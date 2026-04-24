İZKİTAP öğrencilerin buluşma noktası oldu

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 17-26 Nisan arasında çok sayıda yayınevi, sahaf ve yazarı bir araya getiriyor. Fuarda gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinlikleri, her yaştan okurun ilgisini çekmeye devam ediyor. Fuar alanı, her yaştan kitapseverle dolarken, ziyaretçiler hem stantlar arasında dolaşarak kitap alışverişi yapıyor, söyleşi ve imza etkinliklerine katılıyor hem de Kültürpark’ın eşsiz atmosferinde baharın tadını çıkarıyor.

Fuar en çok öğrencilerin ilgisini çekiyor. Fuara öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, yazarlarla tanışma fırsatı bulurken; öğretmenler de bu ortamın çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada önemli rol oynadığını belirtiyor. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre kitap seçmesi ve fuar atmosferinin bir parçası olması, etkinliğin öne çıkan yönleri arasında yer alıyor. Fuara öğrencileriyle birlikte katılan öğretmenler de etkinliğin önemine dikkat çekiyor.

İzmir Şehir Koleji sınıf öğretmeni Şevkiye İş, “Bugün ilkokul grubu öğrencilerimizle birlikte kitap fuarını ziyaret ettik. Stantları gezdik, öğrencilerimiz kitapları inceleyerek okumak istediklerini seçti ve yazarlarına imzalattı. Öğrencilerim buradan memnuniyetle ayrılıyor. Kitap okumayı sevdirmek adına son derece değerli bir etkinlik. Mesleğimde 46’ncı yılımı yaşıyorum ve çocuklarımla birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan Mine Baysal, öğrencilerin okumaya olan ilgisini artırmak ve onları daha fazla okumaya teşvik etmek amacıyla okul olarak fuara geldiklerini belirterek, “Okulumuzda da her sınıfta dönem boyunca en az iki kitap okutuyoruz. Öğrencilerimiz İZKİTAP Fuarı’na gelmek için istekliydi. Biz de onların gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız için getirdik. Okumak bireysel gelişim kadar toplumun kalkınması açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tür fuarların düzenli yapılması çok kıymetli” diye konuştu.

FUARIN HEYECANINI BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Didim Valiler Ortaokulu’ndan Onur Bolulu da, “Fen Bilimleri öğretmeniyim. Fuarın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Önceden belirlediğimiz kitapları almak için buradayız. Kitap fuarları, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlaması ve kitap okuma alışkanlığı kazandırması açısından çok değerli. Bu atmosferin bir parçası olmaktan hepimiz büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Didim Valiler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gonca Akkaya da her yıl öğrencileriyle birlikte bu fuarı ziyaret etiklerini belirterek, “Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bu geziden büyük heyecan ve mutluluk duyuyor. Okul olarak kitap okumanın değerini bilen öğrencilere sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İZKİTAP Fuarı’nın Kültürpark’ta düzenlenmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Açık alanda, güzel hava ve yeşillikler içinde bu renkli stantları gezmek, kitapları incelemek keyifli bir deneyim sunuyor. Öğrencilerimizin harçlıklarıyla kitap almaları, ebeveynlerinden bağımsız seçim yapabilmeleri ve karar verme becerilerini geliştirmeleri açısından bu ortam çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Karşıyaka Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nilüfer Öğüt ise, “Bugün öğrencilerimle birlikte fuarı ziyaret ediyoruz. Daha önce öğrencilerime Mavisel Yener’in ‘Mavi Zamanlar’ kitabını okutmuştum. Fuar kapsamında öğrencilerimiz, yazarla tanışma fırsatı buldu, kitaplarını imzalattı ve birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrencilerim kitap okumayı çok seviyor. Kitaplara karşı ilgileri yüksek. İZKİTAP’a da heyecanla geldiler. Bu fuar sayesinde ilgi alanlarına göre kitapları keşfetme ve okuma fırsatı buluyorlar. Biz öğretmenler de bu süreçte onlara rehberlik ediyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK SEVİYOR

Kent Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Hüseyin Altınpay, yıllardır İZKİTAP’ta katılımcı olarak yer aldıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz kitap fuarlarını gezmeyi çok seviyor. Kurum olarak uzun yıllardır İZKİTAP’a katılıyor ve stant açıyoruz. Fuarın açık alanda düzenlenmesi öğrencilerimizi ayrıca mutlu ediyor. Kitap alışverişlerini de keyifle burada gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.