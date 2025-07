İZMAR halka halka büyüyor

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşı güvenli ve uygun fiyatlı alışverişle buluşturmak için kente kazandırdığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 8’inci şubesini Bornova Erzene Mahallesinde hizmete açtı. İZMAR mağazaları, kâr amacı gütmeden satış politikasını sürdürüyor.

Marketlerde güvenilir temel tüketim ürünlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İzmirli üreticilerden alınıp işlenerek üretilen süt ürünleri, su ve Halk Ekmek ürünleri de tek çatı altında satışa sunuluyor.

YENİLERİ AÇILACAK

Erzene Şubesi’nin açılışında konuşan İZMAR Marketler Şefi Uğur Selçuk, “Bornova Erzene Mahallesinde şubemizi açtık. 8’inci İZMAR mağazasına ulaştık. Şubelerimizin daha hızlı çoğalması konusunda talepler geliyor. Buradan sonra Kemeraltı Balıkçılar şubesini açmayı planlıyoruz. Sonrasında Karşıyaka bölgesinde ve İzmir’in birçok yerinde yeni İZMAR’lar açılmaya devam edecek” dedi. İZMAR’ın nisan ayında açıldığı ilk günden beri Türkiye’nin yükselen enflasyon koşullarına rağmen, zam yapmadan yoluna devam ettiğini ifade eden Selçuk, “Fiyatlarda açtığımız günden beri hiç değişiklik olmadı diyebiliriz. Mümkün oldukça sonuna kadar bunu korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni şubenin ilk müşterisi Çiçek Tarla, “Özellikle güvenilir et bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Her yere güvenemiyoruz. Kuru baklagillerden zeytinyağına, peynire kadar çok çeşit var. Zeytinyağının güvenilir olması da önemli. Çok ünlü markalarda bile sorun çıkıyor. Güvenilir yağ bulmak bizim için iyi oldu. Belediyenin özellikle kooperatif ürünü satması çok güzel. Bu arada kooperatifler de desteklenmiş oluyor” diye konuştu. Sevinç Çelik ise daha önce de İZMAR’dan alışveriş yaptığını belirterek “Etler çok güzel, ürünler kaliteli. Daha uygun dışarıya göre. Uzun zamandır bekliyorduk açılmasını. İnsanlar çok zor durumda, et alamıyor. Diğer ürünler için de geçerli. Böyle bir yer olması çok önemli. Eskiden TANSAŞ’lar vardı, çok uygundu. Yine açılması çok iyi oldu” dedi.

8 MAĞAZA 6 GÜN HİZMET

İZMAR mağazaları kent genelinde 8 noktada hizmet veriyor. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00 - 20.00 arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Menemen’deki Ulukent ve Gaziemir şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor.