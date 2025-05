İZMAR modeli Türkiye’ye örnek olacak

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlileri özellikle gıda enflasyonuna karşı korumak amacıyla hizmete aldığı İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) mağazaları, üçüncü şubesini Gaziemir’de açtı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, İZMAR'ın TANSAŞ modelinden esinlendiğini, üreticiyi ve tüketiciyi korumak için İZMAR’ları faaliyete aldıklarını söyledi.

Başkan Tugay, “Market zincirleri piyasayı ele geçirmiş durumda. Fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar. Üreticiden alırken pazarlık güçlerini kendi lehlerine kullanıyorlar. Çok ucuza aldıkları ürünleri en yüksek fiyata markette satıyorlar. Bir yandan da satılan ürünlerin sağlıklı olup olmaması konusu da ihmal ediliyor. Et ürünleri alıyoruz, işlenmiş etler özellikle ne kadar sağlıklı bilmiyoruz. Tarım ürünlerinde yine öyle. Yurt dışına giden her üç üründen biri geri dönünce bir şeylerin yanlış yapıldığını anlıyoruz. Denetleyen yok, kontrol eden yok” şeklinde konuştu.

İZMAR'larda fiyatların piyasaya göre yüzde 25 aşağıda olduğunu, bazı ürünlerde bu oranın yüzde 50'ye çıktığını kaydeden Başkan Tugay, “Bu market kâr etmek amacıyla yönetilmediği için ne belediyenin kasasına ne başkasının kasasına 5 kuruş para aktarmayacak. Tamamen kendisini çevirecek şekilde çalışacak. Buradan elde edilen ciro yine buraya ürün almak için kullanılacak. İzmir daha önce Tansaş ile Türkiye’ye örnek olmuştu. Bugün de İZMAR’la örnek olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da “Bir ülkede açlık sınırı 26 bin 500 lira iken asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 14 bin lira ise belediye başkanları ne yapmalı? Tabi ki halk marketlerini, kent mutfaklarını açmalı, suyu, ekmeği üretmeli. Çünkü halkı açlığa terk edemeyiz. Biz sosyal demokrat bir partiyiz” dedi.

DAMACANA SU 40 LİRA

İZMAR’larda İzmirlilere güvenli gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinden kişisel bakıma kadar temel tüketim ürünlerini kâr amacı gütmeden satışa sunuluyor. İZTARIM tarafından Bayındır Süt Fabrikası’nda İzmirli üreticilerden alınan sütlerin işlenmesiyle üretilen İZMAR markalı süt ve süt ürünleri, Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde tamamen yerli besiden hazırlanan et ve et ürünleri, Halk Ekmek ürünleri sağlıklı ve uygun fiyata satışa sunuluyor.

İlki Ulukent şubesinde hizmete başlayan ve kısa sürede İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği İZMAR Gel Al Su noktası Gaziemir şubesinde de hizmete açıldı. Gel Al Su noktalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri tarafından üretilen İzmir Su, Şaşal Su ve Badem Su ürünleri uygun fiyatla tek çatı altında satışa sunuluyor. İzmirliler, piyasada fiyatı 185 liraya kadar ulaşan 19 litrelik damacana suları, Gel Al noktalarında İzmir Su markalı boş damacanalarını getirerek sadece 40 liraya alabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda İZMAR mağazalarını teker teker hizmete almaya devam edecek. İzmirlilerin dört gözle beklediği İZMAR mağazaları, Gaziemir şubelerinin ardından Çamdibi, Doğanlar ve Kemeraltı ilerleyen süreçte hizmete başlayacak.