İyi insanlar geçidi…

İyi insanların toptan yok edilemediği bir dünyada, kötülük hep korkar. Hükmünü sürdüremeyeceğinden korkar. Varsın korksun!

Pazar günü, İstanbul Maltepe’de, bir iyi insanın adını taşıyan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni tümüyle dolduran iyi insanlarla, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Demokrat Ordulular Platformu’nun (İDOP) düzenlediği, bu yıl uluslararası boyut kazanan “FATSA: Bir Doğrudan Demokrasi Deneyimi” etkinliğindeydik.

Kafamın içinde Yaşar Kemal’in, bir romanın en çarpıcı ilk ve son cümlesi saydığım, Demirciler Çarşısı Cinayeti’ndeki o cümle: “O iyi insanlar, o güzel atlara binip gittiler.”

Terzi Fikri işte… Kötülük, işkenceye dönüştürdüğü korkusuyla, cezaevinde kalbine vurup aldı onu aramızdan.

Onu andığımız gün, bir başka iyi insan, hapishane arkadaşım, asker arkadaşım, kızına sadece “Söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum Ceren… Ne diyecek olsam boğazımda düğümleniyor… Babamdı diyerek hep gurur duyacağın, arkadaşımdı diyerek hep gurur duyacağım bir güzel adam gitti.” yazabildiğim Sırrı’yı, arkasında biriktirdiği muazzam sevgi seliyle uğurladık İstanbul’da.

Terzi Fikri’yi andığımız salonda, bir önceki etkinlikte konuşan, Fatsa hikayesinin yazıcılarından Sedat Abi’yi (Göçmen), giden bir başka iyi insanı dinledik videodan. …

Bu iyi insanlar geçidinde, kötülüğün korkusu, kendi çocuklarının katili bir provokatörün kurulmuş kirli eliyle, kendisini korkutan Özgür Özel’e vurdu aynı gün. Onu korkutan tüm iyi insanlara mesaj olsun diye. O kirli eli kuranların darbesi sadece Özel’e değil hepimizeydi. Hepimiz kendi yüzümüzde hissettik ve Özel’in ağzından verdik ortak cevabımızı: KORKMUYORUZ. Siz korkun!

İyiliğin ve iyi insanların unutulmaması için, her yıl Fatsa-Fikri Sönmez etkinliği düzenleyen İDOP, başkanları Kemal Erdoğan, emek veren Kemal Yankuncu ve diğer yöneticiler; katkı sunan Maltepe Belediyesi, bu yılın moderatörü İlbay Kahraman, katılımcıları Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, Sol Partili Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, Alper Taş; iyiliğin sesi ve müziğiyle salonda düşlediğimiz dünyanın rüzgarlarını estiren Bengisu Yankuncu ve Mehmet Gümüş sağ olsunlar. Başarılan her şey ancak iyi insanların dayanışması ve birbirlerine omuz vermeleriyle oluyor.

Ve sevgili dostum Edouard Chaulet… Fransa’nın köy irisi küçük sevimli kasabası Barjac’ın 6 dönem üst üste seçilen komünist belediye başkanı… Kalbi için gerekeli elektroşok tedavisini erteleyerek geldi Fatsa anmasına. Geldi ve aşırı sağın yükseldiği bir dünyada, Avrupa’da, Fransa’nın Barjac’ında bir komünist olarak üst üste seçim kazanmasının sırrını paylaştı bizimle:

“Belediye başkanlığından hiç para kazanmadım. Öğretmen maaşımla yaşadım hep. Böyle olunca insanlar size güven duyuyor. İnsanlara dokunacak ve onların güvenini kazanacaksınız. Sadece konuşmayacaksınız, yapacak ve göstereceksiniz. Yükselen faşizmi de ancak birleşerek ve birlikte mücadele ile durdurabileceğinizi bileceksiniz.”

Edouard, yaptığı en önemli işi; okul çocuklarıyla birlikte organik tarım yapmak, sağlıklı besinleri onlarla birlikte üretip, onlara kolektivizmi-dayanışmayı-paylaşmayı öğrettikleri bir tür mini köy enstitüsü modeliyle, “matematiği beraber hazırladıkları sağlıklı tatlılar, yemekler eşliğinde sunmak” olarak anlatıyor. Çocukların midesinden ütopyaya giden bir yol inşa ediyor!

İnsanlar ancak düşleri öldüğünde ölür. Kötülük de, güzel atlara binip giden her iyi canımızla birlikte düşlerimizden bir parça koparabileceğini sanıyor.

Yok öyle yağma. Ne giden iyi insanlarımızın ne de her birinin verdiği can suyu ile bugünlere taşınan düşlerimizin ölmesine izin vereceğiz. Kötülüğe inat, iyilik yeni yeni Fatsalar kuracak dünyanın dört bir yanında!