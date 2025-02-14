İzdemir Enerji yine yaşam hakkımızı tehdit ediyor

BirGün EGE

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren İzdemir Termik Santralı-II ile ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Anayasa Mahkemesi, santral için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu iptal etmesine rağmen, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., yeniden ÇED başvurusu yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin hazırladığı ÇED raporunu 14 Şubat 2025 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında değerlendirecek.

Bu süreçle ilgili olarak TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ndan tepki geldi. TMMOB Çevre Mühendisi Odası İzmir Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan, raporun iptal gerekçelerinin ortadan kalkmadığına dikkat çekerek, her iptal kararı sonrasında 2009/7 Genelgesi’ne dayanılarak tekrar ÇED başvurusu yapıldığını belirtti.

Santralın, 2014’ten bu yana faaliyetlerine devam ettiğine değinen Akdoğan, “Raporun iptal gerekçelerinin Genelge kapsamında hazırlanan 2 ÇED raporunda da ortadan kalkmadığı görülmesine rağmen iki kez ÇED olumlu kararı verildi. Raporun giriş sayfasında da özetlenen ÇED süreci ve mahkeme kararlarına baktığımızda işletme tarafından her iptal kararı sonrasında 2009/7 Genelgeye dayanılarak tekrar ÇED başvurusunun tekrar yapıldığını görüyoruz. Yine benzer süreç yaşanıyor” dedi.

İNCELENMEYECEK

14 Şubat 2025’te İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacağını hatırlatan Akdoğan, “Mahkeme kararlarında belirtilen hususların ÇED raporunun tamamını etkilemediği, kararın tekrar ele alınmasını gerektirmediği düşüncesiyle toplanan komisyonun raporun tamamını sağlıklı şekilde inceleyip değerlendiremeyeceği açıktır. Söz konusu genelgenin çevre davalarında mahkeme kararlarını aşmak için bir aparat haline geldiğini, mevzuata uygun olsa da hukuk güvenliği ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı tehdit ettiğini bir kez daha söylemek gerekiyor” diye konuştu.

İYİLEŞTİRME YAPILMALI

Aliağa Bölgesi’nin kirletici vasfı yüksek faaliyetler nedeni ile çevresel taşıma kapasitesini çoktan aştığını, kirlenmiş ve bölgedeki yaşam kalitesini tehdit eder hale geldiğini ifade eden Akdoğan, “Bölge genelinde bütünsel olarak tespit ve planlama çalışması yapılmalı, planlanan tesislerin ÇED süreçlerinde tesis bazlı değil, bütünsel bir ÇED süreci yürütülerek kümülatif etkiler değerlendirilmeli. Tekil olarak önemli kirletici bir kaynak olan termik santralın çevresel etkilerinin de bölgedeki diğer tesislerle birlikte kümülatif olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Termik santrala izin vermek, yeni sanayi yatırımlarını teşvik etmek yerine mevcut sanayi yükünün yarattığı tahribatı iyileştirmek yönünde çalışmalar yürütülmeli” şeklinde konuştu.