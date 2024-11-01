İZKİTAP’a ilgi kar topu gibi büyüyor

Mahir KANAAT

4. İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) 26 Ekim’de kapılarını kitapseverlere açtı. 3 Kasım’a kadar sürecek fuarın bu seneki teması “Sinema ve Edebiyat” oldu. İlk haftasında on binleri ağırlayan İZKİTAP’ta, katılımcı yayınevleri, sahaflar, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle kitapseverler bir araya geliyor.

BirGün olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen fuarda stand açan katılımcı yayınevleri ile konuştuk. Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını aktaran İthaki Yayınları’ndan Ekin Bağardı, “İnsanlarla kitaplar üzerine konuşmak çok keyifli. Okurların ilgisi yüksek, özellikle son çıkan kitaplarımıza çok daha fazla ilgi var” dedi.

Fuar boyunca standlarda indirimlerin süreceğini aktaran Bağardı, “Katılım gayet iyi. Özellikle gün içinde okurlarımızla kitaplar hakkında sohbet etmek bizim için de çok keyifli, misafirlerimiz için de çok keyifli. Fuar boyunca standlarda güzel fırsatlar yakalanabilir” diye konuştu.

İZMİR OKURUNU SEVİYORUZ

Sel Yayınları Perakende Kanal Yöneticisi İbrahim Öksüz ise, “İlk yıl fuar alanının uzakta olduğunu düşündüğümüz için tedirginlik vardı fakat katılım her geçen yıl artıyor. İzmir okurunu seviyoruz. İzmirliler kültürel etkinliklerine sahip çıkan bir okur kitlesi” ifadelerini kullandı.

Fuarın her yıl başarısını artırdığını aktaran Öksüz, “Bizim tek sıkıntımız maliyetlerin artması, sadece bunlar bizi yoruyor, hırpalıyor. Bu fuarla alakalı bir durum değil. Eskiden yüzde 25-30 oranında artış vardı. Şimdi herhangi bir kitabımız tekrar baskı yaptığında maliyetlerimiz yukarı çıkıyor. Eskiden çok sattığımız bir kitabı 100 bin basabiliyorduk. Şimdi 100 bin bastığınızda bunun telifi, ajansı, matbaası, kağıdı ciddi paralara karşılık geliyor. Dolayısıyla okura nasıl bir fiyatla sunacağımız yönünde zorlanıyoruz” dedi.

Kitap fuarlarının aynı zamanda kültürel etkinlikler olduğunu vurgulayan Öksüz, şunları dile getirdi: “Okurlarımızın bunun bir kültürel etkinlik olduğunu, yayıncıyla okuru bir araya getiren bir etkinlik olduğunu bilmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Okurlarımız gelmeli, bizi dinlemeli. Birkaç kitap almalı, diğerlerini internetten alabilir ya da daha uygun bulduğu platformlardan alabilir ama fuarın bir kültürel etkinlik olduğu bilincini hepimiz kazanmalıyız.”

BİRGÜN DE İZKİTAP’TA

Öte yandan BirGün gazetesi ve SOL Kültür Yayınları da İZKİTAP’ta yerini aldı. Stant sorumlusu Mehmet Duman, “Fuara gelen tüm yurttaşlar, standımıza uğrayarak kitapları inceleyebilir, günün BirGün’ünü alabilir. Okurlarımızla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.