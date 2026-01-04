“İsyanı var bizde haksız yüzyılların, özlemi var bizde geniş hayatların”

İrem Esra Kömürcü Altun - Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı

Takvimler 17 Mayıs 1987’yi gösterdiğinde, Çankırı hakimi Mustafa Durmuş’un, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen bir kadının talebini “Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin!” diyerek reddettiğinin ortaya çıkması ile kadınlar örgütlenerek önce protesto telgrafları çekmiş, akabinde toplu olarak adliyelere gidip “1 liralık manevi tazminat davası” açmış, en sonunda da “Dayağa Karşı Kampanya Yürüyüşü”nü örgütlemişlerdi. “Dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz!” diyen kadınlar meydanları doldurarak, sistemin meşrulaştırdığı şiddeti ifşa etmiş, kadına şiddetin politik olduğunu hepbir ağızdan haykırmışlardı. Yani kol kırılmış, ama bu kez yen içinde kalmamıştı.

“Bilinmelidir ki biz kadınlar tarihimizi itaatle değil; direnişle yazdık.”

“Dayağa karşı eylem” ile Türkiye Cumhuriyetinin en kararlı mücadele deneyimini, feminist mücadeleyi büyüten kadınlar ve lgbti+lar, örgütlü direnişleri ile birçok kazanımın elde edilmesini sağladılar.

Medeni Kanunda eşitlik temelli iyileştirmeler yapıldı, kadınlar evlilik öncesi soyisimlerini kullanma hakkı elde etti, kız çocuklarının okullaşmasının en büyük yasal dayanağı olan zorunlu eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkartıldı, eskiden “topluma ve edep törelerine karşı işlenen suçlar” başlığında düzenlenen kadın cinselliğine yönelik suçlar, “kişilere karşı suçlar” başlığında düzenlendi, evlilik içi tecavüz suç olarak tanımlandı, İstanbul Sözleşmesi onaylandı, 6284 sayılı yasa yürürlüğe girdi, üniversitelerde kadın bölümleri, barolarda kadın hakları merkezleri açıldı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi dernek ve vakıflar bu süreçten çıkan yolda döşenen taşlarla oluştu.

“Artan Şiddet Sarmalına Karşı Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz!”

Ne var ki günümüzde Türkiye’de ve dünyada kadınlara yönelik şiddet, münferit bir olay değil, sistematik bir “kadın kırımı” (femicide) haline gelmiştir. Her gün bir sayıdan ibaretmiş gibi sunulan, öldürülen kadınların her biri; birer hayat, birer hayal ve birer direnişti. Şiddeti besleyen cezasızlık politikaları, faillerin sırtını sıvazlayan “iyi hal” indirimleri ve koruma kararlarının uygulanmaması, siyasi iktidarın elinde adeta bir ödül mamasına dönen genel aflar, bizleri hedef haline getiren bu düzenin suç ortağıdır. Sokakta yürürken arkamıza bakmak zorunda kalmamızın, en çok da en güvenli yer denilen evlerimizde, en yakınlarımız tarafından katledilmemizin sebebi; erkek devletin kadınları koruyan yasaları rafa kaldırma gayretidir. Bizler 10 Ocak’ta, sadece yas tutmak için değil; bu erkek düzenini tesis eden zihniyetten hesap sormak için yürüyoruz. Korkuyu değil, cesareti örgütlüyoruz!

“Kazanımlarımıza Göz Dikenlere Cevabımız: Bir Adım Bile Geri Atmayacağız!”

Bize altın tepside sunulmayan, her maddesinde kadınların kanı, hayatı, yıllarca süren mücadelesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir kişinin emriyle bir gecede çıkılmasını, 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasını, nafaka hakkımızın gasp edilmeye çalışılmasını veya Medeni Kanundaki eşitlikçi maddelere dokunulmasını kabul etmiyoruz. Kazanımlarımızı yok sayarak bizi aile içine hapsetmeye, toplumsal cinsiyet eşitliğini “fıtrat” yalanıyla örtmeye çalışanlar bilsinler ki: Biz kadınlar, yüzyıllar boyu kazandığımız tek bir kelimeyi bile geri vermeyeceğiz! Bizler “makbul kadın” sınırlarına sığmayan, hayatını kendi kuran, emeğine ve bedenine sahip çıkanlarız.

Bizler haklarımızı korumak ve kadın dayanışmasını büyütmek için umudu kuşanıyor, mücadeleye sıkı sıkıya sarılıyoruz. Mücadelenin tek başına sürdürülemeyeceğini biliyor, varlığı, var oluşu, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden dolayı tarihsel süreçte kadınlara ve lgbti+lara yapılmak istenen cadı avının karşısında olduğumuzu bildiriyoruz! Kadınlar, şiddetin her türlüsüne uğrarken ve öldürülürken, bu şiddet ortaklığını görmezden gelenlerin samimiyetsiz ve şiddeti çoğaltan yeni yasa taslaklarını kabul etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!

“ Dayağa Karşı Eylemden Bugüne, Mirasımız Sokaktır!”

10 Ocak, kadınların kitlesel olarak sokaklara çıkıp “Dayağa Hayır!” dediği, özel alanın politik olduğunu tüm dünyaya haykırdığı o ilk büyük feminist dalganın ardından gelen en kitlesel buluşmalarımızdan biri olacaktır. Yıllar önce kadınlar sokakları titrettiğinde, bir devrimin tohumları atılmıştı. Bugün bizler, o tohumların yeşerdiği mor ormanlarız. Bizler bugün, dijital şiddete, ekonomik şiddete ve her türlü bedensel saldırıya karşı mücadeleyi genişletiyoruz. O gün atılan o ilk slogan, bugün binlerce dilde “Kadın, Yaşam, Özgürlük” olarak yankılanıyor. Biz o mirası devraldık, daha da ileri taşıyoruz!

Emeğimizin Sömürülmesine Dur Demek İçin,

Beden Politikalarına Karşı, bedenimiz, doğurganlığımız ve kimliğimiz üzerinde tahakküm kurmak isteyen tüm otoritelere karşı “Benim bedenim, benim kararım!” demek için,

LGBTİ+lar, Kadınlar ve Tüm Ezilen Kimlikler İçin,

Adil Bir Gelecek İçin,

Çocukların istismar edilmediği, kadınların öldürülmediği, yoksulluğun kadınlaşmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kurmak için,

Yasaklara inat, neşemizi ve isyanımızı sokağa taşıyalım!

Şimdi vakit, evlerden, ofislerden, fabrikalardan ve üniversitelerden taşma vaktidir.

10 Ocak’ta bizler, Ankara - Tandoğan Meydanında, devasa bir mor nehir gibi akacağız!

Yaşasın Feminist Mücadelemiz!

Yaşasın Kadın Dayanışması!