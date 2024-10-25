İZKİTAP 4’üncü kez İzmirlilerle buluşuyor

BirGün EGE

İZKİTAP - 4. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile Fuar İzmir’de kitapseverlerle buluşuyor. Yarın kapılarını açacak İZKİTAP’ta söyleşiler, imza etkinlikleri düzenlenirken yüzlerce yazar, çizer, gazeteci, akademisyen okurlarıyla buluşacak.

Fuarın temasına özel birçok söyleşi de yazar, oyuncu, gazeteci, düşünür ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olacağı, 200’e yakın yayınevi, sahaflar ile sivil toplum kuruluşlarının katılacağı İZKİTAP, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İZKİTAP ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da İzmirli kitapseverlerle buluşacak.

Temanın “Sinema ve Edebiyat” olarak belirlendiği İZKİTAP’ta birbirinden değerli isimlerin katılacağı farklı konularda edebiyat ve sinema söyleşileri, şiir dinletileri, yazar ve okur buluşmaları, film gösterimleri gerçekleştirilecek. İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu yazarı ise roman, dizi ve film senaryosu, oyun türlerinde eserleri olan, yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli ödülün sahibi Hakan Günday olacak. İZKİTAP 26 Ekim - 3 Kasım 2024 tarihleri arasında, Fuar İzmir’de, 28 bin metrekare kapalı alanıyla B Hol’de kitapseverleri buluşturmaya devam edecek.