İZMAR’ın beşinci şubesi Karşıyaka Girne’de açıldı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği İZMAR projesi büyüyor. Son olarak İZMAR marketlerinin beşinci şubesi Karşıyaka Girne’de Bahriye Üçok Mahallesi eski lunapark sokağında hizmete girdi.

İZMAR mağazalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su, tek çatı altında uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılırken yeni ürünler de İzmirlilerin beğenisine sunulmaya başlandı.

Karşıyaka mağazasında ilk kez İZMAR natürel sızma zeytinyağı 5 litresi 1.250 liradan satışa sunuldu. Geniş ürün yelpazesiyle kâr amacı gütmeden satış yapan İZMAR, artık temel tüketim ürünlerini kooperatiflerle yapacağı anlaşmalarla İZMAR markasıyla uygun fiyata satışa sunacak.

İZMAR’ın yeni ürünleriyle ilgili bilgi veren İZTARIM Marketlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tamer İşleğen, “Özellikle kooperatiflerle anlaşma sağlıyoruz. Mordoğan Kooperatifi’yle iş birliği yaparak İZMAR markalı natürel sızma zeytinyağı ile işe başladık. Bunun dışında İZMAR markalı çaylar, bakliyatlar hayatımıza girecek. Kendi İZMAR markamızla kooperatiflerle iş birliği halinde ürün çeşidini geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Alışveriş yapan Yaşar Alkan, “Ürünlerini kullanıyorum. Sağlıklı ve herkese de tavsiye ederim. Ürünler çok iyi, piyasaya göre fiyatlar çok iyi. Etimizi aldık, peynirimizi aldık. Bir daha gelişimizde diğer ürünlerimizi de alacağız” dedi.