İZLENİM: Rengarenkti Sıhhiye, rengarenk ve kalabalık...

Kim bilir neredeki kızına telefon açtı, yanımdaki baba. Sıhhiye Köprüsü'nün üstünden meydana, Hitit Heykeli'ne bakıyordu konuşurken. Rengarenkti meydan. Bayraklar, flamalar, pankartlar... Sarı, kırmızı, beyaz, yeşil, siyah, mavi, turuncu... Her renk vardı. Coşkuluydu sesi babanın. Meydana bakıyor ve meydan yükselen seslere katarak sesini bağırıyordu kim bilir neredeki kızına: "Kalabalığız kızım, çok kalabalık!"

Başkalarını da gördüm; cep telefonlarıyla meydandaki coşkuyu ve kalabalığı anlatan uzaktakilere. 25 bin diyen vardı, 30 bin, 50 bin diyen. Sayılarla aram iyi olmadı hiç. Şu kadar bin kişiydi kalabalık diyemem o yüzden. Ama daha önce 10-15 bin denenlerden birkaç kez daha kalabalıktı meydan. Kızılay tarafından çıkarken kimileri, daha ÖDP'liler tam girememişti meydana. Hani, meydana sığılmadı derler ya, gerçekten öyleydi ve omuz omuzaydı insanlar.

Böyle mitinglerden sıkıntılı dağılışlara çok tanık oldum son yıllarda. Ömrü mitinglerde geçen insanların, umutla geldikleri meydanlarda, nerede o eski mitingler diyerek umutlarının birazını bırakıp döndükleri mitinglere... Bu kez öyle değildi. Kalabalıktı ve kalabalık omuz omuzaydı. "Oh be" dedi elinde KESK flaması taşıyan kadın, yanındaki arkadaşına, "Bugünü de gördük ya, oh be".

Son günlerin karabasanında kendini yalnız, sesini "havada uçuşup giden bir ses" gibi du-yumsayanların yüzleri aydınlandı dün. Hala kara bulutlar ağırlıkta olsa da, güneş Sıhhiye Meydanı üzerinden yüzünü gösterdi biraz. Bu ülkede barış içinde, bir arada, kardeşçesine ya da kızkardeşcesine, Halkevleri'nden kadınların dediği gibi, yaşamak isteyenler olduğu ve hiç de az olmadıkları görüldü.

Öğretmenler, öğrenciler, doktorlar, mühendisler, memurlar, emekliler, içiler, işsizler doldurmuştu Sıhhıye'yi; Edirne'den Van'a kadar her yerinden gelip memleketin, yanlarında getirerek yörelerinin renklerini: "Yaşasın Halkların Kardeşliği" diye haykırdılar. Islıkları binlerce barış güvercini olup havalandı meydandan.

Tekerlekli sandalyeleriyle gelenler vardı; hiçbir engelin karnı tok başı dik vatandaşları olarak bu ülkenin, barış içinde ve kardeşçe yaşama arzumuzu engelleyemeyeceğini göstermek için.

68'lisi, 78'lisi, KESK'lisi, DİSK'lisi, TMMOB'lusu, TTB'lisi, TKP'lisi, DTP'lisi, EMEP'lisi, ÖDP'lisi... DSP de otobüsünü vermişti anonslar için. Kısacası hemen her rengi Türkiye solunun, oradaydı dün. Ve en önemlisi, yüzler aydınlık gözler pırıl pırıldı meydandan ayrılırken. Hepimizi soluksuz bırakan, Ço-rum'u, Maraş'ı anımsatan havası memleketin, Sıhhiye Meydanı'nda, dün, aydınlanır gibi oldu biraz.