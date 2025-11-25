İzlanda’da eşitlik hâlâ tamamlanmadı

BirGün Kadın Kolektifi

İzlanda’da kadınlar 25 Ekim’de ülke çapında greve giderek ücret eşitsizliği, bakım emeğinin görünmezliği ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete dikkat çekti.

“Kvennafrí – Kadınların Özgür Günü” adıyla düzenlenen iş bırakma eyleminde kadınlar hem ücretli işleri hem de ev içi bakım görevlerini durdurdu; okullar, belediye hizmetleri ve bazı sağlık kurumları aksadı. 1975’teki tarihi kadın grevine atıfla gerçekleştirilen eylem, aradan geçen kırk yılı aşkın zamana rağmen eşitlik mücadelesinin bitmediğini gösterdi.