bina ötesine bile bakmayı beceremedik. O yüzden, bu soruya verilen buruk yanıt günlerce sarstı beni. Uzaklık salt mesafe değildir. Gelecek de ötedekidir. Ölüm de. Her ikisi de insanı ürpertir. Peki, geçmişin soylu yani? O da ürpertir mi insanı? Yoksa geçmiş nostaljik bir çağrışımla günümüzün karmaşasından kendini kurtarma yolu mudur? Belki de. Ben de bu satırları yazarak günün acısından arınmaya çalışıyorum, kim bilir?” İşte bu satırlar bana ufka bakıp kendini görenlerin hoyratlığında her gün geçmişle bağımı derinleştiren özleme anlam bulmaya çalıştığım bir anda bir kapı açtı.

Eren’in “Arka sokakta isyanımız bol olsun” dileğiyle bana imzaladığı, tarifi zor duygularla okuduğum bu kitabı sizlerle paylaşıyorum ki öyle olsun!